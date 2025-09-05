Как сервис «Финлид» от Точка Банк облегчает работу бухгалтерам на аутсорсинге

Банковские счета и выписки

В Финлиде вы сможете скачивать банковские выписки по всем клиентам из одного окна без дополнительных смс и переходов в банки. Даже по тем клиентам, которые не давали доступ к счету. Клиенту нужно лишь один раз дать согласие, в дальнейшем его участие и подтверждения по смс не понадобятся.

Выписки можно скачивать по счетам в Точка Банке, Модульбанке, Т-Банке и Альфа-Банке. Список банков, с которыми есть интеграция, будет пополняться.

В Финлиде отображается информация, за какой период была последняя выписка. При этом если у клиента несколько счетов, вы будете видеть, по каким есть выписка за период, а по каким нет.

У клиента 4 счета, выписка была скачана по одному

Если у клиента счета в других банках, с которыми интеграции нет, вы сможете вручную добавлять информацию об имеющихся у вас выписках, чтобы ничего потом не упустить и знать, какие еще выписки нужно получить.