Тинькофф Бизнес запустил акцию «Кэшбэк с входящего оборота» для компаний и предпринимателей

Москва, Россия — Тинькофф запускает акцию «Кэшбэк с оборота денежных средств» для индивидуальных предпринимателей и компаний. Банк начислит своим бизнес-клиентам 1% от суммы, которая поступит на их рублевый расчетный счет в Тинькофф Бизнесе до февраля 2021 г.

Компаниям, чтобы получить кэшбэк на оборот, нужно подать заявку на открытие расчетного счета в Тинькофф Бизнес до конца года, открыть расчетный счет до 31 января 2021 г. и продолжать принимать платежи за товары и услуги. Кэшбэк будет начисляться на входящий оборот от контрагентов и на операции торгового и интернет-эквайринга в январе, феврале и марте 2021 г. за предыдущий месяц.

Акция действует для новых клиентов Тинькофф Бизнеса, но текущие клиенты также могут принять в ней участие, если приведут друга на расчетное обслуживание в Тинькофф Бизнес — бонусы будут начислены каждому.

Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнес:

«Это первый наш опыт по начислению кэшбэка предпринимателям и компаниям, и первый такого рода кейс на российском рынке. Обычно, чтобы получить кэшбэк, нужно сначала потратить деньги. Мы решили сделать наоборот и начислить бонус нашим клиентам не за расходы, а за поступления. Помимо задач привлечения клиентов к нам в экосистему мы хотим еще и поддержать предпринимателей и бизнес, которые продолжают работать и развивать свое дело, несмотря на сложности этого года».