Как оценить эффективность бизнеса: главные финансовые показатели для анализа

Выручка
Выручка — это доход бизнеса от его основной деятельности. Например, бизнес занимается производством мебели, его выручка складывается от продажи изготовленных шкафов, стульев, кроватей и т.д.
Если бизнес получает дополнительный доход, например, в сезонное «затишье» сдает в аренду спецтехнику, то в выручке эти доходы не учитываются, так как они не от основной деятельности. Понятие «доход» шире, чем понятие «выручка». Выручка — это часть дохода.
Чтобы узнать размер выручки, нужно количество проданного товара (оказанных услуг) умножить на стоимость одной позиции.
Допустим, компания занимается малярными работами. Стоимость покраски 1 кв. метра — 300 рублей. За месяц бригада закончила объект на 2 тыс. кв. метров. Выручка бизнеса составила 600 тыс. рублей.
Выручка может быть равной или выше нуля. Ниже нуля она быть не может. Если бизнес месяц простаивал, то его выручка за месяц нулевая.
Регулярный рост выручки говорит о том, что компания выбрала верную стратегию. Если выручка падает, нужно искать причины. Возможно, падает рынок и показатели бизнеса падают вместе с ним. Или поставили слишком высокую цены на товар, поэтому уровень спроса снизился. Могло ухудшиться качество товара или услуг по сравнению с конкурентами. Или компания перестала вкладывать деньги в рекламную кампанию.
Чистая прибыль
Чистая прибыль показывает, насколько бизнес устойчив. Чтобы узнать чистую прибыль, нужно отнять все расходы, налоги, кредиты и амортизацию.
Инвесторы оценивают чистую прибыль бизнеса, когда изучают проект и делают выводы о целесообразности финансовых вложений.
Банки принимают решение о выдаче бизнесу кредита после оценки этого финансового показателя.
Собственники бизнеса «достают» деньги из чистой прибыли и пускают их на развитие проекта, модернизацию, привлечение специалистов, разработку IT-решений.
Чтобы определить чистую прибыль, нужно из общей выручки вычесть все расходы, включая налоги, издержки, кредиты, амортизацию и т.д.
Пример. Пилорама занимается изготовлением деревянных поддонов. Стоимость 1 поддона — 200 рублей. В месяц производят по 2 тысячи поддонов, за год — 24 тысячи. По итогам года выручка бизнеса составила 4,8 млн руб. Чтобы посчитать чистую прибыль, нужно вычесть все расходы:
закупка сырья (круглый лес, гвозди, пилы) — 1 млн руб.;
зарплаты сотрудникам — 1,2 млн руб.;
аренда цеха — 360 тыс. руб.;
заточка пил, ремонт станков — 100 тыс. руб.;
ГСМ — 80 тыс. руб.;
налоги — 288 тыс. руб.;
погашение кредита — 180 тыс. руб.;
амортизация оборудования — 50 тыс. руб.
Совокупные расходы бизнес на производство поддонов составили 3 258 000 руб. Чистая прибыль за год — 1 542 000 руб.
Чистую прибыль нужно отслеживать, чтобы не попасть в ситуацию, когда бизнес начнет работать в убыток. Например, внушительные суммы на расчетном счете — еще не показатель, что бизнес устойчив. После уплаты всех обязательств и налогов может оказаться, что у бизнеса нет чистой прибыли. А при своевременном контроле этого показателя такой ситуации можно было бы избежать.
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Рентабельность
Рентабельность показывает, насколько бизнес грамотно распоряжается своими ресурсами. Если показатель падает ниже нуля, значит, бизнес стал нерентабельным, нужно разбираться в причинах.
Есть несколько видов рентабельности. Исследуя каждую из них, можно оценить бизнес с разных сторон и сделать вывод о его финансовой устойчивости:
рентабельность продаж;
рентабельность активов;
рентабельность капитала;
рентабельность валовой прибыли;
рентабельность операционной прибыли;
рентабельность основных фондов;
рентабельность оборотных средств;
рентабельность инвестиций.
Видов рентабельности много, рассмотрим самые распространенные (универсальные) из них — рентабельность продаж, активов, капитала.
1. Рентабельность продаж (РП) — это отношение чистой прибыли к выручке компании, выраженное в процентах. Контролируя рентабельность, бизнес понимает, выбрал ли он верную стратегию продаж, как обстоят дела на рынке.
Формула расчета: РП = (Чистая прибыль / Выручка) х 100.
Пример. Выручка компании — 20 млн руб., чистая прибыль — 8 млн руб. Подставляем значения в формулу: (8 млн / 20 млн) х 100 = 40%.
2. Рентабельность активов (РА) — это отношение годовой чистой прибыли к среднегодовому размеру активов, выраженное в процентах. Этот показатель позволяет понять, насколько эффективно используются активы.
Формула расчета: РА = (Чистая прибыль / Активы) х 100.
Пример. Чистая прибыль бизнеса в год — 20 млн руб., размер активов — 80 млн руб. Подставляем значения в формулу: (20 млн / 80 млн) х 100 = 25%.
3. Рентабельность капитала (РК) — это отношение годовой чистой прибыли к размеру собственных средств, выраженное в процентах. Показатель позволяет понять, насколько эффективно бизнес распоряжается своим капиталом.
Формула расчета: РК = (Чистая прибыль / Среднегодовой размер капитала) х 100.
Пример. Чистая прибыль бизнеса в год — 20 млн руб., размер активов — 80 млн руб., а капитал — 40 млн руб. Эффективность использования активов — 25%. Посчитаем рентабельность капитала: (20 млн / 40 млн) х100 = 50%. Это хороший показатель рентабельности капитала. В частности эффективность распоряжения собственным капиталом важна для акционеров бизнеса.
В системах 1С можно автоматизировать расчеты по выручке, чистой прибыли, рентабельности. Например, грамотный учет выручки и чистой прибыли позволяет без ошибок вести бухгалтерский и налоговый учет. Также система показывает количество реализованного товара, стоимость и рентабельность каждой позиции.
Операционные расходы
Операционные расходы — это средства, которые тратит бизнес в процессе деятельности. Например, это зарплаты, аренда помещения, обслуживание офисной техники, закупка сырья и т.д. В то же время инвестиции в развитие бизнеса к операционным расходам не относятся.
Операционные расходы можно разделить на две группы — переменные и постоянные.
Переменные расходы — это расходы бизнеса, которые со временем могут меняться. Например, производитель стройматериалов изготовил 1 000 деревянных поддонов, потратив на гвозди 1 тыс. рублей. Если производитель ускорит процесс и изготовит 2 000 поддонов, то гвоздей уйдет уже на 2 тыс. рублей. Расходы выше, но и выручка больше.
Постоянные расходы — это расходы, которые бизнес несет постоянно. Они всегда одинаковы и не зависят от объема производства. К постоянным расходам относится аренда помещения, оплата интернета, зарплата административно-управленческого персонала.
В зарплате есть особенности — она может складываться из постоянных и переменных расходов. Например, оклад менеджера по продажам — 30 тыс. рублей. А сверху он получает премию за выполнение и перевыполнение нормы продаж. Оклад — это постоянные расходы, а премии — переменные.
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Ликвидность активов
Финансовое состояние компании можно оценить по ликвидности ее активов — насколько быстро бизнес готов рассчитаться по обязательствам. Показатель ликвидности важен для партнеров, кредиторов и инвесторов. Самый ликвидный актив — это деньги, остальные активы ранжируются с учетом их оборачиваемости.
Рассмотрим три вида ликвидности — текущая, быстрая и абсолютная. Каждая из них имеет свой коэффициент.
1. Текущая ликвидность определяется как отношение между оборотными активами и текущими обязательствами. Например, у компании есть деньги, сырье, дебиторская задолженность. Всего оборотных активов на сумму 500 тыс. рублей, а также есть обязательства перед кредиторами — 200 тыс. рублей.
500 000 / 200 000 = 2,5 (показатель текущей ликвидности). Нормой считается показатель от 1,5 до 2. Если он находится в этих пределах или выше, это говорит о том, что бизнес финансово стабилен и может быстро рассчитаться по обязательствам.
2. Быстрая ликвидность — это отношение ликвидных текущих активов к краткосрочным обязательствам. В ликвидные активы включают как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, так и краткосрочную дебиторскую задолженность.
Нормой считается показатель выше 1. Если коэффициент ниже, то бизнес неустойчив.
3. Абсолютная ликвидность — это отношение денег на счете бизнеса и краткосрочных вложений к краткосрочным обязательствам.
Нормой считается показатель выше 0,2.
Денежный поток
Денежный поток — это движение денежных средств (ДДС). Поступления в бизнес называют «притоком», выплаты — «оттоком». А вместе они — денежный поток.
Выручка и рентабельность показывают сколько у компании финансов в конкретной точке времени.
Разделяют три вида денежных потоков — от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
Например, зарплаты работников, обслуживание автопарка, переводы от покупателей и все, что связано с деятельностью бизнеса — это ДДС от операционной деятельности.
Покупка дорогого оборудования — это уже вложение в бизнес. На начальном этапе бизнес несет затраты на оборудование, но оно прослужит долго и будет приносить прибыль — это ДДС от инвестиционной деятельности.
Приобретение оборудования в кредит, например, подъемника в автомастерскую за 400 тыс. рублей — это ДДС от финансовой деятельности.
Важно вести учет денежных потоков — в таблице или онлайн-сервисе 1С. Фиксируйте не только данные о фактических доходах и расходах, но и будущие поступления и траты (возврат средств от должников, оплата по договору, ежемесячная аренда и т.д.). Это позволит правильно планировать деятельность бизнеса.
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Доля дебиторской задолженности в общем объеме активов
Дебиторская задолженность — это деньги, которые должны компании ее клиенты или партнеры за уже поставленные товары или оказанные услуги. У бизнеса еще нет этих денег, но они ожидаются в течение некоторого времени. Чем короче срок возврата дебиторской задолженности, тем ликвиднее этот актив.
Оценка дебиторской задолженности помогает понять, насколько эффективно компания управляет своими финансами. Если слишком много средств «зависло», то это может привести к нехватке денег для покрытия текущих расходов.
Сколько закладывать на дебиторку, зависит от конкретного бизнеса. Главное, чтобы это не привело к кассовому разрыву. Если бизнес финансово устойчив, то он может себе позволить дебиторскую задолженность до 30% от общего объема активов. Если менее устойчив, то в пределах 5–10%.
А еще следует учитывать, кто должник — покупатель, контрагент, соучредитель или государство. Компания заранее должна просчитать лимит дебиторской задолженности для каждой категории должников, потому что их платежеспособность может отличаться.
Распределение должников на категории поможет понять, на какой срок каждому из них можно отсрочить платежи. По срокам погашения дебиторка делится на краткосрочную (до года) и долгосрочную (более года).
С другой стороны, гибкая система отсрочки платежей может помочь привлечь больше покупателей и увеличить продажи:
Высокая дебиторская задолженность означает, что у бизнеса много клиентов и высокий объем продаж. Это позитивный знак, особенно если клиенты регулярно оплачивают счета без задержек.
С другой стороны, большая дебиторская задолженность несет в себе риски. Если клиенты начинают задерживать платежи или вовсе не рассчитываются, компания может столкнуться с кассовыми разрывами, что приведет к проблемам с выплатой зарплат, закупкой сырья или выполнением других обязательств.
По исполнению обязательств дебиторская задолженность делится на нормальную и просроченную.
Нормальная ДЗ — срок возврата, указанный в договоре, еще не истек.
Просроченная ДЗ — срок возврата истек, вернуть долг сложно.
По вероятности погашения дебиторская задолженность делится на сомнительную и безнадежную.
Сомнительная ДЗ — финансовое состояние должника не позволяет вернуть долг. Если долг не подкреплен залогом или банковской гарантией, то его переводят в категорию сомнительной дебиторской задолженности.
Безнадежная ДЗ — вернуть долг невозможно. Например, истек срок исковой давности (прошло более трех лет) или должник признан банкротом, организация-должник исключена из реестра юрлиц.
Понимание видов дебиторской задолженности позволяет конкретнее учитывать ее при анализе бизнеса. Если не управлять дебиторкой, то у компании могут закончиться деньги.
Управлять дебиторской задолженностью можно в системах 1С — вести таблицу контрагентов, сроков погашения, автоматически присваивать дебиторке другой статус. Например, просроченная задолженность, по которой истек исковой срок давности, становится безнадежной.
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