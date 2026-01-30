6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок, образец

Кто должен сдавать 6-НДФЛ за 2025 год

Отчитаться по форме 6-НДФЛ за 2025 год нужно всем, кто выплачивал в 2025 году доходы физлицам. Даже если это было всего одна выплата.

Пример. В первом квартале 2025 года выплат не было, в апреле одному человеку оплатили работы по договору ГПХ и до конца года больше никому ничего не перечисляли. Расчеты 6-НДФЛ нужно сдать за полугодие, 9 месяцев и за 2025 год.

Если на протяжении всего 2025 года выплат вообще не было, обязанности подавать форму 6-НДФЛ нет. Но чтобы у налоговой инспекции не возникли вопросы, направьте в свободной форме письмо о том, что начисления и выплаты в налоговом периоде отсутствуют. Также можно подать нулевой расчет. Такой обязанности нет, но ИФНС его примет (письмо ФНС от 16.11.2018 № БС-4-21/22277).