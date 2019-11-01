Пять историй предпринимателей. С цифрами и разбором ошибок

Никакие курсы по бизнесу, управлению и переговорам не расскажут столько, сколько сами предприниматели. Сделали подборку историй — как раз для выходных.

Сдавал стулья в аренду, а теперь учит подростков программированию. История образовательного стартапа

Молодой человек из Екатеринбурга работал в найме и параллельно пытался построить бизнес: сдавал стулья и камеры «Гоу-про» в аренду, делал арахисовую пасту. В итоге пришел к образовательному бизнесу: учит детей дизайну, финансовой грамотности, программированию и блогингу.

Герой рассказал в цифрах, сколько стоит запустить школу и на что придется потратить.

Построила дом, чтобы зарабатывать на свадьбах

Девушка приехала в гости к родителям в Гатчину, а потом стала сдавать часть дома для свадеб и выпускных. Первый опыт был не очень: гости едва не сожгли газон.

Хозяева построили новый коттедж — только для бизнеса. Теперь они зарабатывают до 4 млн рублей в сезон на свадьбах и выпускных, но работать приходится без выходных.

Предприниматель из Краснодара открыл хостел, потерял 4,8 млн рублей и закрыл его

Предприниматель потратил свои деньги и деньги инвесторов, но проект провалился.

Подробный разбор ошибок: не договорился сделать ремонт в счет аренды; арендовал помещение, вместо того чтобы купить; ошибся на 2 млн рублей в смете на ремонт. Хостела уже нет, а на руках остался кредит на 1 млн рублей и 500 тысяч переплаты по нему.

Предприниматель считает, что был слишком уверен в проекте и вовремя не остановился.

Массажный салон увеличился продажи в 2 раза с помощью простой рекламы в интернете

Четверо друзей открыли массажный салон, полгода работали только за еду, а потом решили вложить деньги в интернет-рекламу и маркетинг. Теперь у них пять массажных салонов и прибыль 500 000 рублей в месяц. Все подробности успеха.

У интернет-магазина отняли домен. Все подробности дела

Леденящая история: интернет-магазин работал 15 лет на одном домене, но не зарегистрировал права на товарный знак. Пришла другая компания с похожим названием и сказала отдать домен. У нее товарный знак был зарегистрирован.

История дошла до Верховного суда РФ.