Играют джаз, качают пресс и экспериментируют на кухне: бухгалтеры рассказали о своих увлечениях. Расскажите и вы

В прошлом году Финлид исследовал уровень счастья бухгалтеров. Сейчас хотим копнуть глубже и узнать, что помогает бухгалтерам разгружать голову и чем они увлекаются за пределами работы. Мы расскажем о трех успешных представителях профессии и ждем ваших рассказов. Всех участников спецпроекта ждет подарок.

При слове «бухгалтер» в голове всплывает образ: человек за компьютером, погруженный в цифры, утопающий в первичке, вечно занятый отчетами. Но сегодня технологии забирают на себя большую часть рутины и если присмотреться, то картина выглядит уже другой.

Многие бухгалтеры, которые уже прошли становление в профессии, достигли успеха и выстроили процессы отмечают, что благодаря автоматизации их будни сильно отличаются от тех, что были еще 10–15 лет назад.

Сегодня бухгалтеры уже меньше утопают в бумагах, но больше влияют на устойчивость бизнеса, обеспечивают безопасность и помогают руководителю принимать решения. Технологии высвобождают время на хобби, семью, путешествия. Многие развивают собственные проекты, консультируют, ведут блоги, строят личный бренд.

Лина Залевская — налоговый консультант, совладелец бухгалтерского агентства и образовательного проекта «Бухгалтерский квартал»:

«Раньше все держалось на Excel и заметках в блокнотах, а сейчас CRM-системы и сервисы доросли до такого уровня, который позволяет вести больше клиентов и строить полноценный бухгалтерский бизнес. Благодаря таким сервисам собственник бухгалтерской компании может работать четыре-пять часов в день, оставляя время на себя. Я заполняю это время игрой на саксофоне и рисованием. Хобби помогают мне не столько отвлечься, сколько доказать себе, что время не упущено и что сложное можно осваивать в любом возрасте».

Екатерина Сидиченко — эксперт по систематизации и масштабированию бухгалтерского бизнеса:

«В начале карьеры мне приходилось рыться в огромных кипах бумаг и вручную искать расхождения. Сейчас у бухгалтеров есть много готовых решений, чтобы не делать все вручную, и это большой плюс. Сама я давно уже занимаюсь только стратегическими вопросами, а не операционкой, поэтому автоматизация для меня — уже не про высвобождение личного времени, а про качество бизнеса: меньше ошибок, ниже себестоимость труда, привлекательнее компания для сотрудников и клиентов. А хобби — это не просто отдых, а важные составляющие жизни для поддержания индекса счастья, за которым я строго слежу. Силовые тренировки, музыка, хореография, книги, садоводство — все это дает энергию и разгружает мозг, чтобы потом направить всю мощность мыслей на рабочие задачи».

Наталья Донская — председатель правления Федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров, собственник консалтинговой компании, налоговый консультант﻿

«Когда клиенты жалуются на кадровый голод или нехватку ресурсов, я всегда начинаю с главного: автоматизировать процессы. В моей работе цифровые сервисы помогают делегировать рутинные, повторяющиеся и стандартизируемые процессы. Это высвобождает время и ресурсы. А моя отдушина вне работы — это готовка. Она возвращает к простым радостям — к ощущению дома, уюта, тепла. Когда есть пространство для себя, близких, увлечений — жизнь ощущается полной».

А чем увлекаетесь вы?

Расскажите о своих увлечениях вне работы на странице спецпроекта «Не всегда быть бухгалтером», который запустил сервис «Финлид» от Точка Банк.

Заполните форму до 22 июня включительно, а мы объявим победителей 29 числа. Участвовать

Каждому, кто примет участие, подарим бесплатный доступ к ИИ-Ассистенту бухгалтера на три месяца. Он помогает ускорить поиск ответов в нормативке — та самая автоматизация, которая освобождает время для жизни. А авторам пяти самых вдохновляющих историй подарим сертификат на свое любимое занятие.

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