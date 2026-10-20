Александр Нитиевский: как увлечение превратить в бизнес с оборотом 70 миллионов

«Два льва в клетке не уживаются»: почему пришлось уйти

Борис Мальцев, Михаил Лапушинский, Александр Нитиевский

Борис: Почему ты ушел от Миненко?

Александр: Это был отличный период, уходил с благодарностью, до сих пор с благодарностью. У каждой истории есть конец, была синергия, мы росли и развивались, но потом отношения стали рушиться. Возникло понимание, что нет развития, напряжение нарастало и в итоге взорвалось.

Я был коммерческим директором, последние три года не работал в компании — имел ИП, по договору оказывал консультационные услуги, физически не работал. Был на минимальном окладе и проценте от прибыли. В межсезонье мог уходить в минус, а в сезон получать большие зарплаты. Потом все начало перестраиваться.

Михаил: В чем больше влияние — ты вырос как предприниматель или бизнес остался на том уровне?

Александр: Я рос как предприниматель, постоянно учился, развивался, мы делали это вместе, и период совместной работы был эффективным. Проходили обучение у Михаила Гребенюка — четырехмесячный курс в Москве в межсезонье, за что благодарен. На следующий год бизнес вырос на 65 %. До этого, примерно в 2018‑м, отдел продаж состоял из двух менеджеров, не было CRM, телефонии, скриптов. Обучение и предпринимательская среда сильно влияли.

Михаил: То есть Миненко в него вложил, обучил, он забрал базу и ушел. Нашел инвестора и сделал клон.

Борис: Это правда?

Александр: Это провокационный вопрос, все сказано не так. Когда спрашивают, почему ушел, говорю: два льва в клетке не уживаются. У Петра был большой опыт, а медийную историю создавал и развивал я. Последняя точка — YouTube‑канал, он был на меня оформлен, я им занимался, но оставил целиком и ушел.

Борис: Почему оставил?

Александр: Я посчитал, что так правильно, канал «Миненко Тим» — это канал команды, а не компании и не мой личный. Мы 10 лет проловили вместе, и когда я ушел, решил, что канал должен остаться.

Михаил: Если бы не было инвестора, ты бы ушел?

Александр: Да. Решение уйти я принял до знакомства с инвестором. У меня уже была назначена встреча с человеком из Москвы, договорились за месяц, знакомство планировали на начало июля, а июль как раз был самым горячим месяцем расставаний. На тот момент я еще не объявил в компании об уходе, хотя внутренне понимал, что это вопрос времени. В последний день работы, 30 августа, после 10 лет в Миненко, встретился с партнером, и с этого началась наша история, которая сейчас длится.

Борис: Случайно так получилось, да, совпадение?

Александр: Да. Чтобы в жизнь пришло новое, надо не бояться отказаться от старого. Я принял решение уйти из компании, оставил канал, все отпустил, как при разводе взял чемодан и пошел. YouTube отдал целиком, передал все права, мы пожали руки, все хорошо. Формально еще работал последний день и в этот день встретился с партнером, с которым сейчас двигаемся.