Новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»: что важно знать бухгалтеру

Сфера применения стандартов
В 2026 году. Действующие ПБУ 9/99 и 10/99 обязаны применять все коммерческие организации, кроме страховых и кредитных. Негосударственные некоммерческие организации — только в части доходов от предпринимательской деятельности.
По новым стандартам. ФСБУ 9/2025 и ФСБУ 10/2026 все зависит от типа компании.
Коммерческие компании (п. 11 ФСБУ 9/2025, п. 25 ФСБУ 10/2026):
Если обязаны составлять отчетность по МСФО, должны вести учет доходов и расходов по нормам МСФО. Например, банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды (п. 1 ст. 2 закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ).
Если не обязаны применять МСФО, но отчетность подлежит обязательному аудиту, могут выбирать: вести учет доходов и расходов по МСФО или по новым ФСБУ. Критерии для обязательного аудита — в п. 1 ст. 5 закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Например, годовой доход компании превышает 800 млн ₽ или стоимость активов баланса на конец года свыше 400 млн ₽.
Все остальные обязаны использовать новые ФСБУ.
Некоммерческие организации, не относящиеся к бюджетной сфере, применяют новые стандарты только для доходов и расходов по коммерческой деятельности, когда продают продукцию, товары, работы, услуги (п. 1 ФСБУ 9/2025, п. 2 ФСБУ 10/2026, Рекомендация НРБУ БМЦ Р-184/2026-ОК НКО).
Также новые стандарты не распространяются на отдельные виды доходов и расходов, для которых действуют свои правила:
доходы и расходы от арендных операций — ФСБУ 25/2018;
доходы и расходы от страховых операций — МСФО (IFRS) 17;
расходы, связанные с финансовыми вложениями — ПБУ 19/02.
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Новая классификация доходов и расходов
В 2026 году. В действующих ПБУ 9/99 и 10/99 выделяются доходы и расходы от обычных видов деятельности, а также прочие доходы и расходы.
По новым стандартам все доходы и расходы сначала делятся на входящие и не входящие в чистую прибыль либо убыток (п. 5 ФСБУ 9/2025 и п. 6 ФСБУ 10/2026). Доходы и расходы, не входящие в чистую прибыль (убыток), влияют непосредственно на капитал организации.
Например, к доходам (расходам), не входящим в чистую прибыль (убыток), относится дооценка или уценка основных средств, кроме инвестиционной недвижимости (п. 18-20 ФСБУ 6/2020).
В новых ФСБУ и имеющихся разъяснениях не прописано точно, как делить доходы и расходы на категории. Можно применять такой подход. Учет прибыли и убытка ведется на счетах раздела 8 Плана счетов «Финансовые результаты». В первую очередь это счета 90, 91, 99, но могут быть и другие. Если при отражении дохода или расхода задействованы счета раздела 8, скорее всего это будет доход/расход, входящий в чистую прибыль/убыток. Если же доход или расход по нормам действующих бухгалтерских стандартов сразу отражается на счетах раздела 7 Плана счетов «Капитал» — его следует отнести к доходам/расходам, не входящим в чистую прибыль/убыток.
Например, сумма дооценки основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости, в общем случае «отражается в составе совокупного финансового результата периода, в котором проведена переоценка основных средств, обособленно без включения в прибыль (убыток) этого периода» (пп. «а» п. 18 ФСБУ 6/2020). Т.е. сумма сразу относится на добавочный капитал организации, минуя счета по учету финансовых результатов (Дт 01 Кт 83 ). Поэтому такой доход относится к доходам, не входящим в чистую прибыль (убыток).
В сложных случаях для классификации доходов/расходов целесообразно обратиться за консультацией к аудиторам.
Доходы, входящие в чистую прибыль, делятся на выручку и доходы, отличные от выручки (п. 6 ФСБУ 9/2025). К выручке по умолчанию относятся доходы от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Далее по тексту все это будем называть одним словом «продукция». Доходы отличные от выручки — это, например, полученные проценты или списанная кредиторская задолженность (п. 36 ФСБУ 9/2025).
К чему относить доходы от аренды, финансовых вложений, продажи прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая лицензионные платежи — зависит от того, относятся ли эти доходы к предмету деятельности компании. Если да, доход учитывают как выручку, если нет — как доход, отличный от выручки (п. 10 ФСБУ 9/2025).
Расходы, входящие в чистую прибыль (убыток), делятся на расходы по обычным видам деятельности и отличные от расходов по обычным видам деятельности (п. 7 ФСБУ 10/2026).
Расходы по обычным видам деятельности — это все расходы, связанные с получением выручки. В том числе, сюда могут быть отнесены и расходы по арендным операциям, финансовым вложениям или продаже прав, если эти это относится к предмету деятельности организации (п. 12 ФСБУ 10/2026).
Пример расходов, отличных от расходов по обычным видам деятельности — уплаченные неустойки или списанная дебиторская задолженность (п. 28 ФСБУ 10/2026).
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Учет доходов в момент передачи контроля над продукцией
В 2026 году. Выручка при реализации продукции может быть признана только после перехода права собственности (пп. «г» п. 12 ПБУ 9/99).
По новым стандартам. Переход права собственности заменили на передачу контроля над реализуемым активом. Покупатель контролирует актив, если он может распоряжаться им, получать от него экономические выгоды, а также ограничивать доступ к активу других лиц (пп. «б» п. 12 ФСБУ 9/2025).
Пример: при купле-продаже недвижимости покупатель начинает контролировать объект сразу после подписания акта-приема передачи и получения ключей от продавца. Поэтому продавец сможет в этот день признать выручку, не дожидаясь государственной регистрации перехода права собственности.
Учет коммерческих и управленческих расходов
В 2026 году. Организации могут самостоятельно выбирать порядок учета коммерческих и управленческих расходов (п. 9 ПБУ 10/99). Можно списать эти расходы полностью в отчетном периоде или включить в себестоимость продукции.
По новым стандартам. Коммерческие и управленческие расходы нужно полностью списывать в отчетном периоде. Исключение — случаи, когда по другим ФСБУ они включаются в стоимость активов (п. 24 ФСБУ 10/2026).
Так, управленческие расходы нужно включать в состав капитальных вложений, если они непосредственно связаны с приобретением, созданием, улучшением, восстановлением основных средств или нематериальных активов (пп. «ж» п. 16 ФСБУ 26/2020).
Признание доходов и расходов по степени готовности продукции в рамках длительных договоров
Согласно п. 18 ФСБУ 9/2025 выручку по длящимся договорам нужно признавать по мере того, как клиент фактически получает контроль над результатом, при одновременном соблюдении условий:
Контроль над продукцией постепенно передается контрагенту в течение периода, превышающего отчетный (обычно год, у некоторых организаций может быть другой). В общем случае отчетный период равен году. Для отдельных категорий организаций, например, для страховых компаний, установлен квартальный отчетный период.
Степень готовности продукции можно определить. Есть два способа это сделать (п. 20 ФСБУ 9/2025):
по объему того, что уже передали — сколько штук, метров или на какую сумму отгрузили по сравнению с тем, что всего надо по договору;
по затратам поставщика — сколько денег уже потратили на работу по сравнению с общей плановой суммой расходов по договору.
Выбор зависит от специфики договора. Например, при строительных работах удобнее считать по объему, например, по площади объектов. При разработке ПО — по расходам разработчика, т.к. в этом случае сложно определить степень физической готовности.
В рамках одного договора и для доходов, и для расходов применяют один и тот же способ (п. 26 ФСБУ 10/2026).
Компании с упрощенным бухучетом могут признать всю выручку единовременно после того, как передадут весь результат целиком, независимо от длительности и других условий договора (п. 23 ФСБУ 9/2025).
Определение выручки и расходов с учетом скидок
По новым стандартам сумму как доходов, так и расходов следует определять с учетом скидок, которые вытекают из условий договора, или из сложившейся практики работы с контрагентами в аналогичных условиях (п. 27 ФСБУ 9/2025, п. 19 ФСБУ 10/2026).
Если скидку нельзя точно определить из условий договора, то нужно использовать один из двух способов (п. 28 ФСБУ 9/2025):
Рассчитать средневзвешенное значение скидки исходя из данных о получении контрагентами скидок в аналогичных ситуациях.
Выбрать наиболее вероятное значение скидки из набора вариантов.
Пример 1
Торговая фирма предоставляет своим оптовым покупателям скидки 3%, 5% или 7% в зависимости от объема закупок. Как правило, покупатели, относящиеся к малому бизнесу, приобретают товары небольшими партиями и получают скидку 3%. Поэтому после заключения договора с новым покупателем — малым предприятием выручку приняли к учету со скидкой 3%.
Компания с упрощенным бухучетом имеет право учитывать доходы и расходы по цене, указанной в договоре, без учета скидок. Если затем скидка будет фактически предоставлена или получена, то ее следует включить в состав расходов либо доходов текущего периода (пп. «а» п. 32 ФСБУ 9/2025 и пп. «а» п. 23 ФСБУ 10/2026).
Учет доходов и расходов при оплате неденежными средствами
При оплате неденежными средствами (бартер, зачет и т. д.) доходы и расходы по новым стандартам нужно признавать исходя из справедливой стоимости переданных или полученных активов (п. 29 ФСБУ 9/2025, п. 20 ФСБУ 10/2026). Справедливую стоимость определяют по правилам МСФО (IFRS) 13.
Если справедливую стоимость определить невозможно — только в этом случае можно ориентироваться на цену, по которой компания определяет величину доходов или расходов в аналогичных обстоятельствах. Но компании с упрощенным бухучетом так могут делать всегда (пп. «б» п. 32 ФСБУ 9/2025 и пп. «б» п. 23 ФСБУ 10/2026).
Учет доходов и расходов при длительной отсрочке (рассрочке) платежа
Если отсрочка или рассрочка превышает 12 месяцев, доход или расход признают в том размере, каким бы он был без отсрочки или рассрочки (п. 30 ФСБУ 9/2025 и п. 21 ФСБУ 10/2026). После этого:
у поставщика дебиторская задолженность увеличивается на начисляемые проценты и уменьшается на поступившие оплаты от покупателя;
у покупателя кредиторская задолженность увеличивается на проценты к уплате и уменьшается на суммы, которые компания заплатила поставщику.
В новых ФСБУ нет формулы, как считать проценты при отсрочке платежа. Можно по аналогии с арендой из п. 15 ФСБУ 25/2018 взять один двух вариантов:
подобрать ставку так, чтобы цена продажи при оплате с отсрочкой или рассрочкой с учетом дисконтирования получилась такой же, как если бы платили сразу;
взять ставку по кредиту, который компания взяла или могла бы взять на похожий срок.
Второй вариант проще.
Пример. Производственная компания отгрузила покупателю станок с отсрочкой платежа 2 года. Стоимость без отсрочки — 5 000 000 ₽. Эту сумму продавец отразил в учете в качестве выручки на дату отгрузки.
Компания взяла в качестве процентной ставки 15% годовых — по такой ставке банки чаще всего предлагают компании взять кредиты на срок 2 года.
Номинальная выручка, указанная в договоре с учетом процентной ставки:
5 000 000 ₽ х 1,15 х 1,15 = 6 612 500 ₽
Проценты, начисленные по истечении первого года отсрочки:
5 000 000 ₽ х 0,15 = 750 000 ₽
Проценты, начисленные по истечении второго года отсрочки
(5 000 000 ₽ + 750 000 ₽) х 0,15 = 862 500 ₽
Общая сумма долга покупателя с учетом процентов по истечении двух лет с даты отгрузки:
5 000 000 ₽ + 750 000 ₽ + 862 500 ₽ = 6 612 500 ₽
Эту сумму покупатель должен будет оплатить через два года в соответствии с договором.
Есть несколько случаев, когда доходы и расходы можно учитывать по номинальной цене из договора, даже если есть отсрочка или рассрочка (п. 31 и пп. «в» ФСБУ 9/2025, п. 22 и пп. «в» п. 23 ФСБУ 10/2026):
Компания имеет право вести упрощенный бухучет.
Отсрочка или рассрочка не более 12 месяцев;
Отсрочка (рассрочка) не имеет коммерческого содержания, например, это только способ обеспечения исполнения обязательств по договору.
Сумма и порядок оплаты зависят от события, на которое стороны договора не могут повлиять, например, сумма лицензионного платежа определяется, как процент от выручки контрагента.
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Как перейти на новые стандарты
Для ФСБУ 9/2025 «Доходы» порядок перехода прямо прописан в самом стандарте. Есть два варианта на выбор:
Ретроспективный переход — все данные по договорам пересчитывают так, как будто новый стандарт применялся всегда (п. 43 ФСБУ 9/2025, п. 15 ПБУ 1/2008).
Ретроспективный переход с послаблениями — например, можно не пересчитывать данные по договорам, которые были полностью исполнены до перехода на новый стандарт (п. 44, 45 ФСБУ 9/2025).
Еще один, третий вариант, доступен только компаниям с упрощенным бухучетом (п. 46 ФСБУ 9/2025) — перспективный переход без пересчета данных за прошлые периоды. В этом случае новый стандарт применяется только к операциям, которые имели место после перехода.
В ФСБУ 10/2026 «Расходы» не прописан порядок перехода, поэтому нужно обратиться к общим правилам корректировки учетной политики из п. 15 и п. 15.1 ПБУ 1/2008. Есть такие варианты:
полный ретроспективный переход;
перспективный переход — только для компаний с упрощенным учетом или для случаев, когда для ретроспективного перехода невозможно собрать достоверные данные.
Таким образом, ПБУ 1/2008 не предусматривает ретроспективный переход с послаблениями.
Если компания не имеет права вести упрощенный бухучет и для ФСБУ «Доходы» выберет ретроспективный переход с послаблениями, то могут быть сложности из-за несовпадения методологии перехода на учет доходов и расходов. В подобной ситуации целесообразно уточнить порядок действий в переходный период у своего аудитора.
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