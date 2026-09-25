Новые ФСБУ «Доходы» и «Расходы»: что важно знать бухгалтеру

Новая классификация доходов и расходов

В 2026 году. В действующих ПБУ 9/99 и 10/99 выделяются доходы и расходы от обычных видов деятельности, а также прочие доходы и расходы.

По новым стандартам все доходы и расходы сначала делятся на входящие и не входящие в чистую прибыль либо убыток (п. 5 ФСБУ 9/2025 и п. 6 ФСБУ 10/2026). Доходы и расходы, не входящие в чистую прибыль (убыток), влияют непосредственно на капитал организации.

Например, к доходам (расходам), не входящим в чистую прибыль (убыток), относится дооценка или уценка основных средств, кроме инвестиционной недвижимости (п. 18-20 ФСБУ 6/2020).

В новых ФСБУ и имеющихся разъяснениях не прописано точно, как делить доходы и расходы на категории. Можно применять такой подход. Учет прибыли и убытка ведется на счетах раздела 8 Плана счетов «Финансовые результаты». В первую очередь это счета 90, 91, 99, но могут быть и другие. Если при отражении дохода или расхода задействованы счета раздела 8, скорее всего это будет доход/расход, входящий в чистую прибыль/убыток. Если же доход или расход по нормам действующих бухгалтерских стандартов сразу отражается на счетах раздела 7 Плана счетов «Капитал» — его следует отнести к доходам/расходам, не входящим в чистую прибыль/убыток.

Например, сумма дооценки основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости, в общем случае «отражается в составе совокупного финансового результата периода, в котором проведена переоценка основных средств, обособленно без включения в прибыль (убыток) этого периода» (пп. «а» п. 18 ФСБУ 6/2020). Т.е. сумма сразу относится на добавочный капитал организации, минуя счета по учету финансовых результатов (Дт 01 Кт 83 ). Поэтому такой доход относится к доходам, не входящим в чистую прибыль (убыток).

В сложных случаях для классификации доходов/расходов целесообразно обратиться за консультацией к аудиторам.

Доходы, входящие в чистую прибыль, делятся на выручку и доходы, отличные от выручки (п. 6 ФСБУ 9/2025). К выручке по умолчанию относятся доходы от реализации продукции, товаров, работ, услуг. Далее по тексту все это будем называть одним словом «продукция». Доходы отличные от выручки — это, например, полученные проценты или списанная кредиторская задолженность (п. 36 ФСБУ 9/2025).

К чему относить доходы от аренды, финансовых вложений, продажи прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, включая лицензионные платежи — зависит от того, относятся ли эти доходы к предмету деятельности компании. Если да, доход учитывают как выручку, если нет — как доход, отличный от выручки (п. 10 ФСБУ 9/2025).

Расходы, входящие в чистую прибыль (убыток), делятся на расходы по обычным видам деятельности и отличные от расходов по обычным видам деятельности (п. 7 ФСБУ 10/2026).

Расходы по обычным видам деятельности — это все расходы, связанные с получением выручки. В том числе, сюда могут быть отнесены и расходы по арендным операциям, финансовым вложениям или продаже прав, если эти это относится к предмету деятельности организации (п. 12 ФСБУ 10/2026).

Пример расходов, отличных от расходов по обычным видам деятельности — уплаченные неустойки или списанная дебиторская задолженность (п. 28 ФСБУ 10/2026).