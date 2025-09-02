Фиксированные взносы ИП в 2025 и 2026 году: сумма, правила уплаты, нюансы

Что такое обязательные взносы ИП за себя
Обязательные взносы ИП за себя — это отчисления, которые идут на пенсионное и медицинское страхование ИП. Платить их должны все ИП за некоторыми исключениями, о них чуть ниже.
Обязанность платить взносы не зависит от дохода. Если ИП ничего не зарабатывает, это не освобождает его от взносов. Закон не дает поблажек даже если ИП уже пенсионер или параллельно с предпринимательской деятельностью работает в штате и работодатель тоже отчисляет за него обязательные взносы.
Обязательные взносы ИП делятся на два вида:
Фиксированная часть — это заранее известная сумма, которую нужно заплатить за полный год регистрации в качестве ИП. Если ИП не весь год был в этом статусе, нужно заплатить только часть.
Дополнительная часть. Это 1% с годового дохода, превышающего 300 тыс. ₽. Дополнительный взнос рассчитывают по разному в зависимости от режима налогообложения, об этом тоже чуть ниже.
Финлид от Точка Банк — сервис счастливых бухгалтеров
Бесплатное комплексное решение для бухгалтеров-фрилансеров и аутсорсинговых компаний.
Управляйте счетами всех клиентов из одного окна, скачивайте выписки, безопасно храните пароли, выплачивайте зарплату, собирайте оплаты за обслуживание и пользуйтесь ИИ-Ассистентом для бухгалтера.
Сумма страховых взносов ИП за себя
Сумма фиксированных взносов указана в п. 1.2 ст. 430 НК:
за 2025 год — 53 658 ₽;
за 2026 год — 57 390 ₽;
за 2027 год — 61 154 ₽.
Дополнительная часть зависит от дохода, но есть верхний лимит. 1% взносов с доходов свыше 300 тыс. ₽ не может превышать:
за 2025 год — 300 888 ₽;
за 2026 год — 321 818 ₽;
за 2027 год — 342 923 ₽.
Предприниматели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2025 году платят фиксированные взносы в сниженном размере — 36 000 ₽ и не платят дополнительные взносы взносы при любом доходе. Для льготы важно быть зарегистрированным в налоговых органах этих субъектов и там же осуществлять деятельность. С 2026 года действуют общие суммы взносов как в целом по России.
Также в сниженном размере платят взносы получатели военной пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Они освобождены от пенсионной части взносов и платят только за медицинскую — это 19,8922% от фиксированной суммы. В 2025 году это 10 673,76 ₽, в 2026 году — 11 416,13 ₽, в 2027 году — 12 164,88 ₽.
Когда ИП может не платить за себя обязательные взносы
Некоторые ИП освобождены от обязательных взносов на постоянно или временной основе.
Постоянное освобождение действует для ИП, которые применяют АУСН или НПД. Освобождение для этих двух режимов действуют по-разному:
ИП на АУСН не платят взносы за счет того, что эти платежи уже «зашиты» в повышенную ставку налога. При этом ИП на АУСН считаются застрахованными лицами, у них идет пенсионный стаж и начисляются индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). А значит, они имеют право на страховую пенсию при наступлении пенсионного возраста.
ИП на НПД не считаются застрахованными лицами, если не платят за себя взносы добровольно. Они не обязаны их платить, но пенсионный стаж при этом не идет и ИПК не начисляются. Если такой предприниматель другими способами не накопит минимальный стаж и ИПК, он не сможет рассчитывать на страховую пенсию по старости. В таких случаях выплачивают минимальную социальную и на 5 лет позже.
Если часть года ИП был на других режимах кроме АУСН или НПД, за эту часть года нужно заплатить взносы.
Временное освобождение действует на время обстоятельств, прописанных в п. 7 ст. 430 НК. Это уход за ребенком до 1,5 лет, военная служба и необоснованное содержание под стражей и некоторые другие случаи. Условие — в этот период ИП не ведет свой бизнес и не получает доходы.
Чтобы получить освобождение от взносов за такие периоды, нужно отправить в налоговую инспекцию заявление по форме КНД 1150081 с подтверждающими документами. Перечень таких документов по каждому случаю можно найти в письме ФНС от 09.12.2024 № БС-4-11/13952@.
Заявление нужно отправить в течение трех лет с даты, когда возникло право на освобождение.
Не нужно отправлять заявление мобилизованным предпринимателям. На период военной службы освобождение им предоставляется в проактивном порядке по данным от Минобороны (письмо ФНС от 01.11.2022 № БС-4-11/14737@).
Срок уплаты взносов ИП за себя
Фиксированную часть нужно заплатить до 28 декабря. В 2025 году этот день переносится на субботу, поэтому крайний срок — 29 декабря. Платить можно одной суммой сразу или любыми частями в течение года.
Дополнительную часть с доходов свыше 300 тыс. ₽ нужно перечислить до 1 июля следующего года. За 2025 года — до 1 июля 2026 года.
Если предприниматель прекратил деятельность и закрыл ИП, взносы нужно заплатить в течение 15 календарных дней после снятия с учета. Но лучше заплатить пока еще находитесь в статусе ИП, потому что иначе сумму взносов не получится вычесть из налога.
Бесплатный сервис для автоматизации процессов
Все в одном окне — больше не нужно тратить время на переключения между сервисами и на поиски нужных данных
Как рассчитать фиксированные взносы за часть года
Взносы за неполный год нужно платить в таких ситуациях:
Предприниматель зарегистрировался не с начала года или закрыл ИП до конца года.
В течение года менял режим на АУСН или НПД, где взносы платить не надо, или наоборот — уходил с этих режимов на другие.
Часть года действовало освобождение от взносов согласно п. 7 ст. 430 НК.
В таком случае нужно рассчитать взносы за часть года: сначала за полные месяцы, а затем за неполные.
Например, Максим зарегистрировал ИП на УСН «Доходы» 20 января 2025 года, а с 1 марта того же года решил перейти на НПД. После перехода он уже не обязан платить взносы, поэтому нужно рассчитать сумму за период с 20 января по 28 февраля. Это 1 полный месяц и 12 дней.
Сумма за полный месяц февраль:
53 658 ₽ / 12 мес. = 4 471,5 ₽.
За 12 дней января:
53 658 ₽ / 12 мес. / 31 д. х 12 дн. = 1 730,9 ₽.
Всего за период со дня регистрации до перехода на НПД Максим должен заплатить 6 202,4 ₽.
С расчетом за неполный год поможет калькулятор от ФНС. С исходными данными из нашего примера калькулятор выдает ту же сумму, что получилась при расчете.
Если доход за неполный год был выше 300 тыс. ₽, дополнительные взносы рассчитайте как обычно, эта часть уменьшению не подлежит.
Как правильно рассчитать 1% дополнительных взносов
1% нужно рассчитывать с той части дохода, которая превышает 300 тыс. ₽. А вот определяется этот доход по-разному в зависимости от режима налогообложения. Расписали порядок в таблице:
Режим налогообложения
Как считать 1% взносов
УСН «Доходы»
(Доходы – 300 тыс. ₽) х 1%
УСН «Доходы минус расходы»
(Доходы – расходы – 300 тыс. ₽) х 1%
ОСНО
(Доходы – проф.вычеты – 300 тыс. ₽) х 1%
ПСН
(Потенциальный доход – 300 тыс. ₽) х 1%
При совмещении ПСН с другим режимом
(Доход по ОСНО или УСН + потенциальный доход на ПСН – 300 тыс. ₽) х 1%
НПД, АУСН
Не нужно рассчитывать
Как уменьшить налог за счет взносов ИП за себя
Вычитать взносы за себя из налога могут ИП на УСН «Доходы» или ПСН. С недавних пор необязательно даже предварительно платить эти взносы — можно вычитать те суммы, что подлежат уплате в том году, за который считаете налог, но еще не перечислены.
Также еще до уплаты можно вычитать дополнительные взносы с доходов свыше 300 тыс. ₽. И тут у предпринимателя есть выбор — вычесть их из налога отчетного года или того, в котором они подлежат уплате, то есть следующего.
Например, ИП за 2025 год заработал больше 300 тыс. ₽ и должен платить дополнительные взносы. Срок уплаты — 1 июля 2026 года, то есть эти взносы подлежат уплате в 2026 году. ИП может уменьшить на эту сумму налог либо за 2025 год, либо за 2026 год — на свой выбор (письмо ФНС от 08.04.2024 № СД-4-3/4104@).
Есть два нюанса, которые нужно учитывать ИП-работодателям:
Если есть хотя бы один сотрудник в найме, уменьшить налог можно не более, чем на 50%.
Взносы за сотрудников тоже можно вычитать из налога, но только после фактической уплаты.
Финлид от Точка Банк избавляет бухгалтерские компании от рутины
Подключите бесплатно, чтобы не тратить время на лишние действия и переключение между сервисами. Вы сможете в одном окне скачивать выписки из разных банков, выставлять счета за услуги и отслеживать оплаты, перечислять зарплату на карты любых банков. Есть интеграции с 1С.
Как вычитать взносы за себя из налога на УСН «Доходы»
Вычитать взносы можно из годового налога или из авансовых платежей. Если пришло время платить аванс по УСН, а с учетом вычета сумма к уплате равна нулю, просто ничего не платите.
Если вычет не покрывает всю сумму аванса, в уведомлении об исчисленных суммах укажите сумму аванса за минусом вычета.
Когда будете заполнять декларацию по итогам года, в строках 140–143 раздела 2.1.1. укажите нарастающим итогом суммы взносов, которые вычитали из авансовых платежей.
Как вычитать взносы за себя из стоимости патента
На ПСН процедура сложнее. Чтобы уменьшить стоимость патента на взносы, нужно отправить уведомление об уменьшении стоимости патента по форме КНД 1112021.
Таких уведомлений может понадобиться несколько. Например, если ИП оформил патент на год, то ⅓ от стоимости он должен перечислить в течение 90 дней. Чтобы за счет вычета не платить первую часть или уменьшить ее, нужно отправить уведомление. А если останется неиспользованный вычет, чтобы применить его к оставшейся части оплаты за патент, нужно будет отправить еще одно уведомление.
Если патентов несколько, ИП по своему усмотрению может использовать вычет только для одного патента или распределить между ними.
Еще сложнее ситуация, если ИП совмещает патент с деятельностью на УСН. Тогда взносы за себя нужно распределить между режимами пропорционально доходам. В этом случае имеет значение не потенциальный, а фактический доход на ПСН по данным книги учета доходов.
Например, у ИП в 2025 году доход от ПСН составил 30% в общем объеме доходов, а от УСН — 70%. Вычесть из налога ИП может такие суммы:
на ПСН: 53 658 ₽ х 30% = 16 097,4 ₽.
на УСН: 53 658 ₽ х 70% = 37 560,6 ₽.
Если у ИП есть сотрудники, стоимость каждого патента он может уменьшить не более, чем до 50% — даже если сотрудники заняты только в деятельности по одному патенту.
Бесплатный сервис для автоматизации процессов
Все в одном окне — больше не нужно тратить время на переключения между сервисами и на поиски нужных данных
Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFJjFNWC
Начать дискуссию