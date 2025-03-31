Как оценить эффективность бизнеса: главные финансовые показатели для анализа

Выручка — это доход бизнеса от его основной деятельности. Например, бизнес занимается производством мебели, его выручка складывается от продажи изготовленных шкафов, стульев, кроватей и т.д.

Если бизнес получает дополнительный доход, например, в сезонное «затишье» сдает в аренду спецтехнику, то в выручке эти доходы не учитываются, так как они не от основной деятельности. Понятие «доход» шире, чем понятие «выручка». Выручка — это часть дохода.

Чтобы узнать размер выручки, нужно количество проданного товара (оказанных услуг) умножить на стоимость одной позиции.

Допустим, компания занимается малярными работами. Стоимость покраски 1 кв. метра — 300 рублей. За месяц бригада закончила объект на 2 тыс. кв. метров. Выручка бизнеса составила 600 тыс. рублей.

Выручка может быть равной или выше нуля. Ниже нуля она быть не может. Если бизнес месяц простаивал, то его выручка за месяц нулевая.

Регулярный рост выручки говорит о том, что компания выбрала верную стратегию. Если выручка падает, нужно искать причины. Возможно, падает рынок и показатели бизнеса падают вместе с ним. Или поставили слишком высокую цены на товар, поэтому уровень спроса снизился. Могло ухудшиться качество товара или услуг по сравнению с конкурентами. Или компания перестала вкладывать деньги в рекламную кампанию.