Бухгалтерская отчетность за 2025 год: топ вопросов и ответов для бухгалтера

По каким формам заполнять бухгалтерскую отчетность за 2025 год

Для годовой отчетности за 2025 год используйте образцы из приложений к ФСБУ 4/2023. Эти формы действуют с промежуточной отчетности за периоды 2025 года. Они включают минимальный обязательный набор показателей, но в них можно добавить дополнительные строки.

Заголовочную часть форм бухотчетности нужно формировать в соответствии с п. 58–61 ФСБУ 4/2023. Для налоговой и Росстата используйте образец заголовочной части из приложения № 2, а для других пользователей — из приложения № 1 к ФСБУ 4/2023.

Прежний приказ Минфина от 02.07.2010 № 66н о формах бухотчетности больше не действует — использовать шаблоны из него нельзя.

Электронный формат, в котором нужно сдавать годовую отчетность за 2025 год, приведен в приказе ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-1/1041@.