Как сервис «Финлид» от Точка Банк облегчает работу бухгалтерам на аутсорсинге

Каждый клиент бухгалтера на аутсорсинге — это отдельный маленький мир со своими банковскими счетами, платежами, сотрудниками и другими особенностями. Бухгалтеру нужно переключаться между разными сервисами и держать в голове нюансы по каждому клиенту. Это ведет к расфокусировке внимания и отнимает время.
Финлид от Точка Банк — это первое на рынке бесплатное комплексное решение, созданное специально для автоматизации процессов бухгалтерского аутсорсинга. Подходит как аутсорсинговым компаниям, так и бухгалтерам на фрилансе.
В Финлиде вы сможете управлять всеми процессами из одного окна — скачивать выписки из разных банков, безопасно хранить пароли, собирать оплаты за свои услуги, выплачивать зарплату и многое другое.
Расскажем подробнее про основные функции сервиса.
Информация обо всех клиентах в одном окне
Вы можете добавить в Финлид всех клиентов, которые находятся у вас на обслуживании.
Если у клиента счет в Точка Банке и он выдал бухгалтеру доступ к счету, информация об этом клиенте подтянется в Финлид автоматически.
Если у бухгалтера нет доступа к счету или у клиентов счета в других банках, их можно добавить по ИНН — вручную каждого по отдельности или импортировать списком из Excel. В Финлид выгрузится общедоступная информация по клиенту: система налогообложения, юридический адрес, налоговая и инспекция, учредители и другие данные из ЕГРЮЛ. Также можно добавить:
информацию о счетах клиента в разных банках;
контактные лица в компании клиента;
заметки с любой важной информацией о клиенте.
Так у вас под рукой будут все данные по клиентам, собранные в одном месте. Можно отфильтровать их по банку, системе налогообложения, организационно-правовой форме.
Банковские счета и выписки
В Финлиде вы сможете скачивать банковские выписки по всем клиентам из одного окна без дополнительных смс и переходов в банки. Даже по тем клиентам, которые не давали доступ к счету. Клиенту нужно лишь один раз дать согласие, в дальнейшем его участие и подтверждения по смс не понадобятся.
Выписки можно скачивать по счетам в Точка Банке, Модульбанке, Т-Банке и Альфа-Банке. Список банков, с которыми есть интеграция, будет пополняться.
В Финлиде отображается информация, за какой период была последняя выписка. При этом если у клиента несколько счетов, вы будете видеть, по каким есть выписка за период, а по каким нет.
Если у клиента счета в других банках, с которыми интеграции нет, вы сможете вручную добавлять информацию об имеющихся у вас выписках, чтобы ничего потом не упустить и знать, какие еще выписки нужно получить.
Сбор оплат от клиентов за бухгалтерское обслуживание
Если клиентов много, на сбор оплат может уйти масса времени. Нужно оформить счета на разные суммы, выставить их клиентам, проследить за оплатами.
В Финлиде биллинг полностью автоматизирован — участие бухгалтера не требуется. Сервис сам массово сформирует счета на оплату и разошлет их клиентам в нужные даты. Для этого нужно лишь указать тариф для каждого клиента. Если вы оказывали разовые услуги своим клиентам за отдельную плату, можно дополнительно вручную сформировать и отправить счет.
Если есть доступ к счету клиента в Точка Банке, платежное поручение автоматически отправится в интернет-банк на оплату. Для оплаты через другие банки формируется платежное поручение в формате TXT, останется только загрузить его в интернет-банк.
При желании счета можно отправить в 1С, чтобы там сформировать закрывающие документы. Если вы предпочитаете формировать счета в 1С, Финлид все равно будет полезен — он массово разошлет их всем клиентам сразу.
Факт оплаты отображается в Финлиде, вы в любой момент сможете увидеть полную картину: кто из клиентов оплатил счет на услуги, а кто еще нет. Для этого не придется каждый раз скачивать банковские выписки и разносить оплату по табличкам.
Безопасное хранение паролей
Бухгалтеру на аутсорсинге приходится хранить и применять множество логинов и паролей от своих и клиентских сервисов: интернет-банка, сервисов ЭДО, Госуслуг и других.
С Финлидом вам не придется рыться в блокноте или таблицах в поисках нужных паролей. Нужно лишь занести данные в раздел «Пароли» — и вы сможете быстро найти и скопировать любой пароль, и из этого же окна перейти в нужный сервис.
Это безопасно — все данные зашифрованы и дешифруются в браузере бухгалтера по пин-коду.
ИИ-Ассистент для бухгалтера
ИИ-Ассистент не ходит за информацией в интернет, а ищет ответы в Налоговом кодексе и других нормативных документах. Его обучают на реальных запросах бухгалтеров с участием экспертов в области бухгалтерского и налогового учета.
За одну минуту ИИ-Ассистент подготовит:
короткий ответ на понятном языке;
юридическое обоснование;
перечень источников.
Если сомневаетесь в ответе, его можно отправить на проверку эксперту. Если информация от ИИ-Ассистента некорректная, эксперт уточнит ответ.
Почему Финлид — это сервис счастливых бухгалтеров
Время — самый ценный ресурс бухгалтера. Мы делаем все, чтобы его у вас оставалось больше для действительно важного, и не только по работе. Знаем, как непросто приходится бухгалтерам и хотим изменить отношение к этой профессии.
Мы изучаем проблемы бухгалтеров на аутсорсинге, собираем обратную связь от пользователей и улучшаем сервис с учетом их пожеланий. В техподдержке нет ботов и автоответчиков — к вашим вопросам подключаются специалисты.
А еще у нас есть комьюнити для бухгалтеров «Финлидеры». Вступайте, чтобы общаться с единомышленниками, участвовать в мероприятиях, розыгрышах, и заводить новые полезные знакомства.
