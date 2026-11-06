Экспедиторская расписка и транспортная накладная: в чем разница

Чем экспедиторская расписка отличается от транспортной накладной. Что подтверждает каждый документ, кто и когда их оформляет, какие сведения в них указываются и как документы оформляются в электронном виде с 1 сентября 2026 года.

Экспедиторская расписка и транспортная накладная: в чём разница

Экспедиторская расписка и транспортная накладная могут входить в комплект документов на один и тот же груз, но относятся к разным договорам. Расписка подтверждает, что груз принял экспедитор, а накладная — что груз принял перевозчик для доставки получателю.

В этой статье Точка Банк объясняет, для чего нужны оба документа и что подтверждает каждый из них. Вы узнаете, кто оформляет и подписывает документы, когда нужны оба документа и как их оформлять в электронном виде с 1 сентября 2026 года. Также разберём, к чему могут привести ошибки в оформлении.

Важное

Экспедиторская расписка относится к договору транспортной экспедиции. Экспедитор выдаёт её клиенту при приёме груза, после чего экспедитор получает право владеть грузом и несёт ответственность за его сохранность до передачи получателю.

Транспортная накладная относится к договору перевозки — она подтверждает, что перевозчик принял груз от грузоотправителя и обязан доставить его грузополучателю.

Если экспедитор принимает груз во владение и привлекает стороннего перевозчика, оформляются экспедиторская расписка и транспортная накладная. В накладной экспедитор подписывает титул грузоотправителя с отметкой «является экспедитором».

Если экспедитор только организует перевозку и груз во владение не принимает, экспедиторская расписка не оформляется. Транспортную накладную по общему правилу составляет грузоотправитель, если договором перевозки не предусмотрено иное.

С 1 сентября 2026 года оба документа по общему правилу формируются только в электронном виде и передаются в ГИС ЭПД через оператора информационной системы электронных перевозочных документов, например через Точка Банк.

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Что такое экспедиторская расписка

Экспедиторская расписка подтверждает, что экспедитор получил груз для перевозки от клиента или от грузоотправителя, которого указал клиент. Это один из трёх экспедиторских документов. Два других — поручение экспедитору и складская расписка.

Экспедиторские документы оформляются в определённом порядке. Сначала грузоотправитель выдаёт экспедитору поручение с описанием груза и перечнем услуг, экспедитор его согласовывает. Когда экспедитор принимает груз, он выдаёт клиенту экспедиторскую расписку. Если груз остаётся у него на хранении, дополнительно выдаётся складская расписка.

Согласно п. 12 Правил транспортно-экспедиционной деятельности, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.09.2026 №554, расписка выдаётся при приёме груза и даёт экспедитору право владеть грузом, пока он не передаст его клиенту или грузополучателю после окончания перевозки.

С правом владения связана ответственность по п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 №26. Экспедитор, который выдал транспортный документ, например экспедиторскую расписку, отвечает за утрату, недостачу или повреждение груза как договорный перевозчик. Если по договору экспедитор только рассчитывается с перевозчиком или готовит документы для перевозки, такая ответственность на него не возлагается.

Кто оформляет экспедиторскую расписку

Экспедиторскую расписку заполняет экспедитор, грузоотправитель и грузополучатель в её оформлении не участвуют.

С 1 сентября 2026 года бумажный бланк применяется только в исключительных случаях, предусмотренных приказом Минтранса России от 03.04.2026 №115. В остальных ситуациях расписка формируется в электронном виде по формату ФНС.

Важно: экспедиторские документы оформляют только при договоре транспортной экспедиции. Расписка фиксирует отношения клиента и экспедитора, но не подтверждает договор с перевозчиком — для этого есть транспортная накладная. Оба документа оформляются в электронном виде через оператора ИС ЭПД.

Что такое транспортная накладная

Транспортная накладная (ТрН) — перевозочный документ, который подтверждает заключение договора перевозки груза. Накладную по общему правилу составляет грузоотправитель, если договором перевозки не предусмотрено иное.

Перевозчик груз без накладной к перевозке не принимает — это требование ч. 3 ст. 8 Устава, исключения предусмотрены ч. 1 ст. 18 НК РФ.

С 1 сентября 2026 года транспортная накладная по общему правилу оформляется только в электронном виде. Исключения из приказа Минтранса России от 01.06.2026 №262 в редакции приказа от 02.09.2026 №391 касаются ограниченного круга перевозок, когда накладная может быть на бумаге.

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Кто оформляет транспортную накладную

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) состоит из разделов — титулов. Создаёт электронный документ грузоотправитель, далее каждый участник перевозки подписывает свой титул на определённом этапе перевозки.

Титул Кто подписывает Когда подписывает Т1 Грузоотправитель До передачи груза перевозчику Т2 Перевозчик При приёме груза к перевозке Т3 Грузополучатель При получении груза, с замечаниями о его состоянии, если они есть Т4 Перевозчик При сдаче груза грузополучателю

Подписанный Т4 завершает базовый документооборот по рейсу. Остальные титулы ЭТрН необязательны и заполняются в отдельных ситуациях. В отличие от экспедиторской расписки, накладную подписывают три стороны, а не одна.

Сформировать и подписать ЭТрН можно в Транспортном ЭДО от Точка Банка.

Расписка и накладная описывают один и тот же груз, но относятся к разным взаимоотношениям сторон и к разным этапам перевозки.

Чем экспедиторская расписка отличается от транспортной накладной

Главное различие между экспедиторской распиской и транспортной накладной заключается в договорах, к которым относятся документы, и в участниках передачи груза. Есть и другие различия.

Параметр Экспедиторская расписка Транспортная накладная Договор Транспортной экспедиции Перевозки груза Что подтверждает Экспедитор получил груз от клиента или указанного им грузоотправителя Договор перевозки заключён, перевозчик принял груз Кто составляет Экспедитор Грузоотправитель, если договором не предусмотрено иное Кто подписывает Экспедитор Грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель Когда оформляется При приёме груза экспедитором Составляется до передачи груза перевозчику, оформление завершается после сдачи груза получателю Когда нужна Если экспедитор принимает груз во владение При перевозке груза автомобильным транспортом по договору перевозки Электронный вид с 01.09.2026 Да Да Исключения для электронного вида Приказ Минтранса от 03.04.2026 №115 Приказы Минтранса от 01.06.2026 №262 и от 02.09.2026 №391

Договор транспортной экспедиции регулируется ст. 801 ГК РФ и законом о транспортно-экспедиционной деятельности. По нему экспедитор за вознаграждение организует перевозку: заключает договоры с перевозчиками, готовит документы, обеспечивает отправку и получение груза. Перевозчик по договору перевозки сам доставляет груз в пункт назначения. Поэтому различается и состав подписантов — расписку подписывает только экспедитор, а накладную все участники перевозки.

Важно: экспедиторская расписка не заменяет транспортную накладную. Расписка подтверждает получение груза экспедитором от клиента, а ЭТрН — договор перевозки между грузоотправителем и перевозчиком. Если груз везёт привлечённый перевозчик, накладная оформляется в любом случае.

Как документы оформляются при перевозке с экспедитором

Набор документов зависит от того, принимает ли экспедитор груз во владение. От этого зависит и то, кого указать грузоотправителем в накладной, и то, кому предъявлять претензии, если груз будет повреждён.

Экспедитор принимает груз во владение

Клиент выдаёт экспедитору поручение, экспедитор согласовывает его, принимает груз и выдаёт клиенту экспедиторскую расписку. Затем экспедитор заключает договор перевозки с перевозчиком от своего имени и формирует ЭТрН как грузоотправитель.

В этом случае в разделе о грузоотправителе ставится отметка «является экспедитором», а сведения о клиенте указываются отдельно. Экспедитор подписывает Т1, перевозчик — Т2 и Т4, грузополучатель — Т3.

В этой схеме у клиента и перевозчика нет прямого договора. Согласно пп. 27 и 28 постановления Пленума ВС РФ от 26.06.2018 №26, требования о возмещении ущерба в связи с утратой или повреждением груза предъявляет перевозчику экспедитор, и перед клиентом также отвечает экспедитор. Перевозчик, в свою очередь, не вправе требовать оплату рейса с клиента экспедитора.

Экспедитор только организует перевозку

Если экспедитор подбирает перевозчика, согласовывает условия и рассчитывается с ним от имени клиента, но груз не принимает, экспедиторская расписка не составляется.

Основным документом между клиентом и экспедитором в этом случае является поручение экспедитору. Грузоотправителем в ЭТрН выступает сам владелец груза – он формирует и подписывает Т1, а экспедитор в накладной не указывается.

Экспедитор перевозит груз сам

Если экспедитор сам везёт груз, в накладной он выступает перевозчиком. Если он организует перевозку и привлекает других перевозчиков, его роль зависит от того, принимает ли он груз во владение. Если принимает, он подписывает титул грузоотправителя с отметкой «является экспедитором». Если нет, накладную оформляют грузоотправитель и перевозчик, а экспедитор в ней не участвует.

Пример. Завод стройматериалов поручает экспедитору доставить 18 палет керамической плитки покупателю в другом регионе. Экспедитор забирает груз со склада завода и выдаёт заводу экспедиторскую расписку. Рейс выполняет ИП-перевозчик, которого экспедитор нанял от своего имени.

В ЭТрН грузоотправителем указан экспедитор с отметкой «является экспедитором». Т1 подписывает экспедитор, Т2 — перевозчик на погрузке, Т3 — покупатель при приёмке, Т4 — перевозчик после выгрузки. Если в пути часть плитки будет повреждена, завод может предъявить требование о возмещении ущерба экспедитору — договор перевозки заключён экспедитором, поэтому перед заводом отвечает он.

Электронная экспедиторская расписка и ЭТрН

С 1 сентября 2026 года по Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ транспортная накладная, заказ и заявка на перевозку, а также экспедиторские документы формируются в электронном виде.

Их подписывают усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной подписью исключительно Госключа и передают в ГИС ЭПД через оператора информационной системы электронных перевозочных документов (ИС ЭПД). Напрямую в государственную систему документы не отправляются.

Путевой лист в перечень обязательных ЭПД не входит, его можно оформлять и на бумаге. Исключение — перевозка маркируемого пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции собственным транспортом без договора перевозки. С 1 сентября 2026 года для неё нужен электронный путевой лист.

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Для экспедиторских документов действуют отдельные акты:

Форматы электронного поручения экспедитору, экспедиторской и складской расписок — приказ ФНС России от 28.04.2026 №ЕД-1-26/277@.

Правила обмена электронными экспедиторскими документами и их направления в ГИС ЭПД — постановление Правительства РФ от 27.04.2026 №469.

Перечни исключений для расписки и накладной утверждены разными приказами и не совпадают.

Экспедиторские документы допускается оформить на бумаге согласно приказу №115:

При перевозке грузов для нужд органов власти, обороны, безопасности и правопорядка, а также специальных и воинских грузов.

На территориях, где введены режим повышенной готовности, ЧС, чрезвычайное или военное положение или режим КТО.

Если у клиента или экспедитора нет технической возможности передать электронный документ через интернет из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Если клиент — физлицо и заказывает услуги для личных, семейных или домашних нужд.

Если клиент — иностранное юридическое или физическое лицо.

С 11 октября 2026 года — при внешнеторговых перевозках продукции военного и двойного назначения.

Транспортную накладную, заказ и заявку допускается оформить на бумаге согласно приказу Минтранса России от 01.06.2026 №262 в редакции приказа от 02.09.2026 №391:

При сбое программно-аппаратных средств, зафиксированном системой «ГосСОПКА», или при отсутствии доступа к интернету.

Если грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо.

Если грузоотправитель или грузополучатель — физическое лицо, а груз предназначен для личных нужд.

При каботаже, который выполняет перевозчик из государства ЕАЭС.

При перевозке военных грузов, когда грузоотправитель или грузополучатель — Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СВР или ФСО.

Если грузоотправитель или грузополучатель — иностранное юрлицо, сведения о котором не внесены в реестр аккредитованных филиалов и представительств.

При перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней.

С 19 сентября 2026 года — на территориях с особыми правовыми режимами, при перевозке специальных грузов, периодических печатных изданий, продукции военного и двойного назначения во внешней торговле.

Даже в таких случаях накладную можно сформировать в электронном виде, если это предусмотрено договором перевозки.

Важно: право на оформление в бумажном виде проверяется отдельно для каждого документа. Например, клиент экспедитора — иностранная компания, а груз едет между двумя российскими организациями. Расписку допускается оформить на бумаге, а транспортную накладную допускается оформлять только в электронном виде. И наоборот — если грузоотправителем в накладной указан экспедитор, исключение «грузоотправитель и грузополучатель — одно лицо» уже не подходит.

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Что грозит за отсутствие или ошибки в документах

Транспортную накладную могут проверить при дорожном контроле. Ответственность зависит от нарушения.

Перевозка без накладной — предупреждение или штраф водителю в размере 500 ₽ по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.

В накладной нет особых отметок или искажены сведения о грузе — штраф грузоотправителю в размере 20% провозной платы и возмещение ущерба перевозчику по ч. 3 ст. 35 Устава автомобильного транспорта.

Расписка важна в спорах с экспедитором и при подтверждении расходов, но экспедитор также отвечает за проверку документов и сведений о грузе от клиента. За нарушение экспедитору грозит штраф от 50 000 до 100 000 ₽, а при повторном нарушении — от 100 000 до 200 000 ₽ или приостановление деятельности до 90 суток.

Штрафы для экспедиторов установлены ст. 11.14.3 КоАП РФ. Если экспедитор принял груз и указан в накладной в качестве грузоотправителя, штраф по ч. 3 ст. 35 Устава автомобильного транспорта за искажённые сведения о грузе предъявят ему.

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Переходный период для электронных документов

Отдельного штрафа за бумажную накладную вместо электронной в КоАП нет. До 1 марта 2027 года инспекторы ГИБДД и Ространснадзора при отсутствии электронных перевозочных документов и предъявлении документов на бумаге ограничиваются устным замечанием.

Но период без штрафов касается только проверок на дороге. Обязанность формировать ЭТрН и электронные экспедиторские документы действует с 1 сентября 2026 года.

Последствия отсутствия экспедиторской расписки

Отдельного состава в КоАП за отсутствие расписки нет, основные риски гражданско-правовые и налоговые.

Без расписки владельцу груза сложнее доказать, что экспедитор принял груз и отвечает за его сохранность. Помимо этого, для клиента экспедиторские документы — часть подтверждения расходов на транспортно-экспедиционные услуги.

Частые вопросы

Может ли экспедиторская расписка заменить транспортную накладную?

Нет. Расписка подтверждает, что груз принял экспедитор, а накладная — что заключён договор перевозки и груз принял перевозчик. Если груз везёт привлечённый перевозчик, накладная оформляется независимо от наличия расписки.

Кто указывается грузоотправителем в ЭТрН, если работает экспедитор?

Если экспедитор принял груз во владение и сам заключил договор с перевозчиком, грузоотправителем указывается он. Если экспедитор не принимает груз во владение и организует перевозку от имени клиента, грузоотправителя в накладной определяют по договору перевозки, причём им не обязательно будет собственник груза.

Нужна ли экспедиторская расписка, если экспедитор не принимает груз?

Нет. По п. 12 Правил транспортно-экспедиционной деятельности, расписка выдаётся при приёме груза. Если экспедитор груз не принимает, его услуги фиксируются в поручении экспедитору.

Чем экспедиторская расписка отличается от складской?

Экспедиторская расписка подтверждает, что экспедитор получил груз для перевозки. Складская — что экспедитор принял груз у клиента на складское хранение. Если груз сначала хранится на складе экспедитора, а потом отправляется, по одному грузу могут оформляться обе расписки.

Сколько экземпляров бумажной расписки оформляется?

С 1 сентября 2026 года бумажная расписка допускается только в случаях из приказа Минтранса №115. При этом оформляется минимум два экземпляра: оригинал вручается грузоотправителю или клиенту, второй экземпляр остаётся у экспедитора.

Кто отвечает за повреждённый груз, если экспедитор выдал расписку?

Если экспедитор принял груз во владение и выдал расписку, он отвечает перед клиентом в пределах, которые установлены законом и договором. Если договор перевозки с третьим лицом экспедитор заключил от своего имени, требования к перевозчику по этому договору предъявляет он сам.

Что будет, если водитель предъявит бумажную накладную вместо электронной?

До 1 марта 2027 года инспекторы ограничиваются устным замечанием, если накладная оформлена на бумаге, а не в электронном виде в предусмотренных законом случаях. Если накладной нет совсем, водителю грозит предупреждение или штраф 500 ₽ по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.

Можно ли по одной перевозке оформить расписку на бумаге, а накладную — в электронном виде?

Да, если для оформления расписки на бумаге есть основание, предусмотренное приказом Минтранса №115, а для оформления бумажной накладной основания, предусмотренные приказами №262 и №391, отсутствуют. Перечни исключений для двух документов различаются, поэтому проверяются отдельно.

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