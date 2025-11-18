Как растут бухгалтерские компании

Эксперт или предприниматель

На начальном этапе бухгалтер зарабатывает за счет того, что хорошо сам делает свою работу. У него появляется опыт, навыки, растет количество клиентов, цена услуг и доход.

В какой-то момент рост остановится. Можно повышать экспертность и снова идти учиться новому: осваивать ВЭД, учет на маркетплейсах и т.д. Или пытаться набрать еще больше клиентов и увеличивать объем работы. Итогом может стать не рост, а выгорание.

Рано или поздно вам придется сделать выбор: развиваться дальше как эксперт или как предприниматель.

Остаться экспертом и зарабатывать много в отдельных случаях можно, но для этого должна быть очень высокая цена за услуги при небольшом количестве платежеспособных клиентов. И все равно это будет высокооплачиваемый фриланс, когда отпуск, болезнь и любой простой в работе сказывается на доходе.

Если клиентов становится больше и вам хочется масштабироваться, придется переходить в стадию предпринимателя и мыслить не как сотрудник, которому надо лучше работать для повышения дохода, а как бизнесмен. И на этом пути вас ждут этапы, о которых расскажем ниже.