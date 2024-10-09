Эленика Корелова: Я — дева, я не про деньги, но создала успешную сеть кафе без опыта с нуля.

Эленика: Я объясню по поводу опыта. Когда запустился «Сельдерей», моя миссия была лишь в том, чтобы открыть локальное заведение в городе и давать честный вкусный продукт. Моя ролевая модель - итальянские предприниматели, которые живут в этом же доме, всю жизнь пекут и работают с этим продуктом, общаются с гостями. Я не думала открывать второй «Сельдерей», это была идея супруга, который увидел, что наконец-то начал давать деньги. Так появился третий. Но я страдала от того, что свой фокус внимания переключала. Мне очень важно формировать комьюнити, держать связь с гостями. Я была чисто случайно на каком-то бизнес разборе. Там была открытая встреча с Алексом Яновским. Я человек, который всегда говорит да. Я задала ему один вопрос, он мне говорит, что у меня очевидная проблема. Твой предел - это максимум три заведения. Почему? Потому что ты бизнес ведешь так, приходишь и говоришь: «Что бабоньки, работаем, работаем». А я реально понимаю, что я так говорю. Это меня задело, я не хочу быть такой предсказуемой, чтобы человек, не зная меня, сразу определил мой потолок.

Как только мне поставили предел, я должна доказать самой себе, что я могу больше. Если у меня нет амбиций, я должна найти их в другом человеке. Я не стыжусь того, что я не амбициозный предприниматель. Я умный предприниматель, который нашел рядом с собой амбициозного. Но во мне есть другое то, что питает людей, что возвращает гостей. Это благодаря тому, что я с ними по-честному, мне не только деньги нужны. Я понимаю, что есть ценовая рентабельность, есть желаемые показатели, но они нужны чтобы бизнес функционировал, дальше обеспечивать стратегическое развитие, дальше помогать людям.

Борис: Что ты сделала? Открыла ещё заведения?

Эленика: Нет, все «Сельдереи» закрылись после развода. У нас был нелегкий период развода. У меня остался только товарный бизнес.

Михаил: Муж забрал бизнес?

Эленика: Он продал все, да. Но я убеждена, что в этот мир мы приходим голыми и уходим голыми. Я не привязываюсь к материальным ценностям, это помогает жить спокойно. Я понимаю, что самое ценное это мои скилы и опыт.

Михаил: Какой кэш у тебя был от продажи?

Эленика: Ничего у меня не было. Я ушла с нулем. Он обиделся и был период, когда на работу я действительно бегала. Все думали, что я такая спортивная, а у меня просто денег не было на трамвай. Это был первый период, когда мы в «Занозе» не распределяли дивиденды.

Борис: Почему он обиделся?

Эленика: Потому что не хотел принимать факт того, что мы разводимся.

Михаил: А ты была инициатором?

Эленика: А ты так этому удивлен.

Борис: Почему?

Эленика: Это передача про бизнес?

Михаил: Про бизнес форму жизни.

Эленика: Когда мы вступали в брак, я искала в нем опору и стену, за которой могла спрятаться. Он таковым и являлся, но в какой-то момент я поняла, что я больше, чем просто придаток. Пока я была в браке, я о бизнесе не знала ничего. Сейчас я понимаю каждый рубль, как формируется ценообразование, как достичь целевых показателей, которые нужны для здорового функционирования бизнеса.

А я работаю каждый день, знаю какая выручка в день, сколько ставка у сотрудника. Но я элементарных вещей не могла сделать в свои 28-29 лет. Я не понимала рентабельность, какие у нас налоги, какой у нас кост. Мне стало стыдно. Бизнес функционировал, но на чем он держался, бог знает.

Михаил: Муж не виноват, что ты не знала.

Эленика: В какой-то момент он не давал доступа к этому. Все расчетные счета были у него. Он не мешал, выделил мне зону работы. Возник момент, когда я захотела в первую очередь доказать себе, что я не тварь дрожащая, а власть имеющая. Поэтому я решила научиться всему с нуля.

Борис: Бизнес разрушил семью.

Эленика: Темпы моего развития не соответствовали его пониманию, как устроена семья.

Михаил: Понимание роли женщины.

Эленика: Да. У меня супруг грек, я гречанка. Ортодоксальное восприятие того, какая роль должна отводится женщине, меня не устраивало. Я хотела реализации, больше свободы, быть ответственной, за то что я делаю. Это был ключевой момент, который позволил мне принять это решение.