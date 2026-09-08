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Финлид от Точка Банк
Аутсорсинг
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Страшно поднимать цены на бухгалтерские услуги? Приходите на марафон

Часто бухгалтеры боятся поднимать цену за свою работу, даже если стоимость давно не устраивает. Кому-то неудобно поднимать этот вопрос, кто-то боится, что клиент уйдет. На марафоне научимся вести переговоры и обосновывать повышение стоимости работы. А еще расскажем, как зарабатывать больше даже без повышения цен.

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Страшно поднимать цены на бухгалтерские услуги? Приходите на марафон
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Возможно, вы уже читали статьи и смотрели вебинары на эти темы, но воз и ныне там. Попробуйте новый форматбесплатный марафон, где будут не только встречи с экспертами, но и практические задания, а также много полезных прикладных материалов и шаблонов. 

Стартуем 14 сентября. Записаться

Марафон проводит сервис «Финлид» от Точка Банк.

Наши спикеры: 

  • Лина Залевская — бухгалтер, стратег, коллекционер бизнес-кейсов. 23 года в профессии. 3000+ часов консультирования. 100+ курсов. Основатель проекта «Бухгалтерский Квартал».

  • Лидия Васильева — бухгалтер, предприниматель, налоговый консультант, ментор. 26 лет в профессии. 2000+ часов налогового консультирования. 100+ вебинаров. Основатель проекта «Бухгалтерский Квартал».

  • Светлана Ахрамеева — налоговый эксперт, собственник бухгалтерского агентства DVEKNOPKI. В бухгалтерии с 2017 года, прошла путь от самостоятельного ведения клиентов до агентства с командой и 60+ бизнесами на постоянном сопровождении.

Марафон продлится с 14 по 25 сентября. Вас ждут четыре онлайн-встречи с экспертами и много практической работы. Разберемся в психологии страха и мешающих установках, объясним, как выстроить переговоры и обосновать новую цену клиенту. Отдельно обсудим, как можно перестроить бизнес, чтобы увеличить маржу и зарабатывать больше даже без повышения цен.

Зарегистрироваться

Участие в марафоне бесплатное

Ваша работа может стоить больше, мы поможем это увидеть. Приходите — будет полезно.

Финлид от Точка Банк — сервис счастливых бухгалтеров

Комплексное решение для бухгалтеров и бухгалтерских компаний.

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Финлид от Точка Банк

Финлид от Точка Банк

Сервис счастливых бухгалтеров

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