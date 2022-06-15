АУСН. Риски для бизнеса на новом режиме

Ограничения на применение АУСН

Первый значительный недостаток новой упрощенки — это внушительный список компаний, которым запрещено ее применять.

Среди них:

Унитарные, казенные и бюджетные предприятия. Некоммерческие организации. Стороны соглашения о передаче имущества в доверительное управление. Финансовые компании ( банки, страховщики, НПФ и прочие ). Специалисты частной практикой ( нотариусы, адвокаты и иные ). Фермеры.

Дополнительные ограничения введены для отдельных видов деятельности.

В частности, новый специальный режим нельзя применять компаниям, которые выпускают подакцизные товары и добывают полезные ископаемые. Нельзя вести бизнес с применением договоров поручения, комиссии и агентских.

Таким образом, применять АУСН не смогут компании и ИП, которые занимаются продажами через маркетплейсы. А также организации, специализирующиеся на операциях с ценными бумагами и работе на финансовом рынке.

Предусмотрен запрет на регистрацию филиалов и обособленных подразделений, а также на сумму годовой выручки (не более 60 миллионов рублей) и на остаточную стоимость основных средств (не более 150 миллионов рублей). Доля участия других организаций в уставном капитале не должна превышать 25%.

В отличие от действующей упрощенки, для новой УСН включили дополнительные ограничения:

участвовать в эксперименте смогут только компании и ИП из четырех регионов;

численность сотрудников не может превышать 5 человек, все они должны быть налоговыми резидентами России;

предприниматель или организация не имеют права выплачивать доходы работникам в натуральной форме и наличными денежными средствами;

налогоплательщик не сможет уплачивать налоги в бюджет с помощью единого налогового платежа.

Важный критерий участия в эксперименте — это открытие расчетных и других счетов только в уполномоченных банках, список которых составляет налоговая служба. Использовать счета в других банках не получится. При этом ФНС не разъяснила: можно ли открывать счета в разных банках, при условии, что все они аккредитованы налоговиками.

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Есть еще один существенный недостаток — запрет на ее совмещение с другими режимами налогообложения. Закон не позволит использовать автоматизированную УСН по одному виду деятельности, а патент — по другому.

Новый вариант упрощенки предусматривает ограничение на переход: с 1 июля 2022, когда начинается налоговый эксперимент, перейти смогут только вновь зарегистрированные предприниматели и организации. Действующий бизнес получит право на применение автоматизированной УСН только с 1 января 2023 (при подаче заявления до 31 декабря 2022).

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Частичная отмена отчетности

Переход на автоматизированную упрощенку дает свободу от множества отчетных форм: декларации по АУСН в принципе не предусмотрено; 6-НДФЛ, РСВ и отчетность в ФСС сдавать не нужно.

Однако в определенных ситуациях подавать некоторые отчеты все же придется, в частности:

Декларацию по налогу на прибыль по выплаченным дивидендам, когда налогоплательщик выступает в качестве налогового агента. Декларацию по НДС — по сделкам налогового агента, а также при выставлении счет-фактур с выделенным налогом. Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД .

Кроме того, организации будут по-прежнему сдавать бухгалтерскую отчетность в установленные сроки.

Законодатель, введя новый режим налогообложения, предусмотрел только частичное освобождения от декларирования. В то же время, ответственность за непредставление этих деклараций налогоплательщик несет в общем порядке, без каких-либо льгот.

Риски по учету доходов и расходов

Сумма налога на новой упрощенке будет рассчитываться аналогично обычной УСН: либо от суммы доходов, либо от разницы доходов и расходов.

Информацию о сумме продаж и затрат налоговая служба будет получать:

от кредитных организаций ( если операции отражены безналично );

если операции отражены безналично из данных ККТ, переданных через операторов ОФД ( по операциям с наличными );

по операциям с наличными по данным от предпринимателей и организаций, которые должны быть размещены ( вместе с подтверждающими документами ) в личном кабинете налогоплательщика.

На основе этой информации налоговый орган рассчитывает налог и сообщает его компании.

В случае возникновения спорных ситуаций по расчету налога к уплате, бизнес должен будет самостоятельно проверить все свои операции и доказать свою правоту. Для полноценного контроля за расчетом налоговых обязательств потребуется ежемесячная проверка всех операций и сделок, т. к. налоговая база и уплата налога по автоматизированной УСН осуществляется каждый месяц.

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По закону налоговая инспекция направляет уведомление о необходимости уплаты налога до 15 числа следующего месяца, а заплатить его нужно не позднее 25 числа, т. е. на проверку и корректировку дается только 10 дней.

Финансовая выгода неочевидна

Ключевая фискальная льгота нового налогового режима — это отмена большинства страховых взносов: на пенсионное и медицинское страхование, а также по временной нетрудоспособности. Фиксированные взносы за себя предприниматели тоже не будут платить. Остается только фиксированный взнос на травматизм (2 040 рублей в год).

Отмена страховых взносов компенсируется ростом налоговой ставки. При объекте налогообложения «доходы» ставка будет 8%, на объекте «доходы минус расходы» — 20%.

﻿По сравнению с классической упрощенкой ставки налога выше. При этом ситуации, когда фиксированные страховые взносы ИП снижали сумму налога до нуля, на этом режиме налогообложения уже невозможны.

Автоматизированная УСН предусматривает еще один значительный недостаток: минимальный налог при объекте «доходы минус расходы» вырастет в три раза по сравнению с обычной УСН — до 3% от суммы полученных доходов. Впрочем, это компенсируется возможностью переноса убытков на следующие отчетные периоды.

Исходя из предусмотренных налоговых ставок, до перехода на новый режим налогообложения предприниматели и организации должны оценить не только экономию от освобождения от взносов во внебюджетные фонды, но и рост базовых ставок.

Дополнительно необходимо оценить затраты на администрирование и контроль расчета налоговых платежей в бюджет. Возможна ситуация, когда выгоднее заплатить страховые взносы на обычной упрощенке, а не переходить на ее автоматизированный вариант.