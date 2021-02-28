Тинькофф запустил Бизнес-копилку — сервис для накоплений бизнеса на разные цели

Бизнес запустил Бизнес-копилку — сервис для автоматического распределения доходов компаний и ИП на разные цели. Сервис поможет бизнесу вести бюджет и планировать расходы, чтобы избежать кассовых разрывов.

Бизнес-копилка — это специальный накопительный счет, на который можно автоматически перечислять процент с дохода компании на любые цели: на налоги, аренду, зарплату, оборудование и т.д. Пользователь сам определяет размер отчислений и счета, с которых копилка будет автоматически пополняться.

Новый сервис Тинькофф Бизнеса создан, чтобы помочь компаниям, которые сталкиваются с необходимостью распределять денежные потоки или формировать резервы на непредвиденные ситуации. Обычно компании открывают несколько дополнительных счетов, например: «Рабочий», «На аренду», «Фонд НЗ», «Копилка налогов 6%», «Прибыль 25%». После каждого поступления денег от контрагентов им приходится рассчитывать суммы для распределения по допсчетам и совершать переводы.

Бизнес-копилка решает эту проблему и экономит время и трудозатраты: она позволяет удобно распределять доходы, не надо вручную переводить на разные счета, запоминать, сколько и куда перевести. Достаточно один раз настроить сервис, и дальше отчисления идут автоматически. Для каждой цели можно открыть отдельную копилку.

Бизнес-копилкой можно пользоваться без ограничений: с нее можно совершать платежи, отправить деньги на депозит или моментально перевести обратно на основной счет.

Компания может бесплатно открыть любое количество копилок. В сумме на них можно переводить до 100% дохода компании. Деньги в копилку автоматически перечисляются с платежей клиентов, поступлений с торгового и интернет-эквайринга, процентов с депозита или процента на остаток по счету.