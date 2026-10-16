Электронная подпись для водителей: как подписывать ЭТрН в 2026 году

Какую электронную подпись использует водитель при работе с ЭТрН, какие титулы он подписывает и когда ему нужна машиночитаемая доверенность.

С 1 сентября 2026 года транспортная накладная по общему правилу оформляется только в электронном виде. Какая подпись нужна водителю и нужна ли ему доверенность, зависит от его роли — водитель только отмечает погрузку и выгрузку или подписывает титулы от имени перевозчика.

В этой статье вы узнаете, какие титулы ЭТрН касаются водителя, какой электронной подписью он пользуется, когда ему нужна машиночитаемая доверенность и как устроено подписание в трёх типовых ситуациях: водитель только подтверждает погрузку, водитель подписывает за перевозчика, водитель сам работает как ИП.

Важное

Из четырёх обязательных титулов ЭТрН водитель обычно участвует в оформлении двух — во втором при погрузке и в четвёртом при сдаче груза.

Наёмный водитель может подтвердить погрузку и выгрузку простой электронной подписью. Затем логист или диспетчер перевозчика заверяет тот же титул своей подписью. Если водитель подписывает титул за перевозчика сам, ему нужны УКЭП или УНЭП из приложения «Госключ» и машиночитаемая доверенность от компании.

Водитель-ИП, который перевозит груз от своего имени, подписывает титулы перевозчика квалифицированной подписью предпринимателя. Доверенность в данном случае водителю не нужна.

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Какие титулы ЭТрН подписывает водитель

ЭТрН состоит из нескольких файлов обмена, которые называются титулами. Каждый участник перевозки заполняет и подписывает свой титул, а оператор ИС ЭПД передаёт их в ГИС ЭПД.

Титул Чей титул Когда подписывается Участие водителя Т1 Грузоотправитель При оформлении накладной, до погрузки Не участвует Т2 Перевозчик При приёме груза к перевозке Подтверждает приём груза Т3 Грузополучатель При получении груза Не участвует Т4 Перевозчик При сдаче груза получателю Подтверждает сдачу груза

Важно: водитель по общему правилу не может сам сформировать ЭТрН, документ формируется отправителем груза. После этого водитель видит накладную в личном кабинете оператора ИС ЭПД.

Кроме обязательных, в ЭТрН есть дополнительные титулы. В работе водителя чаще встречаются два — Т7 при переадресовке груза и Т8 при замене водителя или транспортного средства. Если перевозчик не меняется, новую накладную на замену машины не оформляют, изменения вносят в ту же ЭТрН путём оформления дополнительного титула.

За достоверность сведений в титуле отвечает тот, кто его подписал. Если фактический вес или количество мест не совпадает с накладной, водитель имеет право не подтвердить приём.

Электронная подпись для водителей

Вид подписи водителя зависит от того, какую именно роль он выполняет в накладной — фиксирует факт погрузки или действует от имени перевозчика. Общее правило задаёт ст. 18.1 Устава автомобильного транспорта — электронные перевозочные документы подписываются УКЭП или УНЭП из приложения «Госключ».

ПЭП

Простая электронная подпись — это способ подписания документов, при котором водитель подтверждает свою личность с помощью логина, пароля и кода подтверждения. Данная подпись используется для подтверждения погрузки и разгрузки.

Простая электронная подпись водителя не заменяет подпись уполномоченного представителя перевозчика — это просто отметка для подтверждения погрузки и разгрузки. Помимо водителя титулы должен подписать логист или другой уполномоченный представитель перевозчика.

УНЭП

Усиленная неквалифицированная электронная подпись из приложения «Госключ» в сочетании с машиночитаемой доверенностью на подписание ЭТрН позволяет водителю подписывать документ за организацию.

На практике чаще используется именно УНЭП из приложения «Госключ», а не ПЭП, так как водитель может не только подтвердить погрузку или разгрузку, но и подписать титулы перевозчика даже ночью в дороге, когда логиста или диспетчера нет на месте.

Важно: для перевозочных документов подходит не любая неквалифицированная подпись, а только УНЭП Госключа. УНЭП, выпущенная для других систем, накладную не подпишет.

УКЭП на токене и УКЭП Госключа

Усиленная квалифицированная электронная подпись подходит предпринимателю, который сам ведёт перевозку, и наёмному водителю, которому перевозчик поручил подписывать ЭТрН от своего имени. УКЭП можно использовать на токене или в приложении «Госключ».

Предприниматель подписывает документы УКЭП, оформленной на него как на ИП. Машиночитаемая доверенность в данном случае не требуется, так как предприниматель лично оформляет документы. Наёмному водителю, который подписывает титулы от имени перевозчика, дополнительно нужна МЧД.

Требуемый вид подписи для водителя зависит от роли, которую он выполняет при перевозке и оформлении документов. Далее — три основных сценария, в которых участвует водитель.

Сценарий 1. Водитель подтверждает погрузку, титул подписывает перевозчик

Схема подходит компаниям с диспетчерской службой. Водитель работает по трудовому договору, электронной подписи и доверенности у него нет. Юридически значимую подпись за перевозчика удалённо ставит логист или другой сотрудник в офисе, либо сам перевозчик своей УКЭП.

Например, транспортная компания везёт 18 палет плитки со склада в Подольске в строительный магазин в Туле. Рейс проходит так:

1. Грузоотправитель формирует ЭТрН и подписывает Т1 своей УКЭП. Через оператора ИС ЭПД накладная передаётся перевозчику.

2. Водителю приходит уведомление в личном кабинете оператора ИС ЭПД. Он приезжает на склад и сверяет груз с накладной.

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3. Данные совпадают — 18 мест, масса 9 600 кг, госномер машины указан верно. Водитель нажимает «Подписать» в кабинете оператора ИС ЭПД и вводит код из СМС.

4. Далее логист подписывает Т2 своей УКЭП физлица с МЧД от компании. В случае подписания титула директором или ИП лично отдельная доверенность не нужна.

5. В Туле магазин принимает груз и подписывает Т3. Водитель подтверждает сдачу груза простой подписью, логист или другой уполномоченный сотрудник в офисе подписывает Т4.

Схема работает одинаково для водителя в штате и для водителя, привлечённого по договору ГПХ.

Перед тем как подписать, водитель обязательно сверяет базовую информацию:

Наименование груза и количество мест.

Массу груза.

Госномер тягача и прицепа.

Адреса погрузки и выгрузки.

Свои ФИО.

У схемы есть ограничение — титул перевозчика подписывает человек в офисе. Если погрузка идёт ночью или в выходной, накладная либо требует работы логиста в это время, либо подписание откладывается, а вместе с ним может задержаться и рейс. Поэтому чаще всего используется другой вариант — дать водителю право подписывать титулы за перевозчика.

Сценарий 2. Водитель подписывает титулы за перевозчика

В этой схеме водитель не просто фиксирует погрузку, а подписывает Т2 и Т4 от имени перевозчика. Дополнительная подпись логиста или директора из офиса не нужна.

Для подписания титулов ЭТрН водителю требуются три вещи:

Подпись физлица — УКЭП или УНЭП «Госключа».

Машиночитаемая доверенность от перевозчика с полномочием подписывать перевозочные документы.

Настройка в системе оператора ИС ЭПД, позволяющая водителю подписывать документы от имени перевозчика.

Доверенность обязательна — если файл обмена подписывает представитель организации или ИП, его полномочия подтверждаются доверенностью, в том числе машиночитаемой, что прямо указано в разъяснениях Минтранса по подписанию ЭПД.

Например, небольшая транспортная компания с четырьмя машинами работает без диспетчера. Погрузка в распределительном центре назначена на 5:00. Рейс проходит так:

Директор заранее оформляет на водителя МЧД с полномочием на подписание перевозочных документов. Водитель выпускает УКЭП или УНЭП в приложении «Госключ». Грузоотправитель подписывает Т1 до приезда машины. Водитель сверяет груз и подписывает Т2 своей УНЭП в приложении «Госключ» с действующей МЧД. На выгрузке получатель подписывает Т3, после него водитель также подписывает Т4.

МЧД оформляется через ФНС или оператора ИС ЭПД. Например, оформить МЧД для водителя можно через Транспортный ЭДО от Точка Банка.

Код полномочия для доверенности выбирают из классификатора полномочий для машиночитаемых доверенностей. Срок действия МЧД задаётся при оформлении. Если водитель увольняется, доверенность отзывают.

Данная схема подписания снимает зависимость от рабочего времени сотрудников в офисе, но переносит на водителя больше ответственности. Подписывая титул за перевозчика, он подтверждает сведения от имени компании, а не только факт погрузки.

Делегируйте подписание ЭТрН водителю Водитель сам подпишет документы в личном кабинете при погрузке и разгрузке, даже ночью Оставить заявку

Сценарий 3. Водитель сам перевозчик

Если водитель зарегистрирован как ИП и сам заключает договор перевозки, в накладной он указан одновременно как водитель и перевозчик. В этом случае титулы Т2 и Т4 он подписывает УКЭП, выпущенной на ИП. Машиночитаемая доверенность не нужна, потому что предприниматель действует от своего имени.

Например, ИП на собственном фургоне везёт мебель с фабрики в интернет-магазин. Фабрика подписывает Т1, ИП на погрузке подписывает Т2, магазин после приёмки подписывает Т3, ИП подписывает Т4. Других подписантов со стороны перевозчика нет.

УКЭП предпринимателя можно выпустить в Госключе, а затем с её помощью подписывать титулы даже со смартфона.

Важно: когда у ИП появляются наёмные водители, схема меняется на одну из двух предыдущих. Водитель подтверждает погрузку простой подписью или подписывает титулы сам по МЧД, которую выдаёт предприниматель.

Как подготовить водителя к работе с ЭТрН

Схему подписания выбирают до начала рейса, так как может потребоваться предоставить водителю доступ к системе оператора ИС ЭПД, оформить электронную подпись и МЧД.

Шаг 1. Подключение к оператору ИС ЭПД

Напрямую отправить накладную в ГИС ЭПД нельзя, обмен идёт только через операторов ИС ЭПД из реестра Минтранса. Водитель не может подключиться к оператору ИС ЭПД самостоятельно, это делает перевозчик.

Например, можно подключиться к Транспортному ЭДО от Точка Банка, который входит в реестр операторов ИС ЭПД. До 80% полей ЭТрН в нём заполняются автоматически, статус перевозки отображается в одном окне, а при проверке на дороге водитель показывает QR-код с телефона или планшета.

Если грузоотправитель работает у другого оператора, документы передаются через роуминг — на практике это значит, что подключаться всем к одному оператору необязательно.

Шаг 2. Выбор схемы подписания

Перевозчик решает, кто подписывает Т2 и Т4 — логист после отметки водителя или сам водитель по МЧД. Выбор фиксируют во внутреннем регламенте, чтобы на складе не возникало вопросов о том, кто и когда подписывает документы.

Шаг 3. Регистрация водителя и выпуск подписи

Водителя добавляют в систему оператора и предоставляют доступ.

Для УКЭП или УНЭП водитель устанавливает Госключ, входит через учётную запись Госуслуг и выпускает сертификат.

Шаг 4. Оформление машиночитаемой доверенности

Этот шаг нужен только для схемы, в которой водитель подписывает титулы ЭТрН за перевозчика. Доверенность оформляет руководитель или ИП и подписывает своей УКЭП.

Шаг 5. Инструктаж

Водителю объясняют, какие данные проверять перед подписанием, кому звонить при обнаружении расхождений и где в сервисе оператора ИС ЭПД открыть накладную для проверки.

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Что делать, если подписать накладную не получается

Даже при настроенной схеме работы возникают ситуации, когда подписать титул во время погрузки не удаётся. Например, трудности могут возникнуть, если на складе нет связи, у оператора сбой или у водителя разрядился телефон.

Отсутствие интернета в точке погрузки само по себе не мешает оформить ЭТрН. Минтранс разъясняет, что документы можно сформировать в другом месте и передать водителю для предъявления при проверке.

Если оформить электронную накладную невозможно, перевозочный документ оформляют на бумаге, но только в случаях из приказа Минтранса России от 01.06.2026 №262 в редакции приказа от 02.09.2026 №391. Водителя чаще всего касаются следующие случаи:

Нет доступа к интернету, в том числе в населённых пунктах, где не предоставляются услуги доступа к сети.

Сбой программно-аппаратных комплексов после кибератаки, когда документ нельзя направить в ГИС ЭПД.

Перевозка осуществляется по территории, где введены режимы ЧС, повышенной готовности, военное положение или режим КТО. Это основание действует с 19 сентября 2026 года.

Смешанный документооборот по одной перевозке не допускается. Если накладную начали оформлять на бумаге, в таком же виде завершают её оформление.

Важно: до 1 марта 2027 года действует льготный режим проверок на дороге. Если водитель предъявит бумажную накладную вместо ЭТрН, инспектор ограничится устным замечанием. Если нет ни электронной, ни бумажной накладной, водителю грозит штраф 500 ₽.

Частые вопросы

Нужна ли водителю своя электронная подпись для ЭТрН?

Для отметки о погрузке и выгрузке достаточно простой подписи, которую водитель получает при регистрации у оператора ИС ЭПД. Усиленная квалифицированная или неквалифицированная подпись нужна, если водитель подписывает титулы от имени перевозчика или сам работает как ИП.

Может ли водитель подписать ЭТрН за перевозчика без МЧД?

Если водитель подписывает ЭТрН от имени перевозчика как представитель, его полномочия подтверждает МЧД. Руководителю компании и ИП, которые действуют от своего имени, доверенность не нужна.

Сколько стоит подпись в Госключе?

Выпуск УНЭП и УКЭП в приложении «Госключ» бесплатный. Подписать ЭТрН через Госключ можно, если приложение интегрировано с оператором ИС ЭПД, у которого работает перевозчик.

Что делать водителю, если груз не совпадает с накладной?

Не подтверждать приём груза и сообщить диспетчеру или другому уполномоченному сотруднику перевозчика. ЭТрН исправляют по инициативе участника перевозки. Исключение составляют сведения, изменять которые прямо запрещено.

Оформляется ли ЭТрН, если компания везёт свой груз на своей машине?

Нет. Договор перевозки не может быть заключён с самим собой, поэтому транспортная накладная в этом случае не нужна. Подписывать водителю нечего.

Как показать накладную инспектору, если нет связи?

Водитель вправе предъявить накладную в электронном виде. QR-код накладной заранее сохраняют на телефон или планшет, чтобы открыть его без интернета при проверке на дороге.

Что происходит с ЭТрН при замене водителя в пути?

Если перевозчик не меняется, новую накладную не оформляют. Замену водителя или машины отражают в той же ЭТрН дополнительным титулом Т8.

Можно ли водителю по договору ГПХ подписывать ЭТрН?

Да. Отметку о погрузке и выгрузке исполнитель по ГПХ ставит так же, как сотрудник по трудовому договору. Подписывать титулы за перевозчика он может только по МЧД.

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