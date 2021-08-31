Как мы внедряем новые продукты Клерка. И почему стучит копытом Единорог

Сегодня команда собралась в краснодарском офисе «Клерка» и подвела итоги июля. Несмотря на то, что по всему офису гуляла радуга и отвлекала, мы смогли подвести итоги месяца и рассказали отделу продаж про новые продукты и инструменты.

Команда Клерка — это примерно 40 человек, 23 человек работают в краснодарском офисе. Из златоглавой столицы в Краснодар на машине приехала главный редактор «Клерка» Марина Снеговская с новейшей стратегией «почему Клерк все победит». В презентации была настоящая ядерная бомба из нового курса, новых продуктов (по секрету скажу, это «Консультации» и «Разборы»), новых лекторов и экспертов.

Справа — бухгалтер и два отдела продаж (Бизнес и Центр обучения «Клерка»), слева — разработка и маркетинг. Слушают новости.

Это просто красивая фотка второго этажа:

Та самая радуга. Я про нее говорил выше: она двигается вместе с солнцем и очень красивая. Где-то рядом стучит копытом единорог.

Вкратце расскажу, в чем дело.

У «Клерка» есть Платформа «Клерк 365». На этой платформе мы размещаем онлайн-курсы, вебинары, экспресс-семинары. Уже год мы продаем подписку к Платформе и обучили около 42 000 студентов. Для бухгалтеров — это очень удобно и дешево. Один раз купил и целый год смотришь новые актуальные продукты.

В июле мы дополнили этот наш продукт новыми сервисами:

Консультации. Теперь сможете получить профессиональные консультации от ведущих экспертов «Клерка» в любое время и в любом количестве . Вот тут можно почитать подробнее.

Теперь сможете получить . Вот тут можно почитать подробнее. Разборы законов и инструкции. Это статьи про все новое в налогах и учете простым языком. По сути, это отдельный журнал для подписчиков «Клерк.Премиум». В «Разборах» будут только уникальные материалы о последних изменениях в законах. Вот тут можно почитать подробнее.

Это Наталья Дорофеева — умница и чемпион по продажам.

А еще у нас на этой неделе выходит новый онлайн-курс. ФСБУ 5/2019 «Запасы»: понятно о том, в чем разбираться почти каждой компании. Про это все Марина рассказала нашему отделу продаж, ответила на вопросы и уехала на машине в Архыз.

Несколько слов про экспертный отдел. Если у вас подключен тариф «Клерк.Премиум», то вы прямо сейчас можете задать вопрос тут — Клерк.Консультации — и вам ответят эксперты уже сегодня.

На заднем плане технический директор Василий и знойное краснодарское солнце, от которого можно спрятаться только в Архызе.

И сегодня с ним произошла грустная история. Василий с командой сделал новый инструмент для отдела продаж, который называется «коммерческое предложение для клиентов». Это очень классный продукт, который настолько круто сверстан, что Google pagespeed insights показывает на нем салют. Это значит, что он сверстан без ошибок. Практически недостижимое качество.

Технический отдел этот продукт делал полгода, и Василий подготовил про этот продукт презентацию в Microsoft PowerPoint. Но Сергей из отдела маркетинга переволновался и...забыл позвать Василия. Василий, прости, мы грустим вместе с тобой. Может, ты расскажешь про этот продукт у себя в блоге?

Этот тот самый Сергей из отдела маркетинга. У Сергея есть план. В августе он хочет научить робота «Клерка» продавать на 600 тысяч в месяц. Ждем, Сережа.

А это Карина. Карина отвечает за все цифры в «Клерке». Я все время забываю ее должность.

Очень хочется раскрыть все цифры и рассказать подробно, какие планы мы поставили на август, но пока не буду, чтобы не испугать единорога.

Кстати, с сегодняшнего дня в команде «Клерка» появился свой видеооператор, и в августе мы введем в эксплуатацию еще 150 квадратных метра офиса с собственной видеостудией.

Всем «Клерк»!