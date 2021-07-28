«Клерк» становится еще круче и запускает «Разборы». Это статьи про все новое в налогах и учете простым языком

Стартовал еще один новый проект «Клерка», где наши эксперты расскажут все, что бухгалтеру нужно знать про изменения в законах, отчетности и новые требования ФНС.

По сути, это отдельный журнал для подписчиков «Клерк.Премиум». Зачем его читать, если мы и так пишем полезные статьи? Все просто: в «Разборах» будут только уникальные материалы о последних изменениях в законах.

Рассказываем коротко и по делу, как работать без штрафов, лишних проверок и претензий. Просто бери и делай :)

В общем, экономим вам время, нервы и деньги — то есть самые драгоценные ресурсы.

Подключиться к «Разборам» очень легко: просто оформить подписку «Клерк.Премиум». А потом зайти в раздел «Разборы» на сайте.