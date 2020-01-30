ИП занимается перевозками, проводит расходы по счету и платит налоги. Почему банк все равно запрашивает документы?

Бывает, что компании или ИП в срок платят налоги и зарплату, оплачивают расходы бизнес-картой, практически не снимают наличные. Никаких внешних признаков недобросовестности нет, но банк запрашивает документы. Разбираем один из реальных кейсов Тинькофф, где запрос документов помог бизнесу.

Ситуация

ИП занимается транспортными услугами и грузоперевозками, работает на режиме ЕНВД. По счету проходят расходы, типичные для этого бизнеса: заправки, автосервисы и другие. У бизнеса опасений нет, но ему поступает запрос от банка по закону 115-ФЗ.

Что насторожило банк

На расчетный счет приходили большие суммы от заказчиков. ИП сразу отправлял их другим ИП, тоже за транспортные услуги. Это поведение насторожило банк: обычно таким транзитом денег занимаются фирмы-однодневки. Они не ведут реальную деятельность, а только проводят через себя деньги.

В этой ситуации банки обязаны проверять, насколько реальный бизнес у клиента. Проверка проходила без ограничений для предпринимателя: мы запросили документы, а предприниматель мог пользоваться счетом как обычно, без ограничений.

Что оказалось в реальности

Предприниматель нанимал сторонних подрядчиков. Они брали на себя часть транспортных услуг, а сам ИП выступал диспетчером. Он вел работу несколько лет, регулярно платил налог и сдавал отчетность.

Предприниматель объяснил, чем занимается, и подтвердил это договорами оказания транспортных услуг с субподрядчиками. У нас больше не было вопросов к бизнесу.

Предупреждение о рисках для бизнеса

Во время проверки мы увидели несколько рискованных моментов для бизнеса нашего клиента. На отношения с банком они не влияли, но мы все равно решили о них предупредить.

ИП на режиме ЕНВД может оказывать услуги только своими силами, на своем или арендованном транспорте. Он может сесть за руль сам, нанять водителей в штат. Но по правилам ЕНВД он не может заключать договоры с другими ИП и поручать им перевозку.

Если ИП нанимает подрядчиков, он должен вести раздельный учет. Там, где оказывает услуги сам, — в режиме ЕНВД, а там, где нанимает подрядчиков, — в режиме упрощенки. Как банк, мы можем не обращать на это внимание. Но если бы нарушение заметила налоговая, предпринимателю грозило бы доначисление налогов. Пришлось бы заплатить немалые суммы и НДС.

Мы посоветовали ИП изменить модель работы:

Перевести исполнителей в разряд арендодателей транспорта, водителей взять в штат, а арендуемый транспорт отразить в налоговой декларации. Совместить налоговый режим с УСН, чтобы законно привлекать субподрядчиков и оказывать диспетчерские услуги.

Клиент не хотел менять налоговый режим, поэтому выбрал первый путь, за месяц переоформил отношения с субподрядчиками.

А банк не боится терять клиентов из-за проверок?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как все устроено. Над всеми банками стоит Центробанк. Он контролирует, чтобы банки и иные поднадзорные организации соблюдали закон 115-ФЗ. Так Центробанк борется с отмыванием денег, финансированием терроризма и преступности.

Когда добросовестный банк видит у компании признаки подозрительных операций, он обязан запросить документы. Но он не хочет, чтобы клиент закрыл счет и ушел. Поэтому банк старается понять, как работает компания, и помочь ей вести работу без рисков и нарушения закона.

Чтобы проверка как можно меньше влияла на компанию, мы рассматриваем документы не дольше двух дней даже в праздники. Документы не нужно никуда везти, их достаточно отправить на почту или в чат.

Пропустить подозрительные операции добросовестный банк не может. Если он не исполняет требования ЦБ, под угрозой оказываются все клиенты, потому что банк могут лишить лицензии.