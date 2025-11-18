Как растут бухгалтерские компании

Материал подготовлен на основе выступления Дмитрия Шумейко на главной конференции для бухгалтеров не о бухучете «Финлид».
Эксперт или предприниматель
На начальном этапе бухгалтер зарабатывает за счет того, что хорошо сам делает свою работу. У него появляется опыт, навыки, растет количество клиентов, цена услуг и доход.
В какой-то момент рост остановится. Можно повышать экспертность и снова идти учиться новому: осваивать ВЭД, учет на маркетплейсах и т.д. Или пытаться набрать еще больше клиентов и увеличивать объем работы. Итогом может стать не рост, а выгорание.
Рано или поздно вам придется сделать выбор: развиваться дальше как эксперт или как предприниматель.
Остаться экспертом и зарабатывать много в отдельных случаях можно, но для этого должна быть очень высокая цена за услуги при небольшом количестве платежеспособных клиентов. И все равно это будет высокооплачиваемый фриланс, когда отпуск, болезнь и любой простой в работе сказывается на доходе.
Если клиентов становится больше и вам хочется масштабироваться, придется переходить в стадию предпринимателя и мыслить не как сотрудник, которому надо лучше работать для повышения дохода, а как бизнесмен. И на этом пути вас ждут этапы, о которых расскажем ниже.
Финлид от Точка Банк — сервис счастливых бухгалтеров
Бесплатное комплексное решение для бухгалтеров-фрилансеров и аутсорсинговых компаний.
Управляйте счетами всех клиентов из одного окна, скачивайте выписки, безопасно храните пароли, выплачивайте зарплату, собирайте оплаты за обслуживание и пользуйтесь ИИ-Ассистентом для бухгалтера.
Этап 1: от эксперта к команде
Если делать бизнес, то людей нанимать придется в любом случае. Но есть три нюанса, к которым нужно быть готовыми сразу:
Сейчас, когда вы на пике экспертности и все делаете сами, у вас лучшее качество услуг. Дальше оно может падать, но денег и клиентов будет больше.
С этого момента вы будете находиться в постоянном поиске сотрудников.
Вы не станете зарабатывать больше сразу с наймом первого сотрудника.
Когда вы эксперт, в процентах от выручки вы зарабатываете больше. При этом у вас совсем нет времени. Когда появляется хоть маленькая, но команда, доход в процентах падает, но появляется время.
«Первое время вы можете зарабатывать даже меньше, чем раньше. Более того, некоторые из ваших сотрудников могут зарабатывать больше вас. Это нужно принять, потому что это игра вдолгую и сейчас вы создаете фундамент под развитие вашего бизнеса» — Дмитрий Шумейко.
Этап 2: «семейка бухгалтеров»
Это дружная команда примерно до 10–15 человек: совместные чаепития, обсуждения и посиделки. Если работа не удаленная и много неформального общения, процессы и регламенты не работают, даже если вы их очень хорошо подготовите.
Появляются первые сотрудники-профессионалы и административные сотрудники: помощники, менеджеры. На этом этапе собственнику приходится много учить сотрудников.
А еще сотрудники могут уходить. Это нормально и этот факт нужно принять. Учитесь быстро находить новых или доплачивайте имеющимся, чтобы закрывать пустующие участки.
Этап 3: от маленькой команды до системной компании
Команда растет, в ней уже от 10–15 человек и выше. Клиентов становится больше, растет прибыль. Собственник уже системно подходит к ценообразованию и учится выстраивать процессы, которые работают.
На этом этапе компанию поджидает другая ловушка — смерть от успеха.
Компания рушится под собственной тяжестью. Вы утопаете в операционке, нет времени на стратегию и некогда заглядывать за горизонт. Не знаете, какая у вас цель, а если нет цели — нет и роста.
Здесь же может случиться и бунт «звезд». В бухгалтерской компании это те самые квалифицированные и незаменимые сотрудники, многорукие многоноги, которые закрывают много вопросов и в которых клиенты иногда верят больше, чем в вас. Если такие сотрудники уходят в свободное плавание, да еще и вместе с клиентами — это всегда больно, но от такого не застрахован никто.
«В моей практике был случай, когда ушли 2 ключевых сотрудника вместе с якорным клиентом. С таким рано или поздно сталкивается любой собственник. Но взамен вы получаете опыт и из эксперта перерастаете в управленца, а это намного интереснее», — Дмитрий Шумейко.
Не все выдерживают этот этап. Некоторые продают или закрывают бизнес, возвращаются к самостоятельной работе в одиночку или вообще уходят в наем.
Если такое случилось — это не бухгалтер не выдержал, а не выдержал несостоявшийся предприниматель. Так тоже бывает, у каждого свой путь.
Если выдержали и пошли дальше — поздравляем, вы состоялись как предприниматель. Это не значит, что дальнейший путь будет усыпан розами. Трудности будут всегда, но вы уже умеете управлять, а значит выстоять будет проще.
Финлид от Точка Банк избавляет бухгалтерские компании от рутины
Подключите бесплатно, чтобы не тратить время на лишние действия и переключение между сервисами. Вы сможете в одном окне скачивать выписки из разных банков, выставлять счета за услуги и отслеживать оплаты, перечислять зарплату на карты любых банков. Есть интеграции с 1С.
Несколько мыслей от того, кто успешно прошел все этапы
Ни один из этапов не получится проскочить. Их можно только прожить.
Оптимальное распределение времени, чтобы перейти из эксперта в управленца — 12 часов в неделю на операционку, 12 часов — на управленческие задачи, а остальное время — на продажи и все, что с ними связано.
Если становится больно расти — это индикатор того, что старые методы не работают и нужно искать новые.
Даже лучший эксперт зарабатывает меньше, чем тот, кто умеет управлять.
Не копируйте чьи-то лайфхаки и модели действий. Если хотите расти в доходе, нужно искать не быстрое, а правильное решение.
Трудности будут на каждом этапе. Но пройдя их и оглянувшись назад, вы будете рады, что выбрали именно этот путь.
Реклама: АО «ТОЧКА», ИНН: 9721194461, erid: 2W5zFHxUK4c
Начать дискуссию