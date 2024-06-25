Алексей Петров: «Моё Дело» или Apibank

Поговорили с предпринимателем, легендой российского финтеха Алексем Петровым. Сооснователь онлайн-бухгалтерии «Моё дело» и создатель проекта Apibank.
Apibank - не вендор и небанк, а первую очередь технологический продукт для бизнеса и банков, который помогает им взаимодействовать с конечными клиентами. Благодаря платформе пользователи могут бесшовно получать банковские услуги прямо в своих любимых приложениях, от покупок, путешествий или получению донат, рассрочек и мгновенных выплат. Данный бизнес в финансовой отрасли называется bank as a service или встроенные финансы..
Пока мы работали над эпизодом, Алексей получил «Премию за реальный вклад в цифровизацию отрасли» 2024
Борис Мальцев, фаундер Клерк.ру и Михаил Лапушинский, создатель НДФЛка.ру пытались разобраться как создаются высокотехнологичные банковские продукты и ради чего это все.
Следующая беседа пройдет 27 июня в офисе «Клерка»:
в 16:00 встречаем — Андрей Матюха – шеф-повар, автор и совладелец краснодарских ресторанов.
в 19:00 увидимся с Игорь Красюк — основатель сервиса аналитики и управления соцсетями LiveDune
Подписывайтесь на телеграмм-канал проекта: https://t.me/totrazgovor. Там есть календарь встреч.
Комментарии1
Сильно лучше выпуск, чем прошлый. Петрова интересно слушать ) Про Моргунову не успели поговорить. Как она появилась и какая ее роль в компании сейчас.