Цены на нефть и криптовалюту продолжают снижаться. Чего еще ждать инвесторам

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже остается стабильной, а к концу недели она несколько замедлилась. Тем не менее активность все еще чуть выше средних уровней. На СПБ Бирже активность ухудшилась к концу недели, и теперь она ниже средних уровней, что говорит о невысокой частоте совершения сделок инвесторами с иностранными активами.

Лидеры покупок и продаж

Лидерами покупок на Мосбирже были продолжающие свое падение акции Магнита. Ритейлер так и не опубликовал результаты третьего квартала, поэтому инвесторы на фоне отсутствия информации продолжают находиться в неопределенности как касательно финансовых итогов, так и решения проблем с выплатами дивидендов.

Инвесторы также активно закупались бумагами Лукойла и НОВАТЭКа. Лукойл на прошедшей неделе подтвердил свои ранее объявленные промежуточные и годовые дивидендные выплаты, что побудило инвесторов к добавлению бумаг в свой инвестиционный портфель до даты отсечки. Бумаги НОВАТЭКа ускорили восстановление благодаря подорожанию газа в ЕС.

В наибольшей степени сократилась база розничных инвесторов в акциях Ozon, Яндекса и Сбера.

На СПБ Бирже розничные инвесторы активнее всего избавлялись от определенных бумаг, нежели наращивали свои позиции в других бумагах. Лидером сокращения баз инвесторов стали акции Activision Blizzard. Акции компании сильно подешевели после сообщений о том, что Федеральная торговая комиссия подала иск на блокировку приобретения Microsoft издателя видеоигр за $69 млрд. Также инвесторы активно продавали бумаги китайских TAL Education и Vipshop.

Отрасли

В отраслевом разрезе наиболее популярным сектором, акции которого больше покупают, чем продают, остается финансовый. Во всех остальных секторах инвесторы сокращали позиции, особенно стремительно это происходило в телекоме, потребтоварах и недвижимости.

Доллар СШA

Рубль на второй неделе декабря ослаб по отношению к доллару на дополнительные 0,6%, завершив неделю на уровне около 62,4 рублей за доллар. На старте торгов на этой неделе мы также видим, что рубль продолжает слабеть.

Такую динамику можно объяснить отсутствием предложения валюты со стороны экспортеров, некоторым снижением цен на нефть и опасений вокруг растущего дефицита бюджета.

Но тем не менее до конца года мы не ждем повышенной волатильности в валюте. Ждем продолжения торгов в диапазоне 60-65 рублей за доллар.

А что там с нефтью и сырьем?

Цены на нефть продолжают снижаться седьмой рабочий день подряд, Brent уже опустился ниже отметки $76 за баррель, WTI – ниже $71, Urals – ниже $54. Таким образом, цены на нефть обновляют минимумы 2022 года.

Ситуация на проливах Босфор и Дарданеллы в Турции улучшается: в субботу было замечено сокращение очереди танкеров с 15 млн баррелями российской нефти. Проблема со страховкой была решена, скорее всего, за счет того, что эта нефть будет продаваться ниже установленного потолка в $60 за баррель. В Китае продолжают ослабляться антиковидные меры, но этого пока недостаточно для восстановления цен на нефть.

Цены на газ выглядят волатильнее цен на нефть. Сегодня североамериканский Henry Hub вырос на 12%, приблизившись к отметке $7 за mMBTU: по мере похолодания на северном полушарии трейдеры возобновили активные закупки газа. В Европе на TTF газ напротив более стабилен, продолжая торговаться чуть ниже отметки $1500 за тыс. куб м.

Цены на золото продолжают торговаться чуть ниже отметки $1800 за унцию. Статистика по потребительской инфляции, решение по ставке от ФРС США и комментарии по дальнейшей монетарной политике могут повлиять на котировки золота: сохранение жесткой политики – негативно, а менее агрессивные шаги по ужесточению – позитивно.

Криптовалюта

Биткоин торгуется без сильных движений в преддверии заседания ФРС. На минувшей неделе глава регулятора Джером Пауэлл сигнализировал о замедлении темпов повышения ставок в ближайшее время.

Если ФРС просигнализирует о дополнительном регулировании, то это негативно отразится на котировках – биткоин может повторно протестировать ноябрьские минимумы. В понедельник основная криптовалюта выросла до $17,38 тыс. – это самый высокий месячный уровень после краха криптовалютной биржи FTX.

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