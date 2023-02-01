Самозанятые

Нужен ли самозанятым расчетный счет

Самозанятые – субъекты предпринимательства, которые получают вознаграждение за оказание услуг, выполнение работ или продажу товаров собственного производства. И часто те, кто недавно перешел на уплату налога на профессиональный доход, задаются вопросом, нужен ли самозанятому расчетный счет или можно получать оплату на текущий счет физлица.

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Нужен ли самозанятым расчетный счет
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Текущий или расчетный. В чем разница?

Текущий счет банки открывают физическому лицу. Его используют для осуществления расчетов, не связанных с предпринимательской деятельностью: оплаты товаров или услуг для личных нужд, получения зарплаты и пособий. Исключение делают для самозанятых: они могут принимать оплату от клиентов на текущий счет.

Текущий счет может быть открыт и без личного обращения в банк – например, по месту работы. Часто работодатели самостоятельно открывают своим сотрудникам счета для перечисления на них зарплаты. Комиссии на текущем счете незначительны или отсутствуют.

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Расчетный счет используют при ведении предпринимательской деятельности. На него поступает оплата от контрагентов, с него перечисляют в бюджет налоги и сборы, переводят деньги в адрес компаний и ИП, с которыми сотрудничает предприниматель. К расчетному счету можно подключить эквайринг.

Чтобы открыть расчетный счет, обязательно нужно иметь статус ИП. Использование расчетного счета предполагает уплату комиссий за пополнение и списание денег, переводы, использование мобильного приложения и так далее. Их количество и размер зависят от банка, в котором открыт счет, и выбранного тарифа.

Вкратце: для предпринимательской деятельности используется расчетный счет, а для личных нужд – текущий.

Обязан ли самозанятый открывать расчетный счет

Требований об открытии расчетного счета самозанятым действующее законодательство, в том числе закон № 422-ФЗ от 27.11.2018, не содержит. В этом правовом акте вообще нет никакого упоминания об использовании самозанятыми (что физлицами, что ИП) каких-либо счетов.

По самозанятым – физическим лицам есть отдельное разъяснение Центрального Банка от 19.12.2019 № ИН-014-12/94, в котором указано, что такие лица могут получать оплату на текущий счет, а банк не должен отказывать им в проведении этих операций.

А вот с ИП все сложнее. С одной стороны, законодательство не обязывает ИП открывать расчетный счет, с другой – ведение деятельности через текущий счет может создавать проблемы.

Не стоит забывать и про ограничение в 100 000 руб. по одному договору при расчете наличными. Оно установлено Указанием ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У и распространяется на расчеты ИП с другими субъектами предпринимательства (ИП и юридическими лицами).

За нарушение этого лимита предусмотрен штраф (ст. 15.1 КоАП):

  • от 4 000 до 5 000 руб. – для должностных лиц.

  • от 40 000 до 50 000 руб. – для организаций.

Негативные последствия использования счета физлица для ИП

Отказ в проведении операций по счету

Банки могут отказать в проведении платежей по текущему счету, так как он не предназначен для таких целей. Назначение каждого счета прописывается в инструкции Центрального Банка, и использование его не по назначению может вызвать вопросы у банка и связанное с этим ограничение на проведение платежей.

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Блокировка счета

Блокировка счета в этом случае происходит в рамках соблюдения закона № 115-ФЗ от 07.08.2001. Банк может посчитать проводимые по счету операции сомнительными и нарушающими действующее законодательство.

Тогда он вправе запросить пояснения по каждой отдельно взятой операции: от кого поступили деньги, за что и на какие цели они будут потрачены.

Споры с налоговой

Контролеры могут посчитать доходы, проходящие по текущему счету, полученными от предпринимательской деятельности, а расходы – осуществленными в личных целях. И оспорить это решение, даже в суде, может быть проблематично (постановление Семнадцатого ААС от 08.07.2015 № 17АП-13962/2014-АК по делу № А60-23856/2014).

Проблемы с контрагентами

Большинство организаций и ИП закономерно опасаются переводить оплату на текущий счет. Налоговики могут решить, что это выплата в пользу физлица, то есть предприятие было обязано удержать с суммы выплаты НДФЛ и заплатить взносы.

Чтобы избежать возможных споров с контролирующими службами и банком, рекомендуем ИП вести расчеты с контрагентами через расчетный счет.

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