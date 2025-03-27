Как мы за 3 месяца внедрили 1С:УНФ в Lamoda Sport и что из этого получилось

1. Провели анализ и спроектировали бизнес-процессы. Tnext провели интервью с заказчиком, чтобы понять их потребности и формализовать функциональные требования. На основе этого специалисты адаптировали бизнес-процессы, а также подготовили технические задания для разработки.

2. Выбрали решение 1С. Для автоматизации бизнес-процессов Lamoda Sport выбрали программный продукт 1С:УНФ. Эта система идеально подошла для задач заказчика.

3. Протестировали систему. Чтобы система работала без сбоев, Tnext тщательно тестировали ее функции на всех этапах разработки. Так специалисты выявили и устранили возможные ошибки до запуска проекта.

4. Написали инструкции и провели обучение. Для успешного внедрения системы Tnext подготовили подробные обучающие материалы и провели тренинги для сотрудников Lamoda Sport. Это помогло минимизировать ошибки при работе с новой системой и ускорить процесс адаптации.

5. Обеспечили сопровождение запуска. После открытия первых магазинов Tnext обеспечила поддержку в первые недели их работы. Специалисты оперативно решили возникающие вопросы, и процесс запуска прошел гладко.

6. Продолжили поддерживать систему после запуска. Tnext также обеспечили вторую линию поддержки для сети магазинов Lamoda Sport на базе внедренной системы 1С:УНФ. Они оперативно реагируют на запросы и поддерживают стабильную работу сети.