Эквайринг для самозанятых: можно или нельзя

Эквайринг. Понятие и виды

Эквайринг – способ приема безналичной оплаты с помощью банковских карт и систем бесконтактной оплаты. Бывает торговый, мобильный и интернет-эквайринг.

Торговый. Основной вид эквайринга, который используют ИП и организации в своей деятельности. Это безналичная оплата через специальное устройство – POS-терминал. Его устанавливают в месте расчета с клиентом, например в мастерской. POS-терминал подключается к розетке, но может работать и от аккумулятора – в зависимости от модели устройства.

Оформите заявку на торговый эквайринг от Тинькофф. Комиссия при оплате по QR-коду на терминале – 0% до 31.03.2023, при оплате картой – от 1,2%. Предоставляем терминал бесплатно.

Мобильный. Продавец принимает оплату с помощью мобильного телефона, мобильного POS-терминала или планшета. Устройство может использоваться где угодно: в такси, доставке, при оказании выездных услуг. Чтобы подключить мобильный эквайринг на телефон, необходимо обратиться в банк для установки соответствующего приложения. Если нужен мобильный POS-терминал, лучше выбрать модель с хорошим аккумулятором, который может долго работать без подзарядки.

Интернет-эквайринг. Применяют для интернет-магазинов и онлайн-услуг, например для приема оплат в онлайн-школах. Дополнительное оборудование не требуется. Клиент вводит данные банковской карты или электронного кошелька, а сервис обеспечивает передачу данных и сохранность платежной информации плательщика. Для подключения этого способа оплаты сайт должен отвечать требованиям банка.

Могут ли самозанятые использовать эквайринг

Все зависит от статуса плательщика НПД.

Физическое лицо. Самозанятые могут подключать интернет-эквайринг на свои сайты через различные платежные сервисы. Деньги от клиентов в этом случае будут поступать на текущий счет самозанятого.

Индивидуальный предприниматель. ИП, применяющий НПД, вправе открыть расчетный счет и подключить к нему любой вид эквайринга.

ИП желательно принимать оплату на расчетный счет, а не на текущий, к которому привязана дебетовая карта. Это избавит его от возможных проблем с банком, налоговой и контрагентами. Для открытия счета и подключения эквайринга предпринимателю на НПД необходимо обратиться в банк.

Счет и эквайринг не обязательно могут быть оформлены в одном банке. Но привязка эквайринга от стороннего банка может повлечь дополнительные затраты в виде комиссий. Кроме того, не все банки подключают эквайринг к счету, открытому в другом банке.

Бесплатная регистрация ИП онлайн, без посещения налоговой и оплаты госпошлины. Открытие счета сразу после регистрации. Открыть ИП

Нужен ли самозанятому эквайринг? Плюсы и минусы

Плюсы применения эквайринга:

Увеличение продаж. Оплата банковскими картами – самый популярный способ. Многие люди вообще не носят с собой наличные деньги. Эквайринг поможет не упустить клиента, у которого нет при себе наличных для оплаты товара или услуги.

Исключение риска получения фальшивых купюр. Когда клиент платит картой, не нужно проверять банкноты и переживать за их подлинность.

Повышение качества обслуживания. Клиент может быстро оплатить товар или услугу удобным способом, и его лояльность растет.

Минусы использования эквайринга:

В некоторых банках чтобы подключить торговый или мобильный эквайринг, самозанятому нужно зарегистрировать ИП и открыть расчетный счет.

Техническая зависимость от системы банка.

Возникают дополнительные затраты на покупку оборудования, уплату комиссий.

Реклама: АО «ТИНЬКОФФ БАНК», ИНН: 7710140679