Инвестиционные новости: что происходит с акциями, долларом, нефтью и криптовалютой

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже остается на самых высоких уровнях с февраля текущего года. На СПБ Бирже активность стремительно падает — инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.

Лидеры покупок и продаж

Акции Газпрома после снижения котировок на 24,5% в результате дивидендной отсечки стали самыми популярными среди российских розничных инвесторов, согласно Tinkoff InvestIndex.

Также активно покупали акции Роснефти и Полюса. Активнее всего продавали акции одного из лидеров роста прошлой недели — Группы ПИК. В остальных бумагах значительных продаж не наблюдалось.

На СПБ Бирже тренд не меняется — инвесторы более активно продают бумаги, чем покупают. Но среди тех бумаг, в которых розничные инвесторы продолжают наращивать позиции, оказались Marathon Digital Holdings, Tesla Motors и Li Auto. Лидерами продаж были бумаги, в которых накопилось большое число инвесторов: Meta Platforms*, Virgin Galactic, Apple, Carnival и Alibaba (*экстремистская организация, запрещена в РФ).

Отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы больше всего наращивали позиции в секторах машиностроения и транспорта, электроэнергетики, ИТ и потребительских товаров.

Наименьшей популярностью пользовались акции сырьевого сектора, также активно продавали акции секторов здравоохранения, телекоммуникаций, нефти и газа.

Доллар СШA

Рубль на минувшей неделе ослаб на 1,8%, до уровня в 62,1 рублей за доллар. В середине недели ослабление рубля было особенно резким — рубль падал до 64,5 рублей за доллар, но в остатке недели укрепился. В юанях такой динамики заметно не было, что говорило о резком росте спроса именно на доллар.

Мы объясняем это нереализовавшимся риском санкций на НКЦ, снижением возможности «шортить» доллар, а также разрывом валютной ликвидности. Мы сохраняем наш прогноз, что до конца года валютная пара будет торговаться в пределах 60-65 рублей за доллар.

В остатке месяца рубль ждет налоговой период, а также дивидендные выплаты, что может поддержать российскую валюту.

А что там с нефтью и сырьем?

Неделя началась небольшим восстановлением нефтяных котировок, но с началом торгов в Северной Америке котировки Brent продолжили снижающийся тренд прошлой недели, падая ниже $91 за баррель.

Основные сомнения нефтетрейдеров связаны с эпидемиологической ситуацией в Китае, уже закрыты на карантин 1 млн человек в промышленном городе Чжэнчжоу. По мере распространения вируса могут быть закрыты и другие, более крупные города Китая.

К тому же вчера на конгрессе компартии КНР ее секретарь Си Цзиньпин сообщил, что никакие послабления к политике нулевой терпимости к ковиду не будет, то есть по мере появления вспышек ковида могут закрываться крупные города, что будет вызывать снижение спроса на нефть и падение и котировок.

Кроме того, продолжаем наблюдать за риторикой США по отношению к ОПЕК+, который вразрез с просьбой американского президента снизил квоту на добычу нефти.

Цены на газ и в Европе, и в Северной Америке продолжают падать. Европейская комиссия разработала механизм, позволяющий избегать скачков на газ, которые затрудняли доступ к газу для европейских стран. В Европе газ в хабе TTF падал ниже отметки $1300, это более чем на 6% в день.

В США котировки на газ негативно реагируют на слабые данные по инфляции и прочие сигналы ослабления экономического роста, таким образом, у Европы есть отличная возможность пополнять свои хранилища по более низким ценам. К тому же, глава Газпрома Алексей Миллер сообщил о наличии потенциала для расширения газопровода «Турецкий поток», из этого можно сделать вывод, что Турция может стать крупным хабом для поставок в Европу.

Криптовалюта

После значительного снижения котировки биткоина поменяли свои траекторию. Это произошло после публикации сентябрьских данных по инфляции, когда потребительские цены снова оказались хуже ожиданий. Это укрепило уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система будет держать процентные ставки на высоком уровне продолжительное время.

Общий индекс потребительских цен вырос на 8,2% в годовом исчислении в сентябре по сравнению с ожидаемыми +8,1% и +8,3% в августе. Базовый индекс потребительских цен вырос на 6,6% по сравнению с прошлым годом, достигнув самого высокого уровня за четыре десятилетия, превысив консенсус +6,5% и предыдущее значение +6,3%.

В KPMG отметили, что теперь вероятен рост ставки на 0,75% как в ноябре, так и в декабре. Более того, уровень безработицы также упал ниже консенсуса до 3,5% с 3,7% в предыдущем месяце, сигнализируя о все еще горячем рынке труда, который, вероятно, будет удерживать ФРС на пути агрессивного повышения процентной ставки.

По данным CoinMarketCap, котировки биткоина находятся на уровне в $19,6 тыс., а рыночная капитализация всего рынка криптоактивов опустилась до $937,8 млрд.

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