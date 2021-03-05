Тинькофф Бизнес выпустил онлайн-учебник для начинающих предпринимателей

Тинькофф Бизнес разработал бесплатный обучающий курс для начинающих предпринимателей, который позволяет получить все необходимые знания для запуска своего дела.
Учебник «Как открыть ИП и запустить бизнес» поможет разобраться в азах регистрации бизнеса, выбрать правильную организационно-правовую форму, настроить бухгалтерский учет, наладить документооборот, и предостережет от наиболее частых ошибок на старте.
Курс создан практикующими юристами и бухгалтерами. Он содержит выжимку из законов и на понятных примерах показывает, как их применять на практике.
Курс состоит из десяти уроков:
- А точно ли ИП? Выбираем форму бизнеса
- Что такое ОКВЭД и зачем он нужен? Выбираем вид деятельности
- Что ИП должен платить государству? Выбираем систему налогообложения
- Как зарегистрировать ИП? Выбираем способ регистрации
- Как выбрать банк и настроить процесс работы
- Как и когда платить налоги и взносы
- Как работать с контрагентами и вести документооборот
- Как работать с подрядчиками и оформлять отношения
- Как принимать от покупателей наличку и карты
- Как найти клиентов: каналы продвижения для малого бизнеса
Изучение одной темы занимает 7-10 минут, после каждого урока предусмотрен тест для самопроверки.
Курс подойдет тем, у кого уже есть бизнес-идея, но требуется помощь в грамотном юридическом оформлении предприятия и выстраивании бизнес-процессов. Также обучение будет полезно действующим предпринимателям, которым нужно восполнить пробелы в знаниях.
Ежемесячно в России десятки тысяч человек становятся индивидуальными предпринимателями, и все проходят через одни и те же этапы. Перед тем, как описать путь начинающего бизнесмена, эксперты Тинькофф провели десятки обучающих вебинаров, ответили на сотни вопросов, проанализировали, какие сложности чаще всего возникают в начале бизнеса. В результате получилось пошаговое руководство к действию.
Что дает прохождение курса?
- поможет собрать стартовый пакет для регистрации бизнеса, определиться с кодами ОКВЭД, системой налогообложения;
- даст инструкции по работе с банком и с налоговой;
- поможет наладить документооборот и бухгалтерию;
- сориентирует, какие договора надо заключить с партнерами и клиентами.
Первые пять уроков доступны для изучения уже сейчас, ссылки на остальные будут приходить на почту после регистрации.
Учебник «Как открыть ИП и запустить бизнес» — это еще один шаг в сторону создания образовательного контента для предпринимателей. Тинькофф регулярно выпускает онлайн-курсыи проводит вебинары, где отвечает на актуальные вопросы бизнеса. В 2019 году Тинькофф выпустил книгу «Бизнес без МВА», которая содержит базовые советы по ведению финансов, переговоров, построении клиентского сервиса, отношениях с бизнес-партнерами и банками.
Тинькофф Бизнес также развивает медиа для предпринимателей «Бизнес-Секреты», где публикуются статьи с разбором бухгалтерских и правовых аспектов бизнеса, кейсы реальных компаний.
Все образовательные продукты экосистемы Тинькофф находятся в свободном доступе.