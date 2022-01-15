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Как ускорить оформление самозанятых и сэкономить: кейс клиента Тинькофф Бизнеса

Для рубрики Самозанятые
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Группа компаний «Профрезерв» помогает бизнесу находить исполнителей под свои задачи, например официантов или грузчиков. Часть из них работает как самозанятые.

Оказалось, что есть исполнители, которым сложно самим получать статус самозанятого и дебетовую карту, а без этого нельзя оформить договор. У Профрезерва было два варианта: помогать исполнителям за свой счет или за чужой. Рассказываем, что выбрала компания и почему.

Профрезерв помогает компаниям закрывать вакансии разнорабочих

Профрезерв — партнер для среднего и крупного бизнеса. Его команда полностью закрывает задачу по поиску и оформлению исполнителей.

В основном компания привлекает разнорабочих для таких сфер:

  • производство;
  • склады и складские комплексы;
  • маркетплейсы;
  • рестораны;
  • кафе;
  • гостиницы;
  • магазины и торговые комплексы;
  • строительные площадки.

Компания выполняет все задачи, связанные с поиском и организацией работы исполнителей. Стандартные — собеседования и проверка квалификации — и дополнительные.

Например, помогает пройти медкомиссию и оформить медкнижку, найти жилье, провести обучение.

Для заказчиков это серьезная экономия: они не тратят ресурсы на решение подобных вопросов и не рискуют потерять исполнителей только потому, что они временно не подходят под требования вакансии.

Профрезерв берет на себя вопросы, связанные с выплатами. Все исполнители работают официально, по договору с компанией. Они получают зарплату, если речь о штатном сотруднике, или вознаграждение за оказанные услуги — когда у специалиста есть статус самозанятого. Благодаря этому заказчики получают готовый коллектив, которому нужно только поставить задачу.

Задача: сократить время на выплаты и не рисковать потерей исполнителей

Половина исполнителей Профрезерва обладает статусом самозанятых. Процесс работы с ними делится на три этапа:

  1. убедиться, что исполнитель зарегистрирован в качестве самозанятого;
  2. перевести ему оплату;
  3. получить чек по итогам оплаты.

Проверка, выплаты и отчетность занимают время сотрудников, вплоть до 100% рабочего дня. Чтобы не тратить ресурсы, Профрезерв уже использует сервис Тинькофф Бизнеса для расчетов с самозанятыми, компании достаточно загрузить реестр на выплату в личном кабинете.

Кажется, что раз есть сервис для автоматизации выплаты и отчетности, то все в порядке. Но это не совсем так.

Исполнителям сложно самим встать на учет и получить статус

Для старта работы самозанятый должен встать на учет в налоговой. Вроде бы простое дело: скачиваете приложение, заполняете анкету и дожидаетесь подтверждения от налоговой. В реальности не всем исполнителям легко это сделать и получение статуса может растягиваться на продолжительное время, в которое Профрезерв не вправе подписывать договор.

Не у всех исполнителей есть карта для получения вознаграждения

Получение статуса — это еще не все, ведь выплату нужно куда-то переводить. Для этого понадобится банковская карта. Формально исполнитель может принести реквизиты карты позже — ближе ко дню перевода, но на деле это рискованно: карта забывается, реквизиты теряются или передаются с ошибками. Наступает день вознаграждения, а переводить деньги некуда. Тогда приходится обзванивать сотрудников, искать исполнителя, получать реквизиты и только потом выплачивать вознаграждение.

Из-за неразберихи с картами часть исполнителей получала оплату с задержкой вплоть до полутора недель. Формально компания не виновата в том, что они поздно принесли реквизиты, но за последствия все равно отвечать ей. 

Частый пример — когда исполнители просто не выходят на объект. Одну вахту отработали, а на вторую выходят к конкуренту, который предлагает такие же условия, только без задержек в оплате. Такие переходы обесценивают затраты на поиск и привлечение персонала.

Проблема: оформлять самозанятых самим — долго и дорого для компании

Задачу с оформлением самозанятых можно решить, если помогать им получать нужный статус. Если у исполнителя нет статуса — штатный сотрудник Профрезерва покажет, на какой сайт зайти, что заполнить и куда нажать. В этом случае никакого ожидания: быстро оформили — и можно выводить на вахту.

Минус решения в том, что придется искать ресурсы. Профрезерв оформляет за неделю около 200 самозанятых. В компании подсчитали, что на весь поток самозанятых нужно выделить до 7 сотрудников. Их можно нанять — но это лишние расходы — или поручить задачи тем, кто уже работает. Правда, все и так заняты, поэтому, скорее всего, дополнительная нагрузка грозит срывом сроков по другим задачам заказчика.

Решение: подключить Тинькофф Бизнес к оформлению самозанятых и выдаче карт

Решение принято: Профрезерв помогает исполнителям встать на учет, получить статус самозанятого и обзавестись картой банка. Осталось разобраться, как упростить этот процесс и для себя тоже.

Профрезерв проанализировал потоки исполнителей и увидел две модели работы.

  1. Часть разнорабочих приходит на собеседование и подписание договора в офис. Поэтому удобнее, чтобы статус самозанятых и карту они получали там же. Так за день удастся решить все формальности.
  2. Еще одна группа исполнителей устраивается в Профрезерв рядом с объектами заказчиков, где они и будут выполнять задания. Для таких встреч нет жесткого графика. На одной неделе группа собирается в понедельник до обеда, на другой — вечером. Заранее не спрогнозировать.

Когда встал вопрос о старте работы с самозанятыми, Профрезерв уже работал с Тинькофф Бизнесом по этому направлению. Поэтому и с новой задачей он обратился в Тинькофф Бизнес. Вот о чем договорились партнеры.

В офисе с самозанятыми работает представитель Тинькофф: оформляет карты и помогает получить статус. Профрезерв проводит собеседования с самозанятыми в двух хабах. Представитель Тинькофф выезжает на обе площадки несколько раз в неделю.

Задача представителя — полностью снять с Профрезерва задачи по оформлению карты и статуса. Например, ответить на вопросы о статусе самозанятого: что это такое, какие плюсы получает исполнитель, на что обратить внимание. Или помочь заполнить анкету для постановки на учет. Бывает, что нужно установить приложение и показать, как в нем работать. Все эти задачи закрывает Тинькофф Бизнес.

С дебетовыми картами Тинькофф тоже помогает: заполняет анкету и выдает карту на месте — там, где будущий самозанятый прошел собеседование и будет подписывать договор. Поэтому ему ничего делать не нужно, только прочесть условия и поставить подпись. У такой карты остаются все бонусы: кэшбэк с покупок, акции, возможность купить билет или страховку.

Благодаря Тинькофф Бизнесу оформление одного исполнителя занимает меньше 20 минут: за это время разнорабочий становится самозанятым и получает карту Тинькофф. После этого он подписывает договор с Профрезервом и готов выезжать на объект к заказчикам.

На площадки рядом с объектами выезжает сотрудник Профрезерва и сам оформляет карты. В какое время исполнители соберутся для оформления, заранее сказать сложно, поэтому Профрезерв поручил эту задачу своему же сотруднику. Он приезжает на объект, когда нужно выдать карты и помочь с постановкой на учет.

Для выдачи карт Тинькофф и сотрудник Профрезерва подписали агентский договор. Благодаря этому открытие счета и оформление карты проходит без заминки: сотрудник использует сервис по созданию заявки на карту и тут же выдает карту исполнителю. Выдача карты занимает несколько минут и не задерживает исполнителей. Нужное количество карт Тинькофф заранее привозит для компании.

Результаты: Профрезерв оформляет самозанятых в двух хабах одновременно и не тратит на это деньги

Профрезерв помогает комплектовать команды под задачи заказчиков. Для этого он не только ищет подходящих исполнителей, но и берет на себя весь документооборот. Например, оформление разрешения на работу, медкнижки, договора, сертификаты или лицензии, если нужно.

Оформление документов для работы исполнителей занимает до 30% от объема всех задач, которые связаны с выполнением заказов. Чтобы сократить затраты на эту часть, Профрезерв делегирует Тинькофф Бизнесу задачи по самозанятым:

  1. Постановка исполнителя на учет и получение статуса самозанятого.
  2. Оформление и выдача дебетовой карты для перевода оплаты.
  3. Перевод вознаграждения, уплата налога за самозанятого и другие задачи.

Теперь Профрезерв может оформлять весь поток самозанятых одновременно на двух разных площадках. При этом компания сама выбирает, как и когда это делать. Там, где это выгодно, работает представитель Тинькофф, а на другой площадке — сотрудник компании. И все это бесплатно.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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