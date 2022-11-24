Инвестиционные новости: вирус давит на нефтяные котировки, биткоин падает, Газпром обещает высокие дивиденды

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже несколько восстановилась с прошлой недели. На СПБ Бирже активность незначительно подросла, но все еще находится на предельно низких уровнях – инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами.

Лидеры покупок и продаж

Лидерами покупок на Мосбирже были акции Роснефти, Газпром нефти и Лукойла. Все три бумаги привлекли инвесторов ожиданиями выплат дивидендов.

В понедельник совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 (доходность около 6%). В среду совет директоров Газпром нефти рекомендовал неожиданно высокие дивиденды (доходностью около 15%) по итогам 9 месяцев 2022-го, что привлекло частных инвесторов.

Инвесторы также закупаются акциями Лукойла на фоне ожидания уже объявленных как промежуточных выплат, так и выплат по итогам года. В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в акциях Яндекса, Сбера и Северстали.

На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего наращивали позиции в бумагах криптобиржи Coinbase, Gen Digital, а также Bed Bath & Beyond (чьи бумаги просели). Наибольшие продажи наблюдались в бумагах Alibaba (после отчетности), а также AMD и Apple.

Отрасли

В отраслевом разрезе резко вырос интерес к финансовому сектору после публикации отчетности Сбера – в целом инвесторы наращивали свои позиции лишь в этом секторе, но незначительно.

А вот интерес к сектору электроэнергетики начал угасать, по итогам недели инвесторы больше сокращали позиции в секторе, чем наращивали их. Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходило в недвижимости, ИТ и нефтегазовом секторе.

Доллар СШA

Рубль на минувшей неделе оставался стабильным, завершив неделю на уровне 60,4 рублей за доллар. На текущей неделе ожидаются выплаты НДПИ, что также должно поддержать рубль.

Мы по-прежнему не ожидаем существенных изменений по курсу до конца года, наш прогноз в 60-65 рублей за доллар остается актуальным.

А что там с нефтью и сырьем?

Ноябрьский тренд по снижению цен на нефть продолжается: все больше стран продолжает публиковать статистику по наращиванию запасов нефти, а ОПЕК снизил прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2022-2023.

Также рост числа заражений коронавирусом в Китае и обсуждение потолка цен на российскую нефть оказывают давление на нефтяные котировки. Однако сохраняются и оптимистические прогнозы относительно нефтяных котировок: Goldman Sachs продолжает считать, что отрасль структурно недоинвестирована, стратеги UBS считают, что котировки Brent вернутся к отметке $100 за баррель в течение нескольких месяцев.

Цены на газ в Северной Америке и Европе продолжают постепенно восстанавливаться: они уже успели сильно упасть ранее в октябре. Теплая осень позволила быстрее плана заполнить хранилища газа в Европе, в Китае также развернули часть кораблей с импортируемым газом из-за переполненности хранилищ – осень в стране также теплее обычного, а промышленная активность слабая из-за коронавируса. Ранее же Китай подписал одну из самых крупных сделок по поставке СПГ в истории – на $60 млрд, из Катара.

Коронавирус также сильно ударил по котировкам промышленных металлов на Лондонской бирже: алюминий в понедельник падает на 1,8%, медь – на 1%, на минувшей неделе металлы также падали по причине локдаунов. Золото также постепенно снижается после роста в начале ноября: после сильной статистики рынка труда выросли опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.

Криптовалюта

Согласно недавнему исследовательскому отчету Coinbase Global, стремительное падение FTX потенциально расширит медвежий рынок криптовалюты еще на несколько месяцев или, возможно, до конца 2023 года. FTX, которая когда-то была второй по величине криптовалютной биржей в мире по объему торгов и оценивалась в $32 млрд, на прошлой неделе подала заявление о защите от банкротства в США.

Это произошло после обнаружения дефицита баланса в размере $8 млрд. По словам Coinbase, недельный кризис перерос в растущую обеспокоенность по поводу потенциального системного риска и сделал сектор уязвимым из-за нехватки крупных покупателей.

Направление движения класса криптоактивов также будет зависеть от того, как будет действовать политика процентных ставок Федеральной резервной системы. Но с учетом того, что инфляция все еще находится на чрезвычайно высоком уровне, а рынок труда остается напряженным, еще слишком рано для разворота ФРС, заявили в Coinbase.

Тем временем цена биткоина упала примерно на 20% с тех пор, как неделю назад началась шумиха вокруг FTX, и сейчас монета торгуется на уровне $16,1 тыс.

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