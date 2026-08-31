Электронный заказ-заявка (ЭЗЗ) на перевозку груза

Что такое электронный заказ-заявка

Формат ЭЗЗ утверждён приказом ФНС России от 13.02.2023 №ЕД-7-26/108@ , зарегистрирован в Минюсте 28.02.2023 под №72464 . Фактически это XML-структура, а не бланк для печати. Поэтому отсканированная бумажная заявка, PDF или подписанный файл Word электронным перевозочным документом не считаются.

Электронный формат заказа-заявки не меняет сферу применения документа, изменился лишь формат и способ обмена документами.

Титулы ЭЗЗ

Оператор ИС ЭПД при работе с документом проверяет каждый файл по трём параметрам: соответствие формату, уникальность идентификатора и действительность электронной подписи.

Электронному перевозочному документу присваивается уникальный идентификатор (УИД), а каждый файл обмена также имеет собственный идентификатор файла. По этим идентификаторам документ можно найти в системе оператора и в ГИС ЭПД.

Какие сведения входят в заказ-заявку

Структуру XML-файла задаёт ФНС, а перечень самих сведений — правила перевозок грузов. Обязательные реквизиты заказа и заявки перечислены в приложении №5 к Правилам, утверждённым постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 №2200.

Стороны и представители

В документ включают не только наименование, адрес, телефон и ИНН грузоотправителя и перевозчика, но и отдельно указывают данные лица, которое грузоотправитель уполномочил заполнять и подписывать заказ, грузить машину или проводить платежи по договору, с реквизитами документа о полномочиях.

Со стороны перевозчика указываются ФИО и телефон ответственного за организацию перевозки, реквизиты его доверенности, а также ФИО, ИНН, телефон водителей и серия, номер и дата выдачи их водительских удостоверений.

Сведения о представителях и водителях вносятся по усмотрению сторон, обязательными они не являются.

Маршрут и время

В документ включают адрес пункта подачи транспортного средства с указанием даты и времени подачи, а также адреса погрузки и выгрузки, наименование и ИНН владельца пункта погрузки.

Конечный и промежуточные пункты маршрута вносятся, когда маршрут нужно зафиксировать отдельно, например при доставке порожнего контейнера или оборудования для крепления груза.

Груз

Отгрузочное наименование и состояние груза, количество грузовых мест, масса брутто и нетто в килограммах с указанием метода её определения, габариты в метрах и объём в кубометрах.

Также указывают делимость груза, возможность распределить его по длине платформы и участие водителя в загрузке контейнера.

Транспортное средство

Указывают все параметры, которые нужны для перевозки: тип, грузоподъёмность и вместимость. Также вносят характеристики машины, которую фактически подаёт перевозчик, включая регистрационный номер и тип владения.

Если автомобиль, тягач или прицеп находится в аренде, лизинге или безвозмездном пользовании, указываются реквизиты подтверждающего документа. Для тяжеловесных, крупногабаритных и опасных перевозок добавляются номер, дата, срок действия специального разрешения и установленный им маршрут.

Условия перевозки

Указания по фитосанитарным, санитарным и карантинным требованиям, рекомендации о предельных сроках доставки, требования к температурному режиму и к транспортному средству для пищевых продуктов по техрегламенту ТР ТС 018/2011, размер платы за перевозку и порядок расчётов.

Подписи

В бумажном заказе-заявке указывают должность, фамилию и инициалы подписанта со стороны грузоотправителя и перевозчика, а рядом ставят подпись. В электронном документе эти сведения заполнять не нужно — они подтягиваются из сертификата электронной подписи и передаются в составе файла. Подписать заказ-заявку можно КЭП или НЭП «Госключа».

Важно: большую часть реквизитов вносит грузоотправитель, перевозчик заполняет свою часть при рассмотрении заказа или заявки.