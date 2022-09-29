Биржевые новости: нефть и доллар падают, Газпром считает дивиденды

Динамика InvestIndex

Динамика Tinkoff InvestIndex на Мосбирже остается довольно стабильной, без больших всплесков активности. Инвесторы стабильно более активно покупают акции на Мосбирже, чем продают.

В течение последней недели на СПБ Бирже сменилось направление тренда: инвесторы более активно продают свои позиции, чем покупают. С одной стороны, они заранее оптимизируют свои портфели перед наступлением ограничений по покупке иностранных акций, а с другой, покупают на эти средства сильно подешевевшие российские акции.

Индекс торговой активности

С середины сентября торговая активность начала активно перетекать из Московской биржи на СПБ Биржу.

С одной стороны, высокая волатильность на российском рынке способствует повышенной активности, а с другой — уже с 1 октября вводятся ограничения на покупку иностранных акций (из недружественных стран) неквалифицированными инвесторами.

Лидеры покупок и продаж

Акции Роснефти продолжают оставаться одними из самыми покупаемых на Московской бирже уже третью неделю подряд: не сильно восстановившиеся еще с весны котировки и перспектива дивидендов продолжают привлекать инвесторов. Также среди лидеров по покупкам на прошлой неделе были обыкновенные акции Татнефти и Фосагро. Акционеры подтвердили решения советов директоров этих компаний о выплате дивидендов.

Но операции по продаже акций на прошлой неделе были более массовыми, больше всего продавали акции Алросы, Полиметалла и Яндекса.

На СПБ Бирже также операции по продажам акций были более массовыми. Активно покупали бумаги Gap, Shopify и Transocean. Лидерами продаж были ранее самые популярные бумаги, имевшиеся в портфелях многих инвесторов — Apple, Virgin Galactic и Intel.

Отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы больше всего наращивали позиции в секторах машиностроения и транспорта, ИТ и электроэнергетики.

Наименее популярными секторами, акции которых больше продавали, чем покупали, были нефтегазовый и сырьевой.

Доллар СШA

После продолжительного периода стабильности в валюте, российский рубль на прошлой неделе укрепился практически на 3% по отношению к доллару США. На старте этой неделе мы видим продолжение укрепления рубля.

С одной стороны, рубль укрепился из-за налогового периода в сентябре, когда экспортеры продавали валюту. С другой стороны, главной причиной укрепления рубля стали именно потенциальные санкции, которые могут ограничить использование валюты внутри России.

Таким образом, краткосрочно мы можем продолжить наблюдать укрепление российской валюты. Но среднесрочно мы ожидаем восстановление курса в диапазон от 60 до 65 рублей за доллар.

А что там с нефтью и сырьем?

На прошлой неделе упали практически все основные сырьевые активы, нефть Brent — на 5,7%, до $86. Эта же неделя началась тем, что котировки падали ниже $85, но затем немного стабилизировались вокруг этой отметки. Такие уровни ранее отмечались только в январе этого года.

Дорогая нефть 2022 привела к тому, что ее потребление стало снижаться, и это привело к падению темпов экономического роста. А более слабый экономический рост — это снижение спроса на нефть и падение ее котировок.

Цены на газ продолжают снижаться: Европейская ассоциация операторов газовой инфраструктуры (GIE) отметила, что на 21 сентября европейские газовые хранилища заполнены на 87%. Как итог, цены на газ в Европе торгуются уже на уровне июня-июля — около $1700 за тыс куб. м. А в Северной Америке Henry Hub торгуется уже ниже $7.

На фоне ужесточения монетарной политики и риторики уже третью неделю продолжается снижение котировок золота. Пока они торгуются ниже $1650, но когда инвесторы начнут осознавать, что весь негатив об ужесточении монетарной политике будут «в цене», возможно восстановление до более высоких уровней.

Криптовалюта

Поскольку многие центральные банки по всему миру продолжают повышать процентные ставки, котировки биткоина как показателя склонности к риску и общего настроения, может продолжать испытывать давление.

Федеральная резервная система США в среду повысила базовую процентную ставку еще на 75 базисных пунктов в третий раз подряд, доведя ее до 3,00–3,25%, самого высокого уровня за 14 лет. Но регулятор не останавливает свой цикл ужесточения, пытаясь обуздать инфляционное давление.

Специалисты ожидают, что ставка может превысить 4% к концу года, а в 2023 году пик ключевой ставки прогнозируется уже на уровне от 4,50% до 5%. ФРС не планирует снижать ставки до 2024 года.

По данным CoinMarketCap стоимость биткоина сейчас составляет $18,9 тыс., а общая рыночная капитализация криптоактивов колеблется на отметке в $925 млн.

Пару слов о компаниях

Qiwi

Платежные и финансовые сервисы.

В течение квартала главной новостью вокруг компании было проведение buyback. Акционеры Qiwi в мае одобрили приобретение группой напрямую или через одну из дочерних компаний акций группы на биржах.

В рамках buyback Qiwi или подконтрольная ей структура может выкупить до 10% акций. А в июле стало известно о том, что компания Dalliance Services Company (принадлежит основному владельцу Qiwi), готова выкупить акции класса В компании и американские депозитарные расписки (ADR) на сумму до $25 млн.

Это предложение о выкупе акций реализуется не в рамках программы buyback. Ждем дальнейших комментариев менеджмента по этим событиям в отчете.

Внеочередное собрание акционеров Газпрома

В пятницу (30 сентября) будет принято решение по вопросу выплаты дивидендов за первое полугодие 2022 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 51,03 руб. на акцию. Сейчас доходность потенциальной выплаты составляет 24%.

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