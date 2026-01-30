6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок, образец

Главное о расчете 6-НДФЛ
Сдавать 6-НДФЛ должны все налоговые агенты, кроме тех, у кого вообще не было выплат физлицам с начала года.
Отчитаться нужно не позднее 25 февраля 2026 года.
В составе годового 6-НДФЛ нужно сдать справки о доходах по каждому физлицу.
Форма и формат расчета за 2025 год не изменились.
В 6-НДФЛ включают только фактически выплаченные доходы в январе–декабре 2025 года.
Кто должен сдавать 6-НДФЛ за 2025 год
Отчитаться по форме 6-НДФЛ за 2025 год нужно всем, кто выплачивал в 2025 году доходы физлицам. Даже если это было всего одна выплата.
Пример. В первом квартале 2025 года выплат не было, в апреле одному человеку оплатили работы по договору ГПХ и до конца года больше никому ничего не перечисляли. Расчеты 6-НДФЛ нужно сдать за полугодие, 9 месяцев и за 2025 год.
Если на протяжении всего 2025 года выплат вообще не было, обязанности подавать форму 6-НДФЛ нет. Но чтобы у налоговой инспекции не возникли вопросы, направьте в свободной форме письмо о том, что начисления и выплаты в налоговом периоде отсутствуют. Также можно подать нулевой расчет. Такой обязанности нет, но ИФНС его примет (письмо ФНС от 16.11.2018 № БС-4-21/22277).
В какой срок и по какой форме сдавать 6-НДФЛ за 2025 год
Годовой расчет за 2025 год заполняйте по действующей форме из приказа ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649 (в редакции от 09.01.2024). Электронный формат и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ закреплены в приложениях 2 и 3 к этому приказу. Если выплаты в 2025 году были более, чем 10 физлицам, 6-НДФЛ нужно сдавать строго в электронном виде.
Срок сдачи 6-НДФЛ за 2025 год — 25 февраля 2026 года.
Если пропустить срок сдачи, последствия будут такие (п. 3.2 ст. 76, п. 1.2 ст. 126 НК, ст. 15.6 КоАП):
1 000 руб. — штраф за каждый просроченный месяц, в том числе неполный;
300–500 руб. — штраф на должностное лицо;
блокировка банковских счетов — если опоздали с расчетом на 20 рабочих дней и больше.
В какую налоговую сдавать годовой 6-НДФЛ
Юрлица сдают 6-НДФЛ в инспекцию по месту нахождения.
Филиалы организаций, если они признаны налоговыми агентами — в инспекции по месту нахождения филиалов.
Индивидуальные предприниматели — в инспекцию по месту жительства.
Есть особенности для ИП на ПСН. Они сдают 6-НДФЛ в ту ИФНС, где стоят на учете как плательщик ПСН. Если у ИП несколько патентов и он стоит на учете в разных ИФНС, 6-НДФЛ нужно сдавать в каждую отдельно (письмо ФНС от 07.12.2021 № БС-4-11/17043@). Если же ИП совмещает ПСН и УСН и по этим двум режимам состоит на учете в разных ИФНС, 6-НДФЛ нужно сдать в каждую инспекцию:
по сотрудникам, занятым в деятельности на ПСН — в налоговую, где оформлен патент;
по сотрудникам, занятым в бизнесе на УСН — в ИФНС по месту жительства ИП.
Какие разделы включает годовой расчет 6-НДФЛ
Состав годового расчета 6-НДФЛ шире, чем у квартальных. В него входит:
титульный лист;
раздел 1;
раздел 2;
приложение № 1 (справки о доходах и налоге по каждому физлицу).
Общие требования при заполнении 6-НДФЛ за 2025 год
Если сдаете 6-НДФЛ на бумаге:
Страницы расчета распечатывайте только с одной стороны листа.
Суммовые показатели отражайте так: доходы и налоговые вычеты — в рублях с копейками, а суммы НДФЛ округляйте по арифметическим правилам — от 50 до 99 копеек округляйте до рубля, менее 50 копеек отбрасывайте.
Если показателя нет — укажите «0» в первой ячейке строки, а в остальных ячейках — прочерки.
Текст вносите печатными заглавными буквами.
Проверьте, правильно ли заполнена форма 6-НДФЛ с помощью контрольных соотношений из письма ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922 (редакция от 05.04.2024). Если заполняете расчет в учетных программах, функция проверки в них обычно уже встроена.
В готовом расчете пронумеруйте все заполненные страницы и укажите их число на титульном листе.
Титульный лист заполняйте с учетом особенностей годовой формы:
В верхней части каждой страницы укажите ИНН. У ИП — 12-значный, у компаний — 10-значный.
«Номер корректировки»: если это первичный отчет — «0--», если уточненный — номер корректировки по порядку («1--», «2--» и т. д.).
«По месту нахождения (учета) код» — из приложения № 2 к Порядку заполнения расчета выберите соответствующий код.
«Отчетный период (код)» — код периода «34», год «2025».
«Налоговый агент» — ИП указывают свои ФИО полностью, компании — наименование как в уставе.
«Код по ОКТМО» — согласно классификатору ОК 033-2013. Код может состоять из 8 или 11 цифр.
Телефонный номер для связи — вместе с кодом города.
Если расчет подписывает доверенное лицо гендиректора или ИП, внесите реквизиты доверенности, а к отчету приложите копию и укажите количество прилагаемых страниц.
Какие доходы показывать в 6-НДФЛ за 2025 год
Принимайте во внимание даты выплаты доходов физлицам и даты удержания НДФЛ. При этом даты уплаты налога в бюджет при заполнении расчета не важны.
Отражаются в 6-НДФЛ
Не отражаются в 6-НДФЛ
Облагаемые налогом доходы, выплаченные в период с 1 января по 31 декабря 2025 года, в том числе:
Доходы работников и других физлиц:
Важный нюанс. «Переходящий» НДФЛ по доходам, начисленным в 2025 году, а выплаченным в 2026, иногда включают в строку 170 раздела 2 расчета. Это неправильно — такие суммы вообще не отражаются в текущем расчете, а строка 170 предназначена только для тех сумм налога, которые удержать с физлица невозможно. Например, бывший работник получил подарок к юбилею дороже 4 000 ₽ и удерживать налог работодателю не с чего.
В строку 170 расчета за 2025 год подобные суммы включайте, если точно не сможете их удержать до 31 января 2026 года:
Сумму НДФЛ, которую невозможно удержать до 31 января 2026 года, отразите в строке 170 раздела 2, а также в разделе 4 справки о доходах и налоге физлица. Так налоговая узнает о неудержанном НДФЛ и будет взыскивать его уже с самого физлица.
Если НДФЛ все-таки будет удержан до 31 января, но годовой расчет уже направили, подайте уточненку.
Как правильно заполнить 6-НДФЛ за 2025 год: пошаговая инструкция
Раздел 1
Заполняйте столько разделов 1, сколько КБК использовали в течение года (строка 010).
В раздел включайте суммы НДФЛ, которые подлежат уплате и возврату физлицам в период с 1 января по 31 декабря 2025 года:
В строке 020 — сумма НДФЛ к уплате за весь 2025 год. Она должна быть равна сумме строк 021–026 из всех расчетов 6-НДФЛ, представленных за периоды 2025 года.
В строках 021–026 — суммы НДФЛ к уплате в октябре–декабре 2025 года по шести срокам перечисления налога. Не уменьшайте эти суммы на излишне удержанный и возвращенный налог.
Строки 030–036 заполняйте, если в течение года производили возвраты излишне удержанного НДФЛ.
Строка 030 — налог, возвращенный физлицам в течение 2025 года. Этот показатель должен совпадать с общей суммой налога из строк 031–036 по всем расчетам 6-НДФЛ, сданным за периоды 2025 года.
Строки 031–036 — НДФЛ, возращенный физлицам в разбивке по месяцам четвертого квартала 2025 года с учетом периодов удержания и сроков перечисления налога.
Важно! При заполнении строк 20–26 и 30–36 учитывайте, что в каждом месяце у НДФЛ два расчетных периода и два срока уплаты:
Строки
Периоды удержания НДФЛ в 2025 году
Сроки уплаты НДФЛ в четвертом квартале 2025 года
020 – общая сумма удержанного НДФЛ с начала года в т.ч.:
030 – общая сумма возвращенного НДФЛ с начала года, в т.ч.:
х
х
021
031
1–22 октября 2025
Первый (28.10.2025)
022
032
23–31 октября 2025
Второй (05.11.2025)
023
033
1–22 ноября 2025
Третий (28.11.2025)
024
034
23–30 ноября 2025
Четвертый (05.12.2025)
025
035
1–22 декабря 2025
Пятый (29.12.2025)
026
036
23–31 декабря 2025
Шестой (30.12.2025)
Раздел 2
В разделе 2 отражают доходы, выплаченные в период с 1 января по 31 декабря 2025 года, а также начисленный и удержанный с них НДФЛ.
По каждой ставке НДФЛ и КБК заполняйте отдельный раздел 1 (строки 100, 105).
Все показатели вносите нарастающим итогом с начала года. Исключение — строки 161–166 и 191–196, где налог отражают только за октябрь–декабрь 2025 года:
В строке 110 — укажите, сколько человек получили от вас доходы в 2025 году. При этом если сотрудник уволился в 2025 году и в этом же году устроился к вам обратно — учитывайте его как одного человека.
Строка 111 (из строки 110) — выделите, сколько ВКС (высококвалифицированных сотрудников) получали доходы в 2025 году.
Строка 120 — доходы, облагаемые по ставке НДФЛ, указанной в строке 100. Начисленные и невыплаченные до конца 2025 года суммы в эту строку включать не надо.
Строка 121 (из строки 120) — выделите доходы, выплаченные ВКС.
Строка 130 — общая сумма примененных налоговых вычетов и расходов, уменьшающих доходы. Она не может быть меньше показателя доходов из строки 120.
Строка 131 — налоговая база по НДФЛ, рассчитанная по формуле: строка 120 минус строка 130.
Строка 140 — сумма налога: ставка из строки 100, умноженная на базу из строки 131.
Контрольные соотношения допускают по строке 140 погрешность в большую или меньшую сторону в пределах 6,00 рублей по каждому физлицу (письмо ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922).
Строка 141 (из строки 140) — сумма налога с выплат ВКС.
Строка 150 — общая сумма фиксированных авансовых платежей за работников-иностранцев (показатель не должен быть больше строки 140).
Строка 155 — налог на прибыль, зачтенный при расчете НДФЛ с дивидендов физлицам (п. 3.1 ст. 214 НК).
Строка 156 — полученный от зарубежных источников и уплаченный за границей налог с дохода (при наличии соглашения между РФ и другой страной об избежании двойного налогообложения).
Строка 160 — удержанный в течение 2025 года НДФЛ. Если налог с выплаченного дохода удержали не полностью, значение в строке 160 не будет совпадать с показателем строки 140.
Строки 161–166 — НДФЛ из строки 160, удержанный в октябре–декабре 2025 года, распределенный по периодам удержания налога.
Строка 170 — НДФЛ, который удержать из дохода физлица невозможно. Суммы налога, которые сможете удержать до 31 января 2026 года, не показывайте.
Строка 180 — излишне удержанный налог, который не смогли вернуть до конца 2025 года, включая переплату по причине изменения статуса налогоплательщиков с нерезидента на резидента РФ.
Строка 190 — излишне удержанный налог, возвращенный в течение 2025 года.
Строки 191–196 — если возвращали НДФЛ в октябре–декабре 2025 года, отразите его в разбивке по шести периодам возврата налога.
Справка о доходах и налоге физлиц
Приложение № 1 — обязательная часть годового расчета 6-НДФЛ. Справки заполняйте на каждое физлицо, которому выплачивали доходы и удерживали налог в 2025 году.
Заполняйте справки в таком порядке:
Раздел, строка
Что указывать
Номер справки
Номер справки по порядку
Номер корректировки
«00» — если справка сдается впервые, «01», «02» и т. д. — для уточненных справок, «99» — при аннулировании справки
Раздел 1
Сведения о физлице-получателе дохода: ИНН, ФИО, дата рождения, код страны гражданства, данные удостоверения личности.
Статус налогоплательщика:
Раздел 2 (заполняется отдельно по каждой ставке НДФЛ)
Ставка НДФЛ и соответствующий КБК.
Далее:
Раздел 3
Предоставленные физлицу стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты
Коды вычетов указывайте согласно перечню из приказа ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387 (ред. от 01.09.2025)
Раздел 4
Приложение (заполняется отдельно по каждой ставке НДФЛ)
Доходы и налоговые вычеты по каждому месяцу 2025 года
В поле «Месяц» — порядковый номер месяца (01 — январь, 02 — февраль и т. д.). Если в одном месяце человеку выплачивали разные виды дохода, на один месяц будет приходиться соответствующее количество строк
В поле «Код дохода / код вычета» — коды из приказа ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387 (ред. от 01.09.2025).
В поле «Сумма дохода / Сумма вычета» в разбивке по месяцам 2025 года:
Суммированные показатели справок по всем физлицам должны соответствовать общим показателям разделов 1 и 2 расчета 6-НДФЛ.
Пример заполнения 6-НДФЛ за 2025 год
В ООО «Консалт-Эксперт» один сотрудник, он же гендиректор Мазаев И. И. В 2025 году ему выплатили доходы и удержали НДФЛ в следующем размере:
Период удержания налога
Выплаченные доходы, ₽
Налоговые вычеты, ₽
Налоговая база, ₽ (доходы за минусом вычетов)
Удержанный НДФЛ, ₽ (налоговая база х 13%)
Срок уплаты налога
С 1 января по 30 сентября
720 000
76 800 (соцвычет на лечение)
643 200
83 616
х
С 1 по 22 октября, в том числе:
88 008
88 008
11 441
По первому сроку перечисления
Вторая часть зарплаты за сентябрь
40 000
40 000
5 200
х
Отпускные (отпуск с 1 по 14 октября)
48 008
48 008
6 241
х
С 23 по 31 октября, в том числе:
43 478,26
40 000
3 478,26
452
По второму сроку перечисления
Аванс за октябрь (отработан 1 рабочий день 15 октября)
3 478,26
3 478,26
452
х
Матпомощь при рождении ребенка (дата рождения 05.10.2025)
40 000 (полностью необлагаемая сумма, в 6-НДФЛ не отражается)
40 000
0
0
х
С 1 по 22 ноября, в том числе:
41 739,13
41 739,13
5 426
По третьему сроку перечисления
Вторая часть зарплаты за октябрь
41 739,13
41 739,13
5 426
х
С 23 по 30 ноября, в том числе:
37 894,74
37 894,74
4 926
По четвертому сроку перечисления
Аванс за ноябрь
37 894,74
37 894,74
4 926
х
С 01 по 22 декабря, в том числе:
42 105,26
42 105,26
5 474
По пятому сроку перечисления
Вторая часть зарплаты за ноябрь
42 105,26
42 105
5 474
х
С 23 по 31 декабря, в т.ч.:
40 000
40 000
5 200
По шестому сроку перечисления
Аванс за декабрь (вторая часть зарплаты выплачена в январе 2026)
40 000
40 000
5 200
х
Итого:
1 013 225,39
116 800
896 425,39
116 535
х
За вычетом матпомощи на ребенка
973 225,39
76 800
896 425,39
116 535
х
Коды для справки о доходах:
зарплата — 2000;
отпускные — 2012;
соцвычет на лечение — 324.
Заполненный годовой 6-НДФЛ ООО «Консалт-Эксперт» за 2025 год:
Оставьте заявку на демонстрацию сервиса
Мы свяжемся с вами в удобное время и покажем, как все работает
Чек-лист: как подготовить 6-НДФЛ за 2025 год
1. Определите, нужно ли вам подавать 6-НДФЛ. Вы не обязаны отчитываться, если не исполняли обязанности налогового агента в 2025 году, то есть:
вообще не выплачивали физлицам доходы, облагаемые НДФЛ;
выплачивали доходы только ИП, самозанятым или частнопрактикующим адвокатам, нотариусам.
2. Выясните, какие доходы можно не отражать в расчете, по каким выплатам есть особые нюансы.
3. Заполните расчет и справки о доходах физлиц в соответствии с нашей инструкцией, а также с учетом порядка заполнения из приложения к приказу ФНС № ЕД-7-11/649.
4. Заполненный расчет проверьте на ошибки с помощью контрольных соотношений для 6-НДФЛ.
5. Не позже 25 февраля 2026 года подайте расчет в ИФНС на бумаге (если получателей дохода было не более 10) или в электронном виде.
