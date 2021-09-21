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Тинькофф Бизнес запустил отслеживание исполнения валютных переводов

Для рубрики Валютные операции
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Тинькофф Бизнес подключил опцию SWIFT gpi всем своим клиентам, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Сервис позволяет отслеживать статус исполнения валютных переводов другими банками после его отправки из Тинькофф по системе SWIFT.

Благодаря новой функции клиенты Тинькофф Бизнеса в реальном времени получают информацию о том, на каком этапе находится исполнение платежа, какой из банков в валютной цепочке отклонил или приостановил перевод, а также когда средства поступили на счет получателю.

Участникам ВЭД больше не нужно тратить время и ресурсы на разыскивание «застрявших» платежей и выяснение причин их приостановки. Сервис SWIFT gpi делает маршрут платежа прозрачным как для отправителя, так и для получателя: можно видеть размер комиссии каждого банка и время проведения операции.

Сервис доступен для исходящих платежей в личном кабинете клиента Тинькофф Бизнеса.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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