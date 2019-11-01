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Тинькофф Бизнес

Пять историй предпринимателей. С цифрами и разбором ошибок

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Никакие курсы по бизнесу, управлению и переговорам не расскажут столько, сколько сами предприниматели. Сделали подборку историй — как раз для выходных. 

Сдавал стулья в аренду, а теперь учит подростков программированию. История образовательного стартапа 

Молодой человек из Екатеринбурга работал в найме и параллельно пытался построить бизнес: сдавал стулья и камеры «Гоу-про» в аренду, делал арахисовую пасту. В итоге пришел к образовательному бизнесу: учит детей дизайну, финансовой грамотности, программированию и блогингу. 

Герой рассказал в цифрах, сколько стоит запустить школу и на что придется потратить. 

Построила дом, чтобы зарабатывать на свадьбах

Девушка приехала в гости к родителям в Гатчину, а потом стала сдавать часть дома для свадеб и выпускных. Первый опыт был не очень: гости едва не сожгли газон.

Хозяева построили новый коттедж — только для бизнеса. Теперь они зарабатывают до 4 млн рублей в сезон на свадьбах и выпускных, но работать приходится без выходных. 

Предприниматель из Краснодара открыл хостел, потерял 4,8 млн рублей и закрыл его 

Предприниматель потратил свои деньги и деньги инвесторов, но проект провалился. 

Подробный разбор ошибок: не договорился сделать ремонт в счет аренды; арендовал помещение, вместо того чтобы купить; ошибся на 2 млн рублей в смете на ремонт. Хостела уже нет, а на руках остался кредит на 1 млн рублей и 500 тысяч переплаты по нему. 

Предприниматель считает, что был слишком уверен в проекте и вовремя не остановился. 

Массажный салон увеличился продажи в 2 раза с помощью простой рекламы в интернете

Четверо друзей открыли массажный салон, полгода работали только за еду, а потом решили вложить деньги в интернет-рекламу и маркетинг. Теперь у них пять массажных салонов и прибыль 500 000 рублей в месяц. Все подробности успеха. 

У интернет-магазина отняли домен. Все подробности дела

Леденящая история: интернет-магазин работал 15 лет на одном домене, но не зарегистрировал права на товарный знак. Пришла другая компания с похожим названием и сказала отдать домен. У нее товарный знак был зарегистрирован. 

История дошла до Верховного суда РФ.

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Тинькофф Бизнес

Тинькофф Бизнес — экосистема Тинькофф для предпринимателей, оказывающая всестороннюю поддержку малому и среднему бизнесу. В настоящее время количество клиентов Тинькофф Бизнеса превысило 500 000, а продуктовая линейка включает все необходимые юридическим лицам услуги: расчетно-кассовое обслуживание рублевых и валютных счетов, бухгалтерию, зарплатный проект, торговый и интернет-эквайринг, банковские гарантии для участников госзакупок, а также CRM-систему для управления продажами, бесплатный конструктор сайтов и конструктор документов.

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