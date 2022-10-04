В суперприложении Тинькофф появился сервис для самозанятых

Новый сервис позволяет самозанятым прямо в мобильном приложении Тинькофф принимать платежи, выставлять чеки, заявлять о доходах в ФНС и платить налоги.

Возможности сервиса для самозанятых в приложении Тинькофф

Все денежные операции доступны в одном месте . Профессиональный доход и личные переводы можно принимать как на один счет или карту в Тинькофф, так и на разные.

. Профессиональный доход и личные переводы можно принимать как на один счет или карту в Тинькофф, так и на разные. Налогом облагается только профессиональный доход, а не все поступления. Самозанятый сам указывает, какие операции являются профессиональным доходом для их учета при расчете налога. Чтобы задекларировать переводы от клиентов, достаточно указать, от кого и за что поступила оплата. Если доход был заявлен по ошибке, его можно отозвать — в таком случае на него не будет начисляться налог.

Отправить клиенту чек можно прямо из приложения . Как только налоговая сформирует его, банк сразу пришлет уведомление на мобильное устройство. Не нужно рассчитывать налог самостоятельно. Налоговая сама пришлет квитанцию для оплаты — клиенту нужно будет только подтвердить платеж в мобильном приложении.

. Как только налоговая сформирует его, банк сразу пришлет уведомление на мобильное устройство. Не нужно рассчитывать налог самостоятельно. Налоговая сама пришлет квитанцию для оплаты — клиенту нужно будет только подтвердить платеж в мобильном приложении. Если доход превысит 2,4 млн рублей или у самозанятого появятся наемные работники, он сможет перейти на ИП в несколько кликов в приложении.

Как стать самозанятым в Тинькофф

Для регистрации самозанятости понадобится только дебетовая карта Tinkoff Black и мобильное приложение банка.

Сервис бесплатен и доступен на Android и на iOS

Чтобы стать самозанятым, клиентам Тинькофф в разделе «Открыть новый продукт» на главном экране мобильного приложения нужно выбрать опцию «Самозанятость», ввести регион и сферу деятельности — остальные данные заполнятся автоматически. Самозанятость оформляется за 5–10 минут (в отдельных случаях за 1–5 дней в зависимости от ответа ФНС).

Подробнее о том, как оформить самозанятость в Тинькофф и выдавать чеки через приложение, — в короткой видеоинструкции.

Вера Лейченко, руководитель управления депозитных и расчетных продуктов Тинькофф:

«В сентябре количество самозанятых в России достигло 5,8 млн человек — это большая аудитория с уникальными потребностями, которой необходимы персональные решения. Регистрация самозанятости в нашем супераппе — это лишь первый шаг Тинькофф на пути к комплексной работе с самозанятыми. Мы стремимся стать для них помощником и партнером во всех задачах. Например, в скором времени для самозанятых станет доступен сервис „Кубышка“, интернет-эквайринг и прием платежей по СБП».

Зачем становиться самозанятым

Самозанятость позволяет легализовать самостоятельный или дополнительный доход, а также снизить налоговую нагрузку, если доход не превышает 2,4 млн рублей в год и нет наемных работников. При оказании услуг физлицам самозанятые платят налог в размере всего 4% от полученного дохода, при работе с юрлицами — 6%.

Тем, кто становится самозанятым впервые, ФНС дает налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Налоговая присылает счета на оплату со сниженной ставкой до тех пор, пока самозанятый не получит весь вычет.

При этом можно совмещать статусы ИП и самозанятого, но предприниматель должен использовать только один режим налогообложения — НПД (налог на профессиональный доход).