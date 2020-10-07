Конспект вебинара: как компаниям работать с самозанятыми без проблем с налоговой

В Тинькофф Бизнесе мы провели вебинар «Как работать с самозанятыми», а теперь публикуем краткий конспект.
Конспект и вебинар будут полезны для компаний, которые только начинают работать с самозанятыми. Мы намеренно упрощали термины: опытным бухгалтерам тут точно известно всё и даже больше.
Кто такие самозанятые
Самозанятые — исполнители, которые зарегистрировались в налоговой в качестве плательщиков налога на профессиональный доход. Они сами производят товары или оказывают услуги без посредников и сотрудников. Например, пекут торты или шьют свадебные платья.
Перепродавать товары или быть посредниками самозанятые не могут. Еще они не могут продавать акцизные товары, заниматься добычей и продажей полезных ископаемых, а также курьерской доставкой с приемом оплаты от покупателей. Самозанятый курьер может принимать оплату, если одновременно соблюдаются два условия:
- Продавец выдал ему онлайн-кассу. В чеках отображаются данные именно продавца, а не курьера.
- Продавец заключил с курьером агентский договор.
У самозанятых есть верхний лимит по доходам — 2,4 млн рублей в год.
Чаще всего компаниям удобнее работать с самозанятыми, чем с обычными физлицами. Компания не платит за них НДФЛ и страховые взносы, а бухгалтерам не нужно сдавать отчетность как за сотрудников.
Самозанятыми могут стать граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении или Киргизии.
Вся основная информация о самозанятых — в 422-ФЗ или на сайте ФНС
Порядок работы с самозанятыми
Работать с самозанятыми компаниям проще, чем с физлицами, но все равно есть порядок, который нужно соблюдать. С каждым самозанятым нужно построить такой процесс:
- проверить статус самозанятого;
- заключить договор;
- провести выплату;
- получить и проверить чек.
Далее — про каждый этап.
Проверить статус
Перед началом работы нужно проверить, что у исполнителя действительно есть статус самозанятого. Если компания отправит деньги, а исполнитель окажется не самозанятым, то налоговая может доначислить НДФЛ и страховые взносы. Есть два способа проверки: попросить справку или посмотреть на сайте налоговой.
Попросить справку. Самозанятый формирует ее в приложении «Мой налог». Она уже подписана электронной подписью налоговой — этого достаточно. Требовать бумажную копию с синей печатью не нужно.
Справка, которая подтверждает, что человек стал самозанятым. Обратите внимание на дату формирования: она должна быть сегодняшней
Проверить статус онлайн. Попросите исполнителя прислать его ИНН и проверьте статус на сайте налоговой. Информацию можно проверить на любую дату. Это полезно, если вы уже начали работать с самозанятым и только сейчас узнали про проверку статуса.
Проверять статус нужно перед заключением договора и каждой оплатой.
Заключить договор
Подходит гражданско-правовой договор или оферта. Рекомендуем внести в стандартный договор несколько изменений:
- Ссылку на статус самозанятого. Из формулировки должно быть понятно, кто платит НДФЛ. В нашем случае это сам самозанятый.
- Ответственность за непредоставление чека. По закону самозанятый обязан предоставлять чеки. Но, если он этого не сделает, его никак не накажут. Поэтому санкции — например, штраф — нужно прописать в договоре.
3. Обязанность сообщить об утрате статуса, если самозанятый снимется с учета или потеряет статус по другим причинам.
Мы подготовили шаблон договора — вы можете его скачать и заполнить своими данными.
Пункты, которые нужно внести в договор с самозанятым: ссылка на статус, ответственность за непредоставление чека, обязанность сообщать об утрате статуса
Заплатить самозанятому
Можно платить наличными или на карту — зависит от договора. В любом случае самозанятый обязан предоставить чек.
Иногда банк может посчитать платежи самозанятым подозрительными, потому что компания отправляет деньги физическим лицам, а НДФЛ не платит. Если возникнут вопросы, просто покажите договор с самозанятым.
Получить чеки
Самозанятый формирует чек в приложении и присылает заказчику в мессенджер или на почту. В чеке будут указаны: описание работ, сумма, ИНН компании. Нужно убедиться, что вся информация корректная. Если самозанятый ошибся, он должен аннулировать чек и сформировать новый.
Подлинность чека проверяют с помощью QR-кода: ссылка должна вести на оригинал чека на сайте налоговой.
Чеки хранятся в электронном или бумажном виде. Срок хранения как у первичных документов: четыре года для ИП и пять — для компаний. Если чека нет, компании грозят штрафы и доначисления.
Риски при работе с самозанятыми
Как и при работе с физлицами, есть риск, что налоговая переквалифицирует гражданско-правовой договор в трудовой и тогда компании грозят штрафы и доначисления. Вот как этого избежать.
Работа самозанятого не должна походить на трудовую деятельность. У самозанятых нет постоянных обязанностей: они просто выполняют задание.
Самозанятые не подчиняются внутреннему трудовому распорядку компании, не работают в офисе по восемь часов в день, не пишут заявления на отпуск и другие внутренние документы. Специально прописывать это в договоре не нужно: гражданско-правовой договор и так подразумевает оплату за результат и отсутствие графика.
❌ Признаки трудовых отношений:
— В договоре нет конкретного задания, а описаны обязанности
— Сотрудник работает лично, регулярно и постоянно. Соблюдает режим и график работы
— Подчиняется руководству компании и выполняет его поручения
— Получает зарплату не за результат или услугу, а за процесс работы
✅ Признаки гражданско-правового договора:
— В договоре описано конкретное задание и результат: покрасить забор, сделать сайт, провести фотосъемку
— Исполнитель сам выбирает режим и график
— Самостоятельно принимает решения и несет риски
— Получает деньги за решение задачи по акту выполненных работ
Нельзя сотрудничать с бывшим штатным сотрудником как с самозанятым. Даже если характер его работы изменился, это можно сделать не раньше чем через два года после увольнения. Например, у вас в штате работал менеджер по продажам. Потом он окончил курсы дизайнеров и уволился, чтобы работать на себя. Даже если вам нужны услуги дизайнера, вы можете с ним работать только как с обычным физлицом.
Когда исполнитель формирует чек, он указывает там ИНН компании. Этот чек автоматически уходит в налоговую. ФНС видит, что эта фирма месяц назад была работодателем самозанятого — доначисления гарантированы. Компании придется заплатить взносы, НДФЛ плюс пени и штраф.
Как упростить работу с самозанятыми
Сервис «Выплаты самозанятым» от Тинькофф Бизнеса помогает компаниям работать с большим количеством самозанятых:
Проверяет статусы. Сервис автоматически проверяет статус самозанятого перед отправкой каждого платежа.
Автоматически формирует чеки. Не нужно напоминать самозанятому, чтобы он прислал чек, а потом проверять в нем информацию. Просто скачайте чеки в личном кабинете.
Отправляет выплаты. Все переводы самозанятым бесплатны. Выплаты проводятся круглосуточно, даже в выходные и праздники.
Больше о работе с самозанятыми и ответы на вопросы участников — в записи вебинара. Оставьте почту по ссылке под видео — и мы пришлем вам подробный гайд о работе с самозанятыми и шаблон договора.