Как бухгалтеру вовремя получать документы от клиентов

С какими сложностями сталкиваются бухгалтеры
Для многих предпринимателей, которые раньше работали на УСН «Доходы» без НДС, взаимодействие с бухгалтером ограничивалось передачей банковской выписки. Предприниматели привыкли, что раз в квартал нужно платить аванс по налогу и раз в год отчитываться.
Если клиент бухгалтера был на ПСН, он знал об учете еще меньше, ведь ему нужно было лишь оформить заявление на патент, оплатить его и отправить уведомление на вычет страховых взносов.
Все меняется, если появляется обязанность платить НДС. Таким предпринимателям придется резко «повзрослеть» и привыкнуть к новым правилам. Для правильного расчета НДС нужно вовремя оформлять и передавать бухгалтеру счета-фактуры и документы на реализацию.
Часто с непривычки и от недостатка дисциплины клиенты бухгалтера игнорируют эти обязанности, забывают, нарушают сроки. Бухгалтеры из раза в раз напоминают, теряют время, а потом думают как выкрутиться без документов. Или, получив документы в последний момент, в авральном режиме их обрабатывают.
Как получать документы вовремя
Первым делом — ликбез для клиента. Что ему нужно делать, какие документы оформлять и в какие сроки.
А дальше — работа строго по регламентам.
«Мы в Кнопке нашли выход, как получать документы вовремя и не зашиваться в отчетный период. У нас есть срок, до которого клиент может прислать документы в рамках стандартного тарифа за бухобслуживание. Например, за 3 квартал — до 15 октября. Позже — уже за дополнительную плату», — Евгений Кобзев.
Дополнительная плата хоть и небольшая, но клиенты не хотят переплачивать даже немного. Практика показывает, что такой подход дисциплинирует клиентов, и они в большинстве случаев сдают документы в срок.
Если срок приближается, а документов нет, отправьте клиенту напоминание, что от него требуется, до какого времени и распишите последствия. Например, если документов не будет, бухгалтерия рассчитывает налог на основании тех данных, что есть. В зависимости от ситуации, следствием может быть либо завышенный налог, либо заниженный. Позже придется сдавать корректировочную декларацию за дополнительную плату.
Как избежать авралов в отчетный период
Классика жанра — в последний день клиенты массово досылают документы, и бухгалтеры утопают в работе, пытаясь успеть сделать отчеты или исправить уже готовые.
Выход — назначить «час икс». Это день, после которого вы не принимаете документы даже за доплату. В отчет идет только то, что принесли до этого дня. Если остались неучтенные документы, позже будет сдана уточненная декларация за дополнительную плату.
«Были опасения, что клиенты плохо воспримут такую практику и станут уходить. Ведь считается, что безотказный бухгалтер — это признак хорошего сервиса. Но попробуйте день в день записаться на техобслуживание в хороший автосервис или вызвать мастера для подключения интернета — шансов немного. Планировать свою нагрузку — нормально для любых специалистов, и для бухгалтеров в том числе. И клиенты это понимают. А уходить они могут и по другим причинам», — Евгений Кобзев.
Могут быть исключения, когда нужно пойти клиенту навстречу и принять документы. Но это особые разовые случаи, такого не должно быть на постоянной основе.
Благодаря такой системе бухгалтеры могут равномерно планировать свою работу. Это защищает их от перегруза и выгорания. В конечном счете выигрывают обе стороны.
