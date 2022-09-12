Биржевые и инвестиционные новости: какие акции чаще покупают, что происходить с ценами на нефть и металлы, капитализация рынка криптовалют

Динамика на биржах за прошлую неделю

Настроение российских инвесторов за последнюю неделю ухудшилось. Интерес к акциям на Московской бирже снова опустился с самых высоких уровней за последние четыре месяца. Тем не менее инвесторы более активно покупают акции, чем продают.

А вот на СПБ Бирже на прошедшей неделе произошел резкий скачок в настроениях. С начала недели покупки акций опережали продажи, а к концу недели индекс достиг рекордно высоких отметок, который в последний раз наблюдались лишь в конце мая. Волнообразная динамика продолжается.

Индекс торговой активности

Торговая активность на Московской бирже активно росла и в конце недели достигла значений начала марта. Такой скачок мог произойти на фоне бурных движений на рынке в конце недели, связанных с дивидендными историями.

На СПБ Бирже торговая активность несколько замедлилась, но все еще с середины августа остается самой высокой с конца февраля 2022 года.

Лидеры покупок и продаж

На прошедшей неделе на Московской бирже инвесторы больше всего покупали акции Роснефти. На российском рынке на прошлой неделе наблюдался рост интереса к нефтяным компаниям после неожиданного объявления о возможных дивидендах Газпрома. Инвесторы стали гадать, кто из гигантов заплатит дивиденды.

В топе покупок также снова были акции производителя бумажной продукции Сегежи, а также Северстали. Абсолютным лидером продаж стали акции Газпрома.

На СПБ Бирже активнее всего покупали акции подешевевших Nvidia и AMD после новостей о запрете США продавать некоторые чипы в Китай и Россию. Акции Tesla также попали в топ-3 покупок.

Абсолютным лидером продаж стали расписки МТC. Это связано с расконвертацией расписок в обыкновенные акции эмитента. Подробнее о структуре процесса мы писали в отчете по МТС.

Также инвесторы активно избавлялись от китайских бумаг — Aluminium Corp of China и China Life Insurance.

Отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы больше всего наращивали позиции в секторах машиностроения и транспорта, ИТ и потребительских товаров. В нефтегазовом секторе, недвижимости и телекоммуникациях продажи продолжали преобладать над покупками.

Доллар СШA

На минувшей неделе рубль стабильно торговался по отношению к доллару на уровне около 60,5 рублей за доллар. На российскую валюту не повлияла публикация Bloomberg, согласно которой Россия могла бы купить валюту дружественных стран на $70 млрд.

В дальнейшем эта новость была опровергнута, но реакции не наблюдалось. Таким образом, ждем новостей от регуляторов относительно параметров бюджетного правила, а пока для рубля главным параметров остается баланс экспорта и импорта.

А что там с нефтью и сырьем?

Прошлая неделя была крайне слабой для сырьевых рынков, поэтому на этой неделе можно ожидать их небольшого восстановления. Уже сегодня котировки Brent выросли на 3% — до $ 96 за баррель.

5 сентября прошло заседание ОПЕК+. Комитет согласовал возврат к августовским параметрам сделки. Таким образом, в октябре добыча нефти сократится на 100 000 баррелей в сутки.

Цены на газ в Европе опять галопируют после того, как Газпром не стал возобновлять поставки газа через Северный поток, как обещал сделать это к 3 сентября, сославшись на незавершенность ремонтных работ.

Приближение зимнего сезона создает озабоченность среди европейских политиков, которые обсуждают такие меры по сдерживанию цен на газ как потолок цен или даже прекращение торговлю деривативами на энергетические активы. Одновременно ведется поиск альтернатив для российского газа: фьючерсы на американский газ марки Henry Hub продолжают держаться на высоком уровне.

Перспективы сохранения высоких цен на энергоносители создают угрозу того, что промышленные компании снизят свои производственные мощности зимой, спрос на металлы будет низким, из-за этого цены на алюминий торгуются на полуторагодовых минимумах — около $ 2 300. Медь пока консолидируется на уровнях конца 2020-го — около $ 7 600.

Из-за ястребиной политики ФРС и рекордно высокого доллара цены на золото остаются под давлением, торгуясь немного выше отметки $ 1 700, и пока нет предпосылок для дальнейшего роста.

Криптовалюта

Согласно данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют все еще находится на отметке ниже $1 трлн, сейчас он составляет $971 млрд. Биткоин торгуется на уровнях в $19,7 тыс. Инвесторы все еще демонстрируют сниженную толерантность к риску на фоне заявлений ФРС о продолжении роста процентных ставок.