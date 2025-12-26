Как бухгалтеру вовремя получать документы от клиентов

С какими сложностями сталкиваются бухгалтеры

Для многих предпринимателей, которые раньше работали на УСН «Доходы» без НДС, взаимодействие с бухгалтером ограничивалось передачей банковской выписки. Предприниматели привыкли, что раз в квартал нужно платить аванс по налогу и раз в год отчитываться.

Если клиент бухгалтера был на ПСН, он знал об учете еще меньше, ведь ему нужно было лишь оформить заявление на патент, оплатить его и отправить уведомление на вычет страховых взносов.

Все меняется, если появляется обязанность платить НДС. Таким предпринимателям придется резко «повзрослеть» и привыкнуть к новым правилам. Для правильного расчета НДС нужно вовремя оформлять и передавать бухгалтеру счета-фактуры и документы на реализацию.

Часто с непривычки и от недостатка дисциплины клиенты бухгалтера игнорируют эти обязанности, забывают, нарушают сроки. Бухгалтеры из раза в раз напоминают, теряют время, а потом думают как выкрутиться без документов. Или, получив документы в последний момент, в авральном режиме их обрабатывают.