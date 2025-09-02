Фиксированные взносы ИП в 2025 и 2026 году: сумма, правила уплаты, нюансы

Что такое обязательные взносы ИП за себя

Обязательные взносы ИП за себя — это отчисления, которые идут на пенсионное и медицинское страхование ИП. Платить их должны все ИП за некоторыми исключениями, о них чуть ниже.

Обязанность платить взносы не зависит от дохода. Если ИП ничего не зарабатывает, это не освобождает его от взносов. Закон не дает поблажек даже если ИП уже пенсионер или параллельно с предпринимательской деятельностью работает в штате и работодатель тоже отчисляет за него обязательные взносы.

Обязательные взносы ИП делятся на два вида:

Фиксированная часть — это заранее известная сумма, которую нужно заплатить за полный год регистрации в качестве ИП. Если ИП не весь год был в этом статусе, нужно заплатить только часть.

Дополнительная часть. Это 1% с годового дохода, превышающего 300 тыс. ₽. Дополнительный взнос рассчитывают по разному в зависимости от режима налогообложения, об этом тоже чуть ниже.