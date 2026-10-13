От тысячи магазинов до розыска: история создателя «Санги Стиль» Дмитрия Щербакова

«Магнит» привел покупателей — мы открылись напротив

Борис Мальцев / Клерк.ру

Борис: Кредитование — одно из условий? Как происходили поставки, давали на консигнацию или требовали предоплату? В то время обычно давали товар, а деньги

Дмитрий: Западные компании не давали на консигнацию — это было изобретением российских, например, «Невской косметики». У западных чаще была отсрочка две‑три недели. Консигнации практически не было, но нужен был оборотный капитал, чтобы содержать товарный остаток на складах. Мы выдавали товарный кредит нашим

Борис: Как удалось получить контракты с крупными поставщиками, например, для «Трансазии» и «Тандера»? Каким образом их выбрали, вас или «Магнит»?

Дмитрий: Ответ один, и для меня, и для Галицкого, везет тем, кто очень хочет. Нам очень хотелось иметь прямые контракты и я все для этого делал.

Я пришел с готовой презентацией, рассказал, какие у нас торговые представители, как работаем. Партнер не соблазнился, сказал, что уходит в «Тандер». Процесс занял лет пять‑шесть, кого‑то уговаривали, кто‑то прямо отказывал: «Никогда не будем работать с «Русским стилем – 97»».

Каждый раз мы переходили в новую лигу, как из второй в первую, потом в высшую, затем в Премьер‑лигу. В дистрибьюции появились отчеты перед поставщиками, контроль, организация структуры, это увеличило маржинальность. Появились конкуренты из Ростова, Пятигорска, Волгограда, Москвы, они тоже увидели возможности и открывали филиалы. В итоге мы остались одни.

Борис: Почему вы остались одни? Я так понимаю, весь юг забрали под управление?

Дмитрий: Игры с дистрибьюцией привели к тому, что мы начали уменьшать маржинальность, тут дешевле, там чуть дешевле, нужно отвечать на приход конкурента. Поставщики давали по одной цене, и мы встали перед выбором, что делать дальше? Работать так было очень сложно.

Борис: Правильно я понимаю, что поставщик влиял на цену? То есть цена была конечная, регулировалась поставщиком?

Дмитрий: Да, конечно, это был прайс-лист единый для всех дистрибьюторов. Это была дистрибьюторская цена. Где‑то регионы были получше, а на юге агрессивное ценообразование, снижением цены добивались увеличения объемов продаж.

Борис: А что влияло на маржинальность?

Дмитрий: Главный вопрос — наценка и маржинальность. Стали высчитывать доли процентов, но дополнительных доходов не было, перешли к новому вызову: «Что делать при небольшой доходности в дистрибьюции?». Ответ подсказал «Магнит»: «Открывайте свои магазины». Продовольственный формат в 2001–2002 не пошел — рынок был убитый, его захватили «Магнит» и «Пятерочка». А формат дрогери, магазины бытовой химии, косметики, средств гигиены, был свободен, мы начали одни из первых. В 2007–2008 году случился финансовый кризис, кредиты давать стали сложнее, а у меня была готовая хорошая бизнес‑идея: открывали магазин напротив «Магнита», использовали его трафик, расширяли ассортимент, держали сопоставимые цены, клиенту было выгодно, пришел за продуктами и тут же купил другие товары.