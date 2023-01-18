Инвестиционные новости: укрепление рубля, рост биткоина и снижение цен на нефть

Индекс торговой активности

Торговая активность все еще находится на уровнях ниже среднего на Мосбирже уже с середины декабря. Первые дни нового года традиционно отличались низкой традиционной активностью, хоть биржи и работают, но большинство россиян находятся на каникулах. Плюс отсутствие корпоративных новостей на российском рынке пока не подталкивает инвесторов к совершению сделок. Ожидаемый старт сезона отчетностей может добавить активности на торгах.

На СПБ Бирже тенденция обратная – с середины недели торговая активность начала расти и даже смогла превысить средние уровни впервые с сентября. Тогда, после введения ограничений на покупку иностранных ценных бумаг, торговая активность была на низких уровнях. Всплеск активности коррелирует с превышением продаж над покупками, что, скорее всего, подтверждает тезис о том, что частные инвесторы избавлялись от долларовых активов и могли переводить их в рубли.

Лидеры покупок и продаж

На первой рабочей неделе после новогодних каникул новыми лидерами по покупкам среди частных инвесторов стали бумаги Роснефти: они сильно подешевели после дивидендной отсечки в середине недели.

Также одним из лидеров покупок стали акции АФК Системы. Бумаги прибавили около 5% в конце недели без явных корпоративных новостей.

Также в ТОП-3 вошли бумаги Алросы: инвесторы позитивно восприняли новость о начале продаж ВТБ своим клиентам бриллиантов компании без НДС.

Лидером по закрытию позиций на прошедшей недели стал Ozon. Котировки компании укрепились на фоне открытия офиса и сортировочного центра в Бишкеке.

На СПБ Бирже существенных покупок розничными инвесторами не наблюдалось, чуть больше остальных приобретались бумаги Arrival. А вот продавали инвесторы активнее всего бумаги криптобиржи Coinbase, мемных акций Bed Bath & Beyond и Alibaba. От Coinbase на неделе поступали сообщения о сокращениях персонала.

Отрасли

Самыми популярными для покупки секторами стали здравоохранение и недвижимость. Инвесторы стали сокращать позиции в акциях ИТ, секторов электроэнергетики и машиностроения и транспорта. Наиболее интенсивно сокращают позиции в акциях потребтоваров, финансах и телеком секторов.

Доллар СШA

Рубль на прошлой неделе резко укрепился по отношению к доллару – на 4,8%. Причинами роста российской валюты стали несколько факторов.

Во-первых, снижение спроса на доллар в начале января (мы видим снижение объема торгов валютой). Во-вторых, возврат бюджетного правила от Минфина приведет к тому, что ЦБ с 13 января по 6 февраля будет ежедневно продавать иностранную валюту (юани) на 3,2 млрд. рублей. Подобные операции будут способствовать укреплению рубля и сдерживать движение курса вверх.

По-нашему мнению, пара рубль доллар на этой неделе будет стремиться к нижней границе нашего прогнозного диапазона в 67-70 рублей за доллар.

А что там с нефтью и сырьем

Предыдущая неделя выдалась сильной для рынков нефти за счет смягчения ковидных ограничений в Китае, однако рынки продолжают сохранять волатильность: для Китая сохраняется опция покупки более дешевой российской нефти, на дальневосточных портах она стоит порядка $62 за баррель, и есть потенциал для снижения до уровней, отмечаемых на черноморских и балтийских портах – порядка $56 за баррель.

Цены на газ в Европе продолжают падать на фоне теплой погоды и заполненности газовых хранилищ: цена на TTF уже ниже $650 за тыс. куб. м – ниже было только в сентябре 2021. Североамериканский Henry Hub немного восстановился в начале этой недели за счет потенциального перераспределения поставок в Китай.

Как недавно отметил министр энергетики одного из крупнейших экспортеров газа – Катара, рынки природного газа могут колебаться в течение следующих нескольких лет, поскольку предложение все еще мало.

Цены на алюминий продолжают расти, в Goldman Sachs это объясняют потенциальным восстановлением промышленного спроса и дефицита металла в Европе и в Китае, в понедельник цены перевалили отметку $2600 за тонну – это максимум с июля 2022. Цена на золото пока консолидировалась выше отметки $1900 за унцию – это также максимальные уровни с мая 2022.

Криптовалюта

Биткойн завершил неделю котировками на 17% выше, отслеживая более широкий рост на рынках капитала, при этом инвесторы делают ставку на то, что ФРС замедлит темпы повышения ставок после того, как последние данные показали, что инфляция снижается. Замедление инфляции помогло восстановить стремление к более рискованным активам.

Настроения на этой неделе также повысились из-за того, что биржа криптовалют FTX обнаружила ликвидные активы на сумму более $5 млрд, которые могут быть проданы, чтобы помочь погасить долги кредиторам.

Котировки биткоина поднялись до отметок выше $20 тыс., а общая рыночная капитализация криптоактивов находится на уровне $979,7 млрд.

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