Торговля на СПБ Бирже по иностранным активам падает, курс доллара расти не будет

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже остается на высоких уровнях, хотя и несколько снизилась с предыдущей недели. На СПБ Бирже активность незначительно подросла, но все еще находится на предельно низких уровнях – инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.

Лидеры покупок и продаж

На прошедшей неделе инвесторы активнее всего закупались бумагами лесопромышленного комплекса Сегежа. Поводом для такого интереса со стороны розничных инвесторов могла стать новость о том, что АФК Система (куда входит Segezha Group) может приобрести активы IKEA в России. Возможно, инвесторы видят высокую синергию активов IKEA с публичной Segezha Group, которая сейчас находится под давлением из-за потери части рынков сбыта.

Еще одним лидером покупок были также бумаги Лукойла после рекомендации Совета директоров компании о выплате дивидендов за 2021 год в размере 537 рублей на одну обыкновенную акцию. Также активно покупали акции Русагро на отчетности, Полюс Золота и Роснефти.

Активнее всего продавали акции Северстали, менее активно продавали обыкновенные акции Сбера.

На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего наращивали позиции в бумагах Amazon и китайской Li Auto. Акции Amazon рухнули на 20% после публикации квартальных результатов. Рост выручки облачного подразделения замедляется, прогнозы на будущий период также меньше ожиданий. Акции китайского производителя электромобилей, вероятно, снижались и привлекали инвесторов на фоне опасений замедления экономики, новых локдаунов и снижения спроса на экологичные авто в Китае.

Также инвесторы закупались подешевешими на отчетности акциями Meta. Бумаги запрещенной в РФ организации, которая также была признана экстремистской, серьезно просели. Активнее всего избавлялись от позиций в ChemoCentryx. Инвесторы также продавали акции Snap и Apple на отчетности.

Отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы продолжали наращивать свои позиции лишь в секторе электроэнергетики. Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходит в финансовом, нефтегазовом секторах и здравоохранении.

Доллар СШA

Курс рубля на минувшей неделе практически не изменился. Окончился налоговый период, а также были осуществлены основные дивидендные выплаты. Таким образом, учитывая постепенное снижение торгового баланса, рубль в ближайшие недели будет тяготеть к небольшому ослаблению по отношению к доллару.

Но существенных изменений по курсу рубля мы не ждем. Наш прогноз – 60-65 рублей за доллар до конца года.

А что там с нефтью и сырьем?

Котировки нефти продолжают снижаться на фоне новых коронавирусных ограничений в Китае. В понедельник котировки Brent начали снижаться более чем на 2%, ближе к $93,9 за баррель.

После падения цен на газ в октябре эта неделя началась сильным ростом котировок как в Северной Америке, так и в Европе. На прошлой неделе европейские котировки падали ниже $1000 за тыс. куб м, сегодня же отмечался взлет до $1400, но затем скорректировались до $1250.

Газовые хранилища в Европе заполняются быстрее ожиданий местных регуляторов, в некоторых портах танкеры с СПГ даже стояли в ожидании выгрузки продукции.

Как отмечают в Bloomberg, на выходных началась новая волна поставок североамериканского газа в Европу, что и стало триггером для сегодняшнего роста.

Цены на золото могут после небольшого восстановления продолжают долгосрочный тренд снижения: ФРС США продолжает сохранять «ястребиную» политику, что оказывает давление на котировки золота. Сейчас они держатся на уровне $1640.

Криптовалюта

Котировки биткоина еще в пятницу выросли примерно на 8% за неделю на фоне возобновившегося оптимизма, поднявшего рынки США. Крупнейшая в мире криптовалюта впервые за три недели преодолела отметку в $20 тысяч.

Криптовалютные рынки восстановились в этом месяце на фоне надежд на то, что Федеральная резервная система может изменить свою позицию к менее ястребиной позиции после агрессивного повышения ставок. Ожидается, что ФРС повысит ставку на 75 базисных пунктов на предстоящем на этой неделе заседании.

По данным CoinMarketCap, сейчас котировки биткоина находятся на уровне в $20,4 тыс., а рыночная капитализация всего рынка криптоактивов вновь превысила отметку в $1,0 трлн.

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