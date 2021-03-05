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Тинькофф Бизнес
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Тинькофф Бизнес выпустил онлайн-учебник для начинающих предпринимателей

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Тинькофф Бизнес разработал бесплатный обучающий курс для начинающих предпринимателей, который позволяет получить все необходимые знания для запуска своего дела.

Учебник «Как открыть ИП и запустить бизнес» поможет разобраться в азах регистрации бизнеса, выбрать правильную организационно-правовую форму, настроить бухгалтерский учет, наладить документооборот, и предостережет от наиболее частых ошибок на старте.

Курс создан практикующими юристами и бухгалтерами. Он содержит выжимку из законов и на понятных примерах показывает, как их применять на практике.

Курс состоит из десяти уроков:

  1. А точно ли ИП? Выбираем форму бизнеса
  2. Что такое ОКВЭД и зачем он нужен? Выбираем вид деятельности
  3. Что ИП должен платить государству? Выбираем систему налогообложения
  4. Как зарегистрировать ИП? Выбираем способ регистрации
  5. Как выбрать банк и настроить процесс работы
  6. Как и когда платить налоги и взносы
  7. Как работать с контрагентами и вести документооборот
  8. Как работать с подрядчиками и оформлять отношения
  9. Как принимать от покупателей наличку и карты
  10. Как найти клиентов: каналы продвижения для малого бизнеса

Изучение одной темы занимает 7-10 минут, после каждого урока предусмотрен тест для самопроверки. 

Курс подойдет тем, у кого уже есть бизнес-идея, но требуется помощь в грамотном юридическом оформлении предприятия и выстраивании бизнес-процессов. Также обучение будет полезно действующим предпринимателям, которым нужно восполнить пробелы в знаниях.

Ежемесячно в России десятки тысяч человек становятся индивидуальными предпринимателями, и все проходят через одни и те же этапы. Перед тем, как описать путь начинающего бизнесмена, эксперты Тинькофф провели десятки обучающих вебинаров, ответили на сотни вопросов, проанализировали, какие сложности чаще всего возникают в начале бизнеса. В результате получилось пошаговое руководство к действию.

Что дает прохождение курса?

  • поможет собрать стартовый пакет для регистрации бизнеса, определиться с кодами ОКВЭД, системой налогообложения;
  • даст инструкции по работе с банком и с налоговой;
  • поможет наладить документооборот и бухгалтерию;
  • сориентирует, какие договора надо заключить с партнерами и клиентами.

Первые пять уроков доступны для изучения уже сейчас, ссылки на остальные будут приходить на почту после регистрации.

Учебник «Как открыть ИП и запустить бизнес» — это еще один шаг в сторону создания образовательного контента для предпринимателей. Тинькофф регулярно выпускает онлайн-курсыи проводит вебинары, где отвечает на актуальные вопросы бизнеса. В 2019 году Тинькофф выпустил книгу «Бизнес без МВА», которая содержит базовые советы по ведению финансов, переговоров, построении клиентского сервиса, отношениях с бизнес-партнерами и банками.

Тинькофф Бизнес также развивает медиа для предпринимателей «Бизнес-Секреты», где публикуются статьи с разбором бухгалтерских и правовых аспектов бизнеса, кейсы реальных компаний.

Все образовательные продукты экосистемы Тинькофф находятся в свободном доступе.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Тинькофф Бизнес
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