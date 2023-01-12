Инвестиционные новости первой недели 2023 года: нефть и газ дешевеют, а цена золота достигла $1876 за унцию

Индекс торговой активности

Первые дни нового года традиционно отличаются низкой активностью: хоть биржи и работают, но большинство россиян находятся на каникулах.

Торговая активность на Мосбирже продолжает находиться немного ниже средних уровней. А на СПБ Бирже она была ниже среднего и до подготовки к каникулам – уже с сентября из-за ограничений на покупку иностранных ценных бумаг.

Лидеры покупок и продаж

На новогодних каникулах новыми лидерами по покупкам среди частных инвесторов стали акции Яндекса: они сильно подешевели по итогам 2022 года – во многом из-за неопределенности относительно зарубежных активов, однако эта неопределенность во многом ликвидирована за счет анонсированного разделения российских и зарубежных активов.

Также одним из лидеров покупок стал Сбер: банк начал публиковать отчетность за 2022 год, и, скорее всего, заработал прибыль по итогам всего года, что создает перспективы для дивидендов.

Также в ТОП-3 остался лидер прошлых недель – Лукойл. Частные инвесторы довольно неохотно продавали свои акции, самое заметное снижение числа инвесторов было отмечено лишь в акциях РусГидро и НЛМК.

На СПБ Бирже розничные инвесторы продолжили активно продавать акции сильно выросших бумаг Vipshop и Alibaba. Покупали же, наоборот, сильно упавшие бумаги Tesla Motors, Bed Bath and Beyond и Silvergate Capital.

Отрасли

Самым популярным для покупки сектором продолжает оставаться финансовый. Это можно связать с покупками акций Сбера. Также продолжили активно покупать акции секторов машиностроения и транспорта, здравоохранения, IT, а теперь и недвижимости.

Наиболее интенсивно продолжают сокращать позиции в акциях коммунального и телеком секторов.

Доллар СШA

Пара рубль доллар последние недели находилась в диапазоне 69-72. На старте этой недели курс укрепляется с открытия торгов и торгуется ближе к нижней границе вышеописанного диапазона.

В ближайшие месяцы мы ждем снижения давления на валюту, а также небольшой рост рубля по отношению к доллару. По нашему мнению, пара рубль доллар закрепится в диапазоне 67-70 в первом полугодии 2023 года.

А что там с нефтью и сырьем?

Год начался с падения нефтяных котировок: если на конец 2022-го баррель Brent стоил порядка $86, то в конце прошлой недели его цена падала ниже $80. Однако смягчение коронавирусных ограничений в Китае способствует восстановлению котировок: в понедельник Brent уже превысил $81.

Аналогичную динамику показывает нефть марки WTI. Дальнейшее открытие экономики Китая и рост мобильности населения могут повысить спрос на нефть и поддержать ее котировки.

Природный газ также дешевеет с начала года: теплая погода в Европе и Северной Америке и заполненные газовые хранилища пока сдерживают спрос на голубое топливо: североамериканский газ Henry Hub снизился до минимумов начала 2022 – ниже $4 за MBTu. На европейском хабе TTF цена уже ниже отметки $800 за тыс. куб. м. Ниже уровень был только в ноябре 2021-го.

Из-за того, что газовые хранилища заполнены, закупки газа на минимумах, однако в течение 2023 года будет необходимо закупать газ уже на следующую зиму, и в течение года мы будем наблюдать высокую волатильность.

Золото выросло в цене: уже более чем на 3% с начала года – до $1876 за унцию, и это во многом является следствием сильной статистики рынка труда США, выпущенной на прошлой неделе: трейдеры посчитали это потенциальным сигналом для скорого смягчения монетарной политики, что повышает привлекательность металла.

Криптовалюта

Финансовые регуляторы США в своем первом заявлении после краха FTX посоветовали банкам, связанным с криптовалютным сектором, убедиться, что их деятельность соответствует применимым законам.

Федеральная резервная система, Федеральная корпорация по страхованию депозитов и Управление валютного контролера в совместном заявлении отметили, что выпуск и хранение криптовалют в открытой, общедоступной и децентрализованной сети «весьма вероятно, будет противоречить безопасным банковским операциям». Регуляторы также выразили обеспокоенность по поводу безопасности и надежности бизнес-моделей фирм, связанных с криптовалютой.

Крах FTX привел к тому, что регуляторы и законодатели усилили контроль над индустрией.

Котировки биткоина сейчас составляют около $17,3 тыс., а общая рыночная капитализация криптоактивов на уровне $851,9 млрд.

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