Чем запомнилась прошлая неделя: новый пакет санкций ЕС кошмарит рынок

Экономика России

Сигнал ЦБ

На этой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала текущее состояние денежно-кредитной политики, отметив, что в 2023 году вероятность повышения ключевой ставки больше, чем вероятность ее снижения. Эта позиция отражена и в обновленном прогнозе регулятора по средней ставке в этом году.

Бюджетное правило и нефтегазовые доходы

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который изменит расчет демпфера по бензину и дизтопливу с апреля 2023 года. Эти изменения позволят бюджету РФ сэкономить около 300 млрд рублей в год.

Тем временем ограничение дисконта Urals к Brent, которое правительство согласовало в прошлые выходные, позволит сохранить еще 600 млрд рублей.

Напомним, что для расчета налогов на нефтяную отрасль теперь будут использовать привязку к дисконту Urals к Brent. В апреле он составит $34/баррель, а далее будет постепенно снижаться – до $25/баррель с июля.

Санкции

По сообщениям различных СМИ, ЕС и США обсуждают десятый пакет санкций против России. Среди европейских санкций могут быть ограничения на экспорт товаров, санкции против ряда организаций, а также отключение банков от SWIFT.

Рынок облигаций

ОФЗ

На текущей неделе наблюдалась переоценка на рынке ОФЗ после заседания Банка России в прошлую пятницу. Доходности на коротком и среднем конце кривой подросли на 15–30 б. п., при этом на длинном конце доходности практически не изменились. Текущая переоценка доходностей облигаций с погашением до 7 лет связана с намеком регулятора на ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем.

Напомним, что в прошлую пятницу Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5% годовых, однако пересмотрел свой прогноз среднего уровня ставки в этом году до 7–9%.

Корпоративные облигации

На неделе состоялся сбор заявок на новый выпуск облигаций девелопера Эталон – Эталон 002Р-01. Срок обращения – 15 лет, срок до put-оферты – 3 года, купонный период – 91 день. Финальный ориентир по ставке купона установлен на уровне 13,7% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 14,4% годовых.

В настоящий момент облигации другого крупного девелопера – Самолет, чей рейтинг схож с рейтингом Эталона («Эксперт РА» дает «А-» для обеих компаний), – торгуются с доходностью около 12,4% при погашении в июле 2025 года.

Получается, что спред между доходностями двух эмитентов составляет около 200 б. п. Мы считаем, что это слишком большой спред, даже учитывая разницу в дюрации. Поэтому ждем его сокращения и роста цены облигаций Эталона после старта торгов на следующей неделе.

Евробонды

Золотодобывающая компания Полюс на этой неделе погасила долларовые еврооблигации-2023, выплатив основную сумму долга и купон всем категориям инвесторов.

Также на неделе Газпром объявил повторный раунд замещения ряда еврооблигаций. Сначала это коснется двух выпусков – Газпром-2027 в долларах и Газпром-2024 в британских фунтах.

Товарные рынки

Нефть

За неделю Brent −4,6% (ниже $83/баррель), американская WTI −5,1%(ниже $76/баррель), российская Urals на дальневосточных портах −7,1% (ниже $57/баррель).

Напомним, что ранее котировки немного восстанавливались на фоне новости о сокращении Россией добычи на 500 тысяч баррелей/сутки с марта. Однако угроза рецессии в США и остывание энтузиазма вокруг постковидного восстановления спроса в Китае снова начали давить на нефтяные котировки.

Стратеги J.P. Morgan пересмотрели свои прогнозы. Ранее они ждали, что страны ОПЕК+ будут поддерживать Brent на уровне не ниже $80/баррель, но теперь ждут Brent на уровне $65–70/баррель.

Газ

За неделю европейский TTF −9% (ниже $550/тысяча куб. м), американский Henry Hub −8,9% (до $2,3/mbtu – это минимум с декабря 2020). Аналитики Goldman Sachs дважды за две недели понизили прогноз цен на газ из-за теплой погоды.

Золото

Разочаровывающая статистика по инфляции в США и рост уверенности рынков в дальнейшем ужесточении политики ФРС привели к тому, что доллар начал дорожать, а цены на золото – снижаться (подробнее об этом рассказывали тут).

За неделю золото −1,5% (до $1835/унцию). Менее ликвидные драгоценные металлы тоже снизились в котировках: серебро −2%, платина −3,1%, палладий −3,2%.

Промышленные металлы

В большинстве своем показали слабую динамику на фоне снижения всех сырьевых рынков. За неделю алюминий −2,1%, железная руда −1,6%, никель −7%. Только медь немного восстановилась +1,2%.

Рынок акций

За неделю индекс МосБиржи −4,1% и индекс РТС −5,3% на фоне новостей о подготовке ЕС десятого пакета санкций. СМИ пишут, что новые ограничения могут затронуть некоторые российские банки, ФНБ, экспорт ряда промышленных металлов и товаров, а также импорт в Россию различной продукции из сфер электроники и транспорта. Еще одним негативным фактором является снижение цен на нефть по итогам недели.

Большинство акций показало негативную динамику по итогам недели. Из индекса Мосбиржи больше всего снизились бумаги TCS Group (-9,9%), поскольку в статье Reuters Тинькофф Банк фигурирует как кандидат на попадание в санкционный список ЕС.

Также заметно снизились акции Полиметалла (-8,2%). Бумаги золотодобытчика корректировались после роста в течение шести предыдущих недель. Коррекцию запустили падающие цены на золото. Бумаги X5 Retail Group тоже потеряли 8,2% во многом из-за общерыночного негатива.

На широком рынке акций, которые показали рост за неделю, чуть больше. Наиболее примечательны бумаги Юнипро (+1,4%). Компания отчиталась о росте выручки на 20% г/г в 2022 году, а скорректированной чистой прибыли – аж на 53% г/г. Исходя из этого и дивидендной политики, компания может выплатить акционерам 20 млрд руб. по итогам 2022 года, доходность выплаты – 20%.

Однако рекомендовать дивиденды совет директоров по-прежнему не может, поскольку основным акционером остается немецкий Uniper. Он ждет разрешения продать Юнипро от российских властей. Как только Uniper получит его и продаст Юнипро инвесторам из дружественных стран, совет директоров даст рекомендацию по дивидендам. Это событие остается главным катализатором роста акций Юнипро.

Яндекс также представил сильные финансовые результаты за четвертый квартал 2022, однако это не помогло удержать акции от снижения (-4,9%) на фоне общей просадки российского рынка. Выручка компании увеличилась на 49% г/г, а скорректированная EBITDA – на 77% г/г.

В 2023 году Яндекс продолжит уделять внимание финансовой дисциплине и операционной эффективности, а также усилит акцент на росте ключевых отраслей бизнеса. А еще в этом году компания намерена успешно завершить процесс корпоративной реструктуризации.

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