Биржевые новости: рубль стабилен, биткоин растет, а цена на золото падает

Индекс торговой активности

После новогоднего снижения торговой активности на Мосбирже, данный показатель начинает восстанавливаться к средним значениям. Первые дни нового года традиционно отличались низкой традиционной активностью, хоть биржи и работают, но большинство россиян находятся на каникулах.

Плюс отсутствие корпоративных новостей на российском рынке пока не подталкивает инвесторов к совершению сделок. Старт сезона отчетностей в феврале может добавить активности на торгах.

На СПБ Бирже тенденция обратная – с позапрошлой недели торговая активность начала расти и даже смогла превысить средние уровни впервые с сентября, когда были введены ограничения.

Всплеск активности коррелирует с превышением продаж над покупками, что, скорее всего, подтверждает тезис о том, что частные инвесторы избавлялись от долларовых активов и могли переводить их в рубли.

Лидеры покупок и продаж

Лидерами покупок среди розничных инвесторов зачастую являются бумаги, которые значительно снизились, то есть идет поиск «точки входа». На Мосбирже на прошлой неделе примерами этого были акции Новатэка и Алросы.

Также после сильной отчетности Сбербанка его обыкновенные акции продолжили пользоваться спросом. Лидерами продаж, наоборот, в основном становятся акции, которые выросли сильнее, и на этот раз двумя самыми продаваемыми бумагами с большим отрывом стали акции Магнита и Сургутнефтегаза.

На СПБ Бирже существенных покупок розничными инвесторами не наблюдалось, чуть больше остальных вновь приобретались бумаги Arrival. А вот продавали инвесторы активнее всего акции Micro Focus, вновь акции криптобиржи Coinbase и американские расписки Alibaba.

Отрасли

На прошлой неделе вновь сложилась ситуация, когда на агрегированном уровне акции практически всех отраслей больше продавали, чем покупали: то есть инвесторы были очень избирательны в покупке бумаг.

Наиболее интенсивно сокращают позиции в акциях потребтоваров, финансах, а также сектора телекоммуникаций.

Доллар СШA

Рубль на прошлой неделе очень стабильно торговался по отношению к доллару, курс валюты практически не изменился в течение недели.

Стабильности валюты способствовало начало работы бюджетного правила – ЦБ с 13 января по 6 февраля ежедневно продает иностранную валюту (юани) на 3,2 млрд. рублей. На этой неделе небольшую поддержку рублю могут оказать продажи валюты под выплаты в бюджет НДС, НДПИ и акцизов.

А что там с нефтью и сырьем?

На рынках нефти продолжается постепенный рост котировок: перспективы открытия Китая способствуют этому, Brent торгуется дороже $88 за баррель, WTI – выше $82, а российская нефть на дальневосточных портах – выше $68, рост котировок в понедельник более 5%: основным потребителем российской нефти как раз является Китай.

Как мы видим, Китай и Индия продолжают покупать российскую нефть в обход потолка цен, установленного западными странами, но США и их союзники пересмотрят политику потолка на российскую нефть в марте.

После сильного удешевления американского газа его котировки растут в понедельник: прогноз погоды обещает похолодание в Северной Америке, также котировки реагируют на обстановку в Китае. В европейских хабах цена на газ стабилизировалась около отметок $700. На прошлой неделе мы приводили мнения экспертов о том, что этот год будет волатильным для рынков газа.

Золото стабильно торгуется чуть ниже отметки $1930 за унцию, но в конце прошлой недели возросли ожидания того, что ФРС США уже в конце этого года начнет снижать ключевую ставку, что может стимулировать котировки и далее.

Промышленные металлы также постепенно дорожают с улучшением антиковидных перспектив в Китае в этом году.

Криптовалюта

Биткоин на прошедшей неделе завершил торги с ростом более чем на 13%, несмотря на то, что еще одна криптовалютная фирма стала жертвой недавнего спада на рынке цифровых активов.

Материнская компания проблемного крипто-кредитора Genesis подала заявление о банкротстве из-за убытков от краха FTX и Three Arrows Capital.

Токен FTX резко вырос после того, как новый глава FTX заявил, что он рассматривает возможность возрождения обанкротившейся биржи, поскольку клиенты предположили, что этот шаг восстановит больше стоимости, чем ликвидация активов. Должники FTX выявили ликвидные активы на сумму около $5,5 млрд, поскольку новое руководство возвращает утраченные активы для погашения долга перед кредиторами.

Биткоин вырос на 7% в пятницу до $22,56 тыс., что является самым высоким показателем за более чем четыре месяца. В настоящий момент цена монеты укрепилась до отметки в $22,9 тыс. По данным CoinMarketCap, капитализация мирового рынка криптовалют снова превысила $1 трлн.

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