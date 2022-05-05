Как принимать оплату в магазине: все способы

Наличные из рук в руки

Да, это до сих пор возможно и законно, правда, доступно не всем.

По общему правилу, установленному законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ст. 1.1, 1.2), все фирмы и ИП, рассчитываясь с физическими лицами, обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ). Сразу обратим внимание: если фирмы рассчитываются между собой или с ИП, то касса не нужна (исключая расчеты посредством электронного платежного средства с предъявлением, п. 9 ст. 2 Закона 54-ФЗ).

И, кроме того, в законе № 54-ФЗ также установлен ряд исключений. Так, без кассы можно принимать наличные деньги:

осуществляя определенные виды деятельности ( ст. 2 Закона 54-ФЗ ), в частности: реализация периодической печатной продукции, торговля на рынках, ярмарках, при разносной торговле, в киосках с мороженым и т. п.;

ст. 2 Закона 54-ФЗ в местах труднодоступных и отдаленных и т. п.

В 2022 ИП на ПСН вправе работать без кассы при условии, что осуществляют строго определенные виды деятельности (пошив, ремонт швейных изделий, мебели, сдача в аренду недвижимости и т. п., см. п. 2.1. ст. 2 Закона № 54-ФЗ), и выдают подтверждающий документ с наименованием, порядковым номером и другими обязательными реквизитами (абз. 4-12 п. 1 ст. 4.7 Закона 54-ФЗ).

Онлайн-касса

Если нет описанных выше оснований, то онлайн-кассу надо применять, причем всем фирмам и ИП при любых расчетах с частными лицами за товары (работы, услуги). А с фирмами и ИП — при осуществлении оплаты наличными или электронными средствами платежа (картой, смартфоном посредством POS-терминала, см. письмо ФНС от 18.11.2020 № АБ-4-20/18887).

От использования онлайн-кассы не освобождает ни применение УСН, ни отсутствие сотрудников, ни тот факт, что частное лицо оплатило квитанцию через банк — чек пробивать все равно надо.

Чтобы зарегистрировать онлайн-кассу, следует заключить договор с оператором фискальных данных (ОФД), включенных в список ФНС, и подать заявление, которое оформляют в личном кабинете «Учет ККТ» на сайте налоговой службы (или подать в классической бумажной форме, ст. 4.2 закона № 54-ФЗ). Регистрационный номер ККТ будет размещен в личном кабинете, не позднее следующего рабочего дня после этого следует сформировать на кассе отчет о регистрации и передать данные в свою ИФНС. Далее налоговики размещают в личном кабинете (или отправляют посредством ОФД) карточку регистрации кассы, ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ.

Далее следует зарегистрировать онлайн-кассу в личном кабинете уже на сайте ОФД, сделать тестовую продажу, проверить, отправился ли чек (в личном кабинете ОФД).

В начале смены кассир получает по РКО (расходному кассовому ордеру) разменные деньги, в течение смены принимает оплату, выдает чеки, в конце смены им формируется отчет о ее закрытии, а наличные сдаются бухгалтеру по двум ПКО (приходным кассовым ордерам) — на выручку, и на возврат суммы размена.

При этом РКО и ПКО за день отражают в кассовой книге (подп. 4.6 Указания ЦБ № 3210-У). При применении онлайн-кассы не нужны ни журнал, ни справки-отчеты кассира-операциониста, на это указал Минфин в письме от 16.06.2017 № 03-01-15/37692.

Онлайн-касса по 54-ФЗ под любые задачи — розница, общепит, мобильные кассы для курьеров. Доставка — в удобное время, настройка электронных чеков. Ощутимая экономия: кассу можно взять в аренду или купить в рассрочку.

Эквайринг

Эквайринг позволяет осуществлять прием платежей с помощью пластиковой карты или с использованием мобильных устройств. Схема эквайринга такова:

с карты или гаджета на терминал поступает информация для платежа;

в процессинговый центр кредитной организации, обслуживающей продавца, поступают данные;

банк перенаправляет сведения в платежную систему, обслуживающую карту;

производится проверка информации, при одобрении — сведения поступают обратно в банк-эмитент карты;

сравниваются остаток на счете покупателя и сумма покупки, проверяется совпадение пина;

по итогам выдается ответ по транзакции;

информация передается в банк-эквайер, далее — на терминал;

в банк-эмитент направляется подтверждение проведенной оплаты.

со счета снимаются деньги;

средства поступают к банку-эквайеру и продавцу.

На словах, как видим, все очень сложно и пространно, на деле же оплата проходит за секунды, сумма сразу резервируется на карте покупателя, деньги поступают на счет продавца в срок, установленный в договоре.

Преимущества эквайринга очевидны:

оплата «пластиком» происходит быстрее (не нужно пересчитывать и проверять купюры. выдавать сдачу), повышается качество обслуживания, а очереди — сокращаются;

отказ принять оплату картой или гаджетом приводит к потере лояльности клиентов;

не требуется инкассация;

исключена оплата фальшивками.

Есть еще один нюанс: при выручке за календарный год более 60 млн руб. продавец обязан обеспечить возможность приема оплаты банковской картой (ст. 3 закона от 05.05.2014 № 112-ФЗ, постановление Правительства от 09.02.2013 № 101).

Использование терминала эквайринга не заменяет кассу! Терминал эквайринга позволяет принять лишь оплату банковской картой и сформировать слип (поскольку в нем нет наименования товаров, услуг и других обязательных реквизитов), который не заменяет кассового чека. А чек, как мы уже неоднократно говорили, выдавать надо всегда.

На рынке представлены модели онлайн-касс со встроенным терминалом, терминалы также можно приобрести отдельно.

Интернет-эквайринг

Это один из видов эквайринга. В отличие от торгового эквайринга, который позволяет осуществлять расчеты в стационарных точках: магазины, общепит, аптеки, АЗС и т. п., — интернет-эквайринг позволяет «охватить» виртуальное пространство покупок.

Его плюс в том, что он позволяет расплатиться за товар, не отходя от монитора, а также без дополнительного оборудования. Все реализуется посредством веб-интерфейса, обеспечивающего передачу необходимой информации при полной конфиденциальности.

Организовать интернет-эквайринг можно:

на сайте;

в переписке ( очень удобно, когда уже готовые к покупке клиенты приходят через чаты, мессенджеры );

очень удобно, когда уже готовые к покупке клиенты приходят через чаты, мессенджеры в мобильном приложении.

Часто спрашивают, что выгоднее — интернет-эквайринг от банка или от платежного агрегатора? Выгоднее однозначно банки, хотя бы потому, что любой платежный агрегатор — не более чем еще одно посредническое звено, которому тоже на что-то надо «жить». Однако если вам принципиальна возможность оплачивать товары (работы, услуги) из электронных кошельков, со счета мобильных телефонов, то без платежных агрегаторов не обойтись. Готовые платежные модули поставляют и банки, и агрегаторы.

Интернет-эквайринг от «Тинькофф» подходит всем. Сайт не обязателен: ссылку на оплату можно отправить в соцсетях, мессенджерах, СМС. Подходит для бизнеса с расчетным счетом в любом банке. Первые платежи — уже через два дня, деньги на счете — на следующий день.

Оплата по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП)

Сейчас нередко можно видеть, как в торговых предприятиях размещены наклейки СБП с QR-кодом, и клиенту достаточно для оплаты отсканировать код, не предъявляя банковскую карту. Заметим, что и этот вариант требует применения онлайн-кассы и формирования чека (в чеке указывается способ оплаты «безналичный платеж»).

Оплата по QR-коду — еще одна альтернатива торговому эквайрингу, особенно выгодная малому бизнесу:

оборудование для приема платежей не требуется;

комиссия за транзакции, как правило, ниже.

Покупателю достаточно открыть мобильное приложение, отсканировать QR-код и провести оплату. Даже POS-терминал не нужен. Продавец вправе использовать многоразовый QR-код, в который «вшиты» реквизиты счета, или для каждой покупки создавать уникальный код. QR-код позволяет осуществлять платежи через Систему быстрых платежей, сервис переводов между банками-участниками.

Тинькофф Бизнес предлагает бесплатное подключение к оплате по QR-коду через СБП без комиссии для субъектов МСП до 1 июля 2022.

Вместо заключения

Помимо вышеперечисленных способов имеются и другие, например, ATM-эквайринг, т. е. оплата через терминалы или банкоматы, мобильный эквайринг, который позволяет расплатиться посредством гаджета (телефона, планшета — mPOS-терминала), что особенно удобно, если важно не привязываться к торговой точке.

Также хотелось бы остановиться на таком популярном, но совершенно недопустимом способе приема платежей, как перевод физическому лицу по номеру телефона.

В двух словах: это незаконно.

Для приема наличных платежей легально работающему бизнесу необходимо применять способы, описанные выше, чтобы не попасть на штраф. Или заменить номера телефонов QR-кодами, в т. ч. используемыми в Системе быстрых платежей.

Если продолжать игнорировать тот факт, что платежи от физических лиц надо принимать законно, то велик риск понести немалые потери в виде штрафов по п. 2 ст. 14.5 КоАП:

для ИП и должностных лиц — от 25% до 50% от суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, и не менее 10 тыс. руб.;

для юридических лиц — от 75% до 100% от суммы такого расчета, и не менее 30 тыс. руб.,

а повторное нарушение, если сумма неучтенных поступлений превысит в совокупности 1 млн руб., может стоить заморозки деятельности до 90 суток.