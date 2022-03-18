Как ИП уменьшить налог УСН на страховые взносы

Российское законодательство позволяет индивидуальным предпринимателям на УСН-доходы, уменьшить налог на сумму страховых взносов. Расскажем, как это правильно сделать, чтобы не ошибиться в расчетах.

Страховые взносы: общие понятия

Страховые взносы — это обязательные платежи во внебюджетные фонды, которые компании и ИП уплачивают из собственных средств в счет социального страхования работников. Причем индивидуальные предприниматели обязаны платить взносы не только за своих работников, но и за себя.

Действующим законодательством предусмотрены следующие виды взносов:

на пенсионное страхование;

на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

обязательное медицинское страхование;

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Алгоритм расчета платежей во внебюджетные фонды следующий:

Страхователь по каждому работнику и по каждому типу страхования рассчитывает базу для определения сумм взносов. База рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Сравнивает рассчитанную базу с предельной, установленной законодательно. Страхователь должен определить сумму взносов нарастающим итогом, с учетом предельной базы. Из полученной суммы вычитаются взносы, начисленные ранее в этом году. Итоговую сумму необходимо перечислить в бюджет.

На текущий момент установлены следующие тарифы страховых взносов:

На обязательное пенсионное страхование — 22% с общей суммы выплат, не превышающих базу, 10% — с выплат превышающих предельную базу. Предусмотрены дополнительные взносы на выплаты работникам с вредными условиями труда. На обязательное медицинское страхование — 5,1% со всех облагаемых выплат (предельной базы по этому типу страхования не установлено). На страхование по временной нетрудоспособности — 2,9% (в пределах установленной базы). Выплаты сверх предельной базы не облагаются. На травматизм взносы устанавливаются в зависимости от основного вида деятельности страхователя. Тарифы — от 0,2% до 8,5%. Предельная база законодательно не установлена.

Некоторые предприниматели имеют право применять пониженные тарифы обязательного страхования и иные льготы по платежам во внебюджетные фонды. Малые и средние ИП, включенные в специальный реестр ФНС имеют право применять льготные ставки взносов на выплаты работникам сверх МРОТ.

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году равен 13 890 рублей, зарплата сверх этой суммы облагается взносами по следующим ставкам:

пенсионное страхование — 10%;

медицинское страхование — 5%;

временная нетрудоспособность — 0%.

Выплаты в пределах МРОТ облагаются взносами по общим тарифам.

Предельные базы, действующие в 2022 году:

Для взносов на страхование по временной нетрудоспособности составляет 1 032 000 рублей. Это максимальная годовая сумма доходов физического лица, с которой будут уплачиваться взнос на его страхование. Взносы на пенсионное страхование рассчитываются с учетом базы 1 656 000 рублей. Если сумма выплат физическому лицу превысила эту базу, взносы считаются по пониженной ставке.

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Страховые взносы ИП на УСН

ИП уплачивают взносы, начисленные на выплаты сотрудникам и так называемые фиксированные взносы.

Взносы на выплаты сотрудникам определяются в обычном порядке — исходя из суммы выплат и установленного тарифа с учетом предельных баз. Перечислять в фонды их необходимо ежемесячно, до 15-го числа следующего месяца.

Фиксированные взносы предпринимателей устанавливаются законодательно каждый год и не зависят от доходов и наличия сотрудников. Налоговый кодекс устанавливает взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. За 2022 год сумма взносов составляет:

на пенсионное страхование 34 445 рублей;

на медицинское страхование 8 766 рублей.

Срок уплаты полной суммы взносов за 2022 год 12 января 2023 года, их можно платить единовременно или частями.

Налоговое законодательство для ИП устанавливает дополнительный взнос на обязательное пенсионное страхование в размере 1% с доходов превышающих 300 тысяч рублей за календарный год. Предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы», взнос 1% рассчитывают с общей суммы годового дохода.

Для предпринимателей на УСН «доходы минус расходы» размер дополнительного взноса определяется с разницы между доходами и учитываемыми расходами, иными словами — с налогооблагаемой прибыли.

По дополнительному взносу на пенсионное страхование установлен максимальный размер. За 2022 год этот предел равен 241 115 рублей.

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Снижение налога на УСН на сумму взносов

Законодательство дает право страхователям, применяющим упрощенку, уменьшать сумму уплачиваемого налога на величину страховых взносов. Снижать перечисляемый в бюджет налог можно на все типы взносов. Порядок снижения налога зависит от объекта налогообложения УСН и наличия сотрудников.

Налогоплательщик может уменьшить налог только по фактически уплаченным взносам в том периоде, за который рассчитывает и уменьшает налог. При этом не имеет значения за какой период эти взносы были начислены.

Например, если предприниматель уплатил в январе 2022 года взносы за прошлый год, то при расчете налога при УСН за 2021 год он не может учесть эти взносы. Однако, при расчете авансового платежа за 1 квартал 2022 год на сумму, перечисленную в фонды, можно снизить авансовый платеж по УСН.

Предприниматели, применяющиеУСН с объектом «доходы», могут уменьшить налог на фиксированные взносы и на дополнительный взнос 1%.

ИП без работников может уменьшить налог на всю сумму уплаченных взносов. Если размер взносов превышает сумму начисленного налога, налог к уплате будет равен нулю.

Для оптимизации платежей в бюджет можно перечислять фиксированные платежи равными долями каждый квартал, а затем — уменьшать авансовые платежи по УСН.

ИП на УСН с объектом «доходы» с работниками уменьшает налог на взносы за себя и за сотрудников. Но общую сумму налога можно уменьшить максимум на 50% от исчисленного налога.

Обратите внимание! Предприниматели на УСН с объектом «доходы минус расходы» все уплаченные взносы за себя и за работников признают в составе расходов, которые уменьшают налог к уплате. Лимит уменьшения налога на страховые взносы законодательно не установлен, однако, на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» предусмотрен минимальный налог — 1%, который уплачивается в обязательном порядке, даже если страхователь получил убыток по итогам года.

Примеры снижения налога при УСН

Пример № 1. Налог и взносы у ИП с сотрудниками.

Рассмотрим практический пример уменьшения налоговых платежей на сумму страховых взносов. У ИП с объектом «доходы» в 2022 году было 2 сотрудника с зарплатой 25 тысяч рублей в месяц. За 1-ый квартал предприниматель заработал 1 миллион рублей. В январе 2022 год предприниматель заплатил остаток фиксированных взносов за 2021 год в сумме 10 000 рублей, а в марте 2022 — 1/4 суммы взносов за 2022 год. Определим обязательства ИП по налогам и взносам за 1 квартал 2022.

Если предприниматель не имеет права на льготные тарифы, то за сотрудников он заплатит:

2 сотрудника * 25 000 руб. * 30% = 15 000 руб. в месяц

30% — это общий размер тарифов на страхование по взносам на пенсионное и медицинское страхование, а также на случай временной нетрудоспособности. Для упрощения не будем брать в расчет взносы на травматизм.

Будет 3 платежа:

до 15 февраля — за январскую зарплату — 15 000 руб.;

до 15 марта — за февральские выплаты — 15 000 руб.;

до 15 апреля — за мартовскую зарплату — 15 000 руб.

Размер фиксированных страховых взносов в квартал в 2022 году рассчитывается следующим образом:

43 211 руб * 1/4 = 20 803 руб.

43 211 руб. — это общая сумма фиксированных взносов (на пенсионное и медицинское страхование) за 2022 год.

Дополнительный взнос 1% на пенсионное страхование с дохода, превышающего 300 тысяч рублей определяется по формуле:

(1 000 000 руб. — 300 000 руб.) * 1% = 7000 руб.

ИП платит фиксированные взносы каждый квартал для уменьшения суммы налога. Всего в 1 квартале предприниматель заплатил взносов:

10 000 — взносы за 2021 год;

30 000 — взносы за январь и февраль по сотрудникам (взносы за март будут уплачены в апреле и не включаются в расчет);

20 803 — взносы за 1 квартал ИП «за себя»;

7000 — ИП заплатил в 1 квартале сразу 1% с доходов свыше 300 тыс. р.

Итого:

10 000 30 000 руб. 20 803 руб. 7000 руб. = 67 803 руб.

Предварительный налог при УСН:

1 000 000 руб. * 6% = 60 000 руб.

Как видно, сумма уплаченных страховых взносов превышает налог при УСН. Согласно нормам Налогового Кодекса, ИП с сотрудниками может снизить налог только на 50%. В нашем примере, налог к уплате будет равен 30 000 рублей. В результате предприниматель в 1 квартале 2022 года заплатит 67 803 руб. — страховых взносов, а авансовый платеж по налогу при УСН составит 30 000 рублей.

Пример № 2. ИП без сотрудников.

Рассмотрим расчет налога и взносов у предпринимателя (на УСН-доходы) без сотрудников. За 2021 год ИП заработал 10 миллионов рублей. В течении 2021 года он заплатил 40 874 рубля фиксированных взносов, дополнительный взнос — в январе 2022. Посчитаем налоговые обязательства за 2021 год.

Налог при УСН с объектом «доходы» равен:

10 000 000 руб. * 6% = 600 000 руб.

В связи с тем, что в 2021 ИП заплатил фиксированных взносов только 40 874 рубля, то уменьшить налог за 2021 год можно только на эту сумму:

600 000 руб. — 40 874 руб. = 559 126 руб.

Дополнительно налог будет уменьшен на авансовые платежи по УСН, которые ИП уже заплатил по итогам 1-го квартала, полугодия и за 9 месяцев.

Обратите внимание: в связи с тем, что у ИП нет сотрудников, ограничения 50% на уменьшение суммы налога не применяется.

Дополнительный взнос на обязательное пенсионное страхование, предприниматель должен заплатить до 1 июля 2022 года. Сумма взноса определяется:

(10 000 000 руб. — 300 000 руб.) * 1% = 97 000 руб.

Налог по УСН за 2021 год нельзя уменьшить на эту сумму, т. к. она фактически будет перечислена в 2022 году. На сумму дополнительного взноса можно будет уменьшить авансовые платежи при УСН в 2022 году.