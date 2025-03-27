Как мы за 3 месяца внедрили 1С:УНФ в Lamoda Sport и что из этого получилось

О компании-заказчике
Lamoda начала свою историю в 2011 году как интернет-магазин, а сегодня это крупнейший ритейлер в России и СНГ в сфере моды, красоты и лайфстайла. Компания объединяет онлайн-платформу и розничную сеть. На сайте представлено более 10 миллионов товаров от четырех тысяч мировых и локальных брендов.
Lamoda — это не только онлайн-платформа, но и огромная инфраструктура. Компания представлена в России, Белоруссии и Казахстане и насчитывает более 13 тысяч сотрудников. У Lamoda собственная сеть ПВЗ и курьерской доставки, 3 складских комплекса, аккредитованный IT-хаб LaTech, колл-центр в Волгограде и контент-студия.
В чем была цель проекта
В августе 2023 года Lamoda объявила о запуске розничной сети — Lamoda Sport. Ассортимент включает популярные модели от крупных международных брендов, а также продукцию локальных марок.
Для успешного запуска сети Lamoda Sport требовалось быстрое и эффективное внедрение системы управления, которая бы обеспечила бесперебойную работу магазинов и высокий уровень обслуживания клиентов. На помощь пришла команда Tnext, которая за три месяца реализовала проект с нуля.
Как проходила реализация
В сентябре 2023 года к проекту подключилась команда Tnext. Внедрение программного продукта и запуск сети выполнялись совместными усилиями двух команд: Lamoda Tech и Tnext. Их слаженная работа сыграла ключевую роль в успешном завершении проекта при соблюдении сроков. Командам удалось внедрить все функции, необходимые для старта сети.
Проект реализовали в несколько этапов:
Этап 1. Сентябрь — декабрь
На первом этапе определили ключевых участников проекта и собрали все бизнес-требования. Затем выбрали программный продукт, который лучше всего подходил для задач Lamoda Sport.
После этого спроектировали систему и интеграционные потоки, чтобы все процессы работали слаженно. Провели тестирование системы, подготовили инструкции и обучили персонал.
Первый этап завершился успешным открытием двух магазинов — в Москве и Мытищах. Именно на этих точках тестировали работу цепочек поставок, оборудования и IT-систем, чтобы убедиться, что все работает как нужно.
Этап 2. Январь — апрель
На втором этапе внедрили дополнительную функциональность системы, чтобы сделать ее еще более удобной и эффективной. Параллельно начали масштабирование сети — на первом этапе планировалось открыть до 100 магазинов. Также команда обеспечивала поддержку и сопровождение уже работающих точек, чтобы все процессы шли без сбоев.
Благодаря четкому плану и слаженной работе команд, проект реализовали в срок, а сеть Lamoda Sport успешно стартовала.
Компания Tnext предлагает услуги по внедрению 1С для оптимизации ключевых процессов вашего бизнеса и увеличения производительности. Мы работаем с разными решениями 1С и настраиваем систему в соответствии с уникальными требованиями вашей компании. Tnext — это профессиональное внедрение продуктов с индивидуальной настройкой, обучение сотрудников и сопровождение на всех этапах проекта.
Какой вклад Tnext внес в проект
1. Провели анализ и спроектировали бизнес-процессы. Tnext провели интервью с заказчиком, чтобы понять их потребности и формализовать функциональные требования. На основе этого специалисты адаптировали бизнес-процессы, а также подготовили технические задания для разработки.
2. Выбрали решение 1С. Для автоматизации бизнес-процессов Lamoda Sport выбрали программный продукт 1С:УНФ. Эта система идеально подошла для задач заказчика.
3. Протестировали систему. Чтобы система работала без сбоев, Tnext тщательно тестировали ее функции на всех этапах разработки. Так специалисты выявили и устранили возможные ошибки до запуска проекта.
4. Написали инструкции и провели обучение. Для успешного внедрения системы Tnext подготовили подробные обучающие материалы и провели тренинги для сотрудников Lamoda Sport. Это помогло минимизировать ошибки при работе с новой системой и ускорить процесс адаптации.
5. Обеспечили сопровождение запуска. После открытия первых магазинов Tnext обеспечила поддержку в первые недели их работы. Специалисты оперативно решили возникающие вопросы, и процесс запуска прошел гладко.
6. Продолжили поддерживать систему после запуска. Tnext также обеспечили вторую линию поддержки для сети магазинов Lamoda Sport на базе внедренной системы 1С:УНФ. Они оперативно реагируют на запросы и поддерживают стабильную работу сети.
Максим Ягнюков, технический директор Tnext, отмечает: «Проект Lamoda Sport с самого начала стал для нас серьезным вызовом. Проект требовал внимательного подхода как с точки зрения временных рамок и функциональных требований, так и в плане используемых технологий и управленческих решений. Мы также выражаем благодарность команде Lamoda Tech за профессионализм, их понимание внутренних процессов и открытость к сотрудничеству стали ключевыми факторами успеха».
Какие результаты получили
Благодаря гибкой методологии управления проект успешно запустили с нуля в короткие сроки. С помощью внедрения 1С Lamoda Sport:
Оптимизировала бизнес-процессы. 1С:УНФ закрыла 70% потребностей компании в автоматизации, помогла снизить затраты на управление и ускорить обслуживание клиентов.
Увеличила долю рынка. Стратегическое размещение магазинов в важных регионах помогло Lamoda увеличить свою долю на рынке. Компания привлекла новых клиентов и удержала уже существующих. Увеличение числа точек сделало покупки удобнее, повысило лояльность клиентов и узнаваемость бренда.
Улучшила сервис. С помощью новой IT-инфраструктуры магазины предлагают клиентам более высокий уровень обслуживания: быструю обработку заказов и удобные способы оплаты.
Доработка 1С — это возможность настройки стандартной системы под уникальные задачи и потребности вашего бизнеса. Специалисты Tnext добавят в программу новые функции, интегрируют ее с внешними системами, настроят дополнительные отчеты. Наши комплексные решения помогут повысить эффективность работы компании, оптимизировать процессы и улучшить качество управления. Узнать больше.
Внедрение 1С
Профессиональное внедрение продуктов 1С с индивидуальной настройкой под особенности вашего бизнеса, обучение сотрудников и сопровождение на всех этапах проекта
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