Бухгалтерская отчетность за 2025 год: топ вопросов и ответов для бухгалтера

Главное о бухгалтерской отчетности за 2025 год
Заполнять годовую отчетность нужно по новым формам из ФСБУ 4/2023.
В состав бухотчетности включили пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах.
Пояснения обязательны и для тех, кто подает годовую отчетность в упрощенном виде.
Срок сдачи остался прежним — за 2025 год нужно отчитаться не позднее 31 марта 2026 года.
По каким формам заполнять бухгалтерскую отчетность за 2025 год
Для годовой отчетности за 2025 год используйте образцы из приложений к ФСБУ 4/2023. Эти формы действуют с промежуточной отчетности за периоды 2025 года. Они включают минимальный обязательный набор показателей, но в них можно добавить дополнительные строки.
Заголовочную часть форм бухотчетности нужно формировать в соответствии с п. 58–61 ФСБУ 4/2023. Для налоговой и Росстата используйте образец заголовочной части из приложения № 2, а для других пользователей — из приложения № 1 к ФСБУ 4/2023.
Прежний приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухотчетности больше не действует — использовать шаблоны из него нельзя.
Электронный формат, в котором нужно сдавать годовую отчетность за 2025 год, приведен в приказе ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-1/1041@.
В каком составе сдавать бухгалтерскую отчетность за 2025 год
Состав бухгалтерской отчетности прописан в разделе II ФСБУ 4/2023. В целом он остался прежним, но есть нюансы — смотрите таблицу:
Коммерческие организации
Некоммерческие организации
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Приложения:
Бухгалтерский баланс
Отчет о целевом использовании средств
Приложения:
Для НКО приложения в составе отчетности стали обязательными. Некоммерческий сектор может не составлять отчеты о финансовых результатах и о движении денежных средств, но раскрываемые в этих формах сведения нужно обязательно отразить в пояснениях к балансу и отчету о целевом использовании средств (п. 44–50, 66 ФСБУ 4/2023).
Если годовую отчетность сдали в неполном составе — считается, что обязанность по раскрытию бухгалтерской отчетности не исполнена (п. 1 информационного сообщения Минфина от 26.03.2024 № ИС-учет-50).
В какие сроки нужно отчитаться за 2025 год
Срок сдачи отчетности за 2025 год в налоговую инспекцию — 31 марта 2026 года.
В Росстат годовую бухотчетность нужно сдавать, если в ней есть сведения по гостайне. Срок сдачи такой же — 31 марта 2026 года.
Компания создана в конце 2025 года — должна ли она подавать годовую бухотчетность за 2025 год
Если компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ не позже 30 сентября 2025 года, отчитаться за остаток 2025 года нужно в стандартные сроки — до 31 марта 2026 года.
Если госрегистрация состоялась после 30 сентября, то есть, в течение IV квартала 2025 года, первую бухгалтерскую отчетность можно сдать до 31 марта 2027 года. Тогда в нее войдет остаток 2025 и весь 2026 год. Или можно пойти стандартным путем — за остаток 2025 года отчитаться до 31 марта 2026 года.
Могут ли заблокировать расчетный счет за несданную бухотчетность
За несдачу бухгалтерской отчетности счета не блокируют — такого основания в Налоговом кодексе нет. Но точно будет штраф:
Если отчетность не размещается в ГИРБО — 200 ₽ за каждый несданный документ и от 300 до 500 руб. на должностных лиц компании (п. 1 ст. 126 НК, п. 1 ст. 15.6 КоАП).
Если отчетность размещается в ГИРБО — от 3 000 ₽ до 5 000 ₽ для компании и 300–500 ₽ для ее должностных лиц (ст. 19.7 КоАП).
Компания применяет УСН — вправе ли она сдавать упрощенную бухгалтерскую отчетность
Упрощенную бухгалтерскую отчетность могут сдавать компании, которые применяют упрощенные способы ведения бухучета. При условии, что организации не относятся к микрофинансовым и их отчетность не подлежит обязательному аудиту. Налоговый режим на возможность применять упрощенный учет не влияет.
Кто может вести упрощенный бухучет:
субъекты малого бизнеса, включая микропредприятия;
компании-участники проекта «Сколково»;
НКО.
При упрощенном бухучете можно использовать сокращенный план счетов, вести учет простым способом (без двойной записи) в упрощенных регистрах и т. д.
Если компания решила применять упрощенные способы ведения учета — это нужно закрепить в ее учетной политике.
Состав упрощенной бухгалтерской отчетности (п. 52 ФСБУ 4/2023):
Упрощенная отчетность коммерческих организаций
Упрощенная отчетность некоммерческих организаций
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Пояснения к формам
Бухгалтерский баланс
Отчет о целевом использовании средств
Пояснения к формам
В упрощенной отчетности можно объединять показатели в группы и приводить только итоговые показатели по группе в целом (п. 53 ФСБУ 4/2023).
Формы упрощенной отчетности приведены в приложении 9 к ФСБУ 4/2023.
Пояснения к бухгалтерской отчетности должны составлять все организации
Пояснения к бухгалтерской отчетности теперь стали ее обязательной частью — они нужны для более полного раскрытия и понимания информации, которая отражена в балансе, ОФР и приложениях к ним.
Составлять пояснения должны все компании, включая и тех, кто отчитывается в упрощенной форме. Без пояснений отчетность не может считаться достоверной.
Пояснения к отчетности и пояснительная записка к балансу — это одно и то же
Нет, это разные документы.
Пояснения — обязательная часть бухгалтерской отчетности, которую сдают вместе с балансом, ОФР и прочими формами. В них раскрываются отдельные статьи баланса и другая информация. Составление пояснений регламентировано ФСБУ 4/2023.
Пояснительная записка — это необязательный документ, который составляют по инициативе руководства организации или по запросу пользователей бухотчетности. В записке обычно приводят дополнительную управленческую информацию, которой нет в формах годовой отчетности. Например, раскрывается стратегия компании, планы ее развития и т. п. Порядок составления пояснительной записки в стандартах не прописан.
Какую информацию отражать в пояснениях к годовой бухотчетности?
Правила для составления пояснений приведены в п. п. 44–50 ФСБУ 4/2023.
Пояснения можно оформлять текстом и таблицами. Образцы таблиц есть в приложении 8 к ФСБУ 4/2023.
Информацию, которую не включили в таблицы, отражайте в текстовой части пояснений. Главное, чтобы были раскрыты все сведения, необходимые для понимания показателей баланса и отчета о финрезультатах.
У каждого пояснения должен быть свой номер, он указывается в графе «Пояснения» соответствующей строки баланса и других отчетных форм.
Примерная структура пояснений:
1. Общая информация.
Здесь следует указать, что бухотчетность составлена в соответствии с положениями ФСБУ 4/2023, федеральными и отраслевыми стандартами. Если стандарты не применяли или отступили от них, отраслевых стандартов нет или их никак не применить к деятельности компании, указывать на соответствие им нельзя — это может ввести в заблуждение пользователей отчетности.
Также приведите краткие сведения о компании. Перечислите основные виды деятельности в 2025 году (по ОКВЭД), раскройте информацию о контролирующих лицах. Если компания создана в 2025 году, укажите дату госрегистрации.
2. Учетная политика компании.
Раскрывайте положения учетной политики только в отношении тех показателей, которые есть в отчетности. Делать это нужно с учетом положений раздела IV ПБУ 1/2008. Если учетную политику меняли в 2025 году, укажите причины изменений, в чем они заключаются и как они повлияли на показатели бухотчетности.
3. Пояснения к балансу.
Раскройте информацию по каждой значимой группе активов и обязательств.
4. Пояснения к ОФР.
Раскройте структуру выручки, основные расходы, прочие доходы и расходы, которые существенно влияют на финансовые результаты деятельности.
5. Иная существенная информация.
Это любая информация, которая не раскрыта в показателях отчетных форм, но может оказать влияние на пользователей бухотчетности. Состав и содержание такой информации определяйте самостоятельно. Например:
События после отчетной даты — существенные события в период между 31 декабря 2025 года и датой подписания годовой бухотчетности, которые влияют на финансовое состояние компании.
Сведения о государственной помощи — если получали субсидии, компенсации и гранты в 2025 году.
Прочие факты хоздеятельности — если их не раскрыть, бухотчетность может быть «прочитана» неправильно.
В пояснениях к упрощенной бухотчетности, как минимум, нужно (п. 54 ФСБУ 4/2023):
Указать на соответствие отчетности федеральным и отраслевым стандартам.
Раскрыть информацию об учетной политике компании.
Привести другую существенную информацию о финансовом положении и финансовых результатах деятельности компании за 2025 год.
Чек-лист: что учесть при сдаче бухотчетности за 2025 год
Составляйте отчетность по новым формам из ФСБУ 4/2023. Не нарушайте состав отчетности, учитывайте требования ФСБУ.
Проверьте правильность расчетов, сделайте пересчет итогов по всем формам. Проверьте, как соотносятся показатели внутри форм бухгалтерской отчетности, а также определите, не противоречат ли они данным налогового учета.
Проверьте, достаточно ли раскрыта информация в пояснениях к отчетности.
Не нарушайте сроки сдачи годовой бухотчетности, иначе будут штрафы.
Сдавайте отчетность в электронном виде — через оператора ТКС или личный кабинет на сайте ФНС.
