Как ускорить оформление самозанятых и сэкономить: кейс клиента Тинькофф Бизнеса

Группа компаний «Профрезерв» помогает бизнесу находить исполнителей под свои задачи, например официантов или грузчиков. Часть из них работает как самозанятые.

Оказалось, что есть исполнители, которым сложно самим получать статус самозанятого и дебетовую карту, а без этого нельзя оформить договор. У Профрезерва было два варианта: помогать исполнителям за свой счет или за чужой. Рассказываем, что выбрала компания и почему.

Профрезерв помогает компаниям закрывать вакансии разнорабочих

Профрезерв — партнер для среднего и крупного бизнеса. Его команда полностью закрывает задачу по поиску и оформлению исполнителей.

В основном компания привлекает разнорабочих для таких сфер:

производство;

склады и складские комплексы;

маркетплейсы;

рестораны;

кафе;

гостиницы;

магазины и торговые комплексы;

строительные площадки.

Компания выполняет все задачи, связанные с поиском и организацией работы исполнителей. Стандартные — собеседования и проверка квалификации — и дополнительные.

Например, помогает пройти медкомиссию и оформить медкнижку, найти жилье, провести обучение.

Для заказчиков это серьезная экономия: они не тратят ресурсы на решение подобных вопросов и не рискуют потерять исполнителей только потому, что они временно не подходят под требования вакансии.

Профрезерв берет на себя вопросы, связанные с выплатами. Все исполнители работают официально, по договору с компанией. Они получают зарплату, если речь о штатном сотруднике, или вознаграждение за оказанные услуги — когда у специалиста есть статус самозанятого. Благодаря этому заказчики получают готовый коллектив, которому нужно только поставить задачу.

Задача: сократить время на выплаты и не рисковать потерей исполнителей

Половина исполнителей Профрезерва обладает статусом самозанятых. Процесс работы с ними делится на три этапа:

убедиться, что исполнитель зарегистрирован в качестве самозанятого; перевести ему оплату; получить чек по итогам оплаты.

Проверка, выплаты и отчетность занимают время сотрудников, вплоть до 100% рабочего дня. Чтобы не тратить ресурсы, Профрезерв уже использует сервис Тинькофф Бизнеса для расчетов с самозанятыми, компании достаточно загрузить реестр на выплату в личном кабинете.

Кажется, что раз есть сервис для автоматизации выплаты и отчетности, то все в порядке. Но это не совсем так.

Исполнителям сложно самим встать на учет и получить статус

Для старта работы самозанятый должен встать на учет в налоговой. Вроде бы простое дело: скачиваете приложение, заполняете анкету и дожидаетесь подтверждения от налоговой. В реальности не всем исполнителям легко это сделать и получение статуса может растягиваться на продолжительное время, в которое Профрезерв не вправе подписывать договор.

Не у всех исполнителей есть карта для получения вознаграждения

Получение статуса — это еще не все, ведь выплату нужно куда-то переводить. Для этого понадобится банковская карта. Формально исполнитель может принести реквизиты карты позже — ближе ко дню перевода, но на деле это рискованно: карта забывается, реквизиты теряются или передаются с ошибками. Наступает день вознаграждения, а переводить деньги некуда. Тогда приходится обзванивать сотрудников, искать исполнителя, получать реквизиты и только потом выплачивать вознаграждение.

Из-за неразберихи с картами часть исполнителей получала оплату с задержкой вплоть до полутора недель. Формально компания не виновата в том, что они поздно принесли реквизиты, но за последствия все равно отвечать ей.

Частый пример — когда исполнители просто не выходят на объект. Одну вахту отработали, а на вторую выходят к конкуренту, который предлагает такие же условия, только без задержек в оплате. Такие переходы обесценивают затраты на поиск и привлечение персонала.

Проблема: оформлять самозанятых самим — долго и дорого для компании

Задачу с оформлением самозанятых можно решить, если помогать им получать нужный статус. Если у исполнителя нет статуса — штатный сотрудник Профрезерва покажет, на какой сайт зайти, что заполнить и куда нажать. В этом случае никакого ожидания: быстро оформили — и можно выводить на вахту.

Минус решения в том, что придется искать ресурсы. Профрезерв оформляет за неделю около 200 самозанятых. В компании подсчитали, что на весь поток самозанятых нужно выделить до 7 сотрудников. Их можно нанять — но это лишние расходы — или поручить задачи тем, кто уже работает. Правда, все и так заняты, поэтому, скорее всего, дополнительная нагрузка грозит срывом сроков по другим задачам заказчика.

Решение: подключить Тинькофф Бизнес к оформлению самозанятых и выдаче карт

Решение принято: Профрезерв помогает исполнителям встать на учет, получить статус самозанятого и обзавестись картой банка. Осталось разобраться, как упростить этот процесс и для себя тоже.

Профрезерв проанализировал потоки исполнителей и увидел две модели работы.

Часть разнорабочих приходит на собеседование и подписание договора в офис. Поэтому удобнее, чтобы статус самозанятых и карту они получали там же. Так за день удастся решить все формальности. Еще одна группа исполнителей устраивается в Профрезерв рядом с объектами заказчиков, где они и будут выполнять задания. Для таких встреч нет жесткого графика. На одной неделе группа собирается в понедельник до обеда, на другой — вечером. Заранее не спрогнозировать.

Когда встал вопрос о старте работы с самозанятыми, Профрезерв уже работал с Тинькофф Бизнесом по этому направлению. Поэтому и с новой задачей он обратился в Тинькофф Бизнес. Вот о чем договорились партнеры.

В офисе с самозанятыми работает представитель Тинькофф: оформляет карты и помогает получить статус. Профрезерв проводит собеседования с самозанятыми в двух хабах. Представитель Тинькофф выезжает на обе площадки несколько раз в неделю.

Задача представителя — полностью снять с Профрезерва задачи по оформлению карты и статуса. Например, ответить на вопросы о статусе самозанятого: что это такое, какие плюсы получает исполнитель, на что обратить внимание. Или помочь заполнить анкету для постановки на учет. Бывает, что нужно установить приложение и показать, как в нем работать. Все эти задачи закрывает Тинькофф Бизнес.

С дебетовыми картами Тинькофф тоже помогает: заполняет анкету и выдает карту на месте — там, где будущий самозанятый прошел собеседование и будет подписывать договор. Поэтому ему ничего делать не нужно, только прочесть условия и поставить подпись. У такой карты остаются все бонусы: кэшбэк с покупок, акции, возможность купить билет или страховку.

Благодаря Тинькофф Бизнесу оформление одного исполнителя занимает меньше 20 минут: за это время разнорабочий становится самозанятым и получает карту Тинькофф. После этого он подписывает договор с Профрезервом и готов выезжать на объект к заказчикам.

На площадки рядом с объектами выезжает сотрудник Профрезерва и сам оформляет карты. В какое время исполнители соберутся для оформления, заранее сказать сложно, поэтому Профрезерв поручил эту задачу своему же сотруднику. Он приезжает на объект, когда нужно выдать карты и помочь с постановкой на учет.

Для выдачи карт Тинькофф и сотрудник Профрезерва подписали агентский договор. Благодаря этому открытие счета и оформление карты проходит без заминки: сотрудник использует сервис по созданию заявки на карту и тут же выдает карту исполнителю. Выдача карты занимает несколько минут и не задерживает исполнителей. Нужное количество карт Тинькофф заранее привозит для компании.

Результаты: Профрезерв оформляет самозанятых в двух хабах одновременно и не тратит на это деньги

Профрезерв помогает комплектовать команды под задачи заказчиков. Для этого он не только ищет подходящих исполнителей, но и берет на себя весь документооборот. Например, оформление разрешения на работу, медкнижки, договора, сертификаты или лицензии, если нужно.

Оформление документов для работы исполнителей занимает до 30% от объема всех задач, которые связаны с выполнением заказов. Чтобы сократить затраты на эту часть, Профрезерв делегирует Тинькофф Бизнесу задачи по самозанятым:

Постановка исполнителя на учет и получение статуса самозанятого. Оформление и выдача дебетовой карты для перевода оплаты. Перевод вознаграждения, уплата налога за самозанятого и другие задачи.