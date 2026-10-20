Александр Нитиевский: как увлечение превратить в бизнес с оборотом 70 миллионов

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Борис: В гостях у нас Александр Нитиевский, фаундер компании Fishing Band, она занимается продажей рыболовных снастей. Со мной соведущий Михаил Лапушинский, основатель НДФЛка.ру. Александр, расскажи, чем вы занимаетесь?
Александр: Мы производим и продаем товары для ловли рыбы и активного отдыха. Базовый продукт — карповое питание: бойлы, ликвиды, зерновые смеси, добавки. Компания создана в августе 2023 года, полноценно отработали 2025 год. Сейчас идет второй непростой год. В компании работает от 20 до 25 человек, зависит от сезона.
70 миллионов на рыбалке: что клюет лучше карпа
Борис: Какой оборот за 25-й год?
Александр: За 2025 год мы пробили планку НДС, больше 70 млн. У нас большая доля продаж — это маркетплейсы. Если брать чистые деньги, пришедшие в компанию, это около 50 миллионов.
Михаил: Оборот 70 миллионов на второй год — это хороший результат.
Борис: Как ты к этому пришел?
Александр: Первая причина — большой социальный капитал в соцсети и личный бренд на момент основания бизнеса. Аудитория из старого дела ушла за мной. Базовый бренд строился на личном бренде, охватывал разные каналы — TikTok, Запрещеннограм, YouTube.
Борис: Сколько подписчиков в Запрещеннограме?
Александр: На сегодняшний день 29 000. Активно занимаюсь соцсетями, инвестирую в них время и ресурсы, понимаю, что это сейчас очень важно.
Борис: То есть ты тот самый блогер, который монетизировал свой социальный капитал. Очень эффективно, да?
Александр: Да. Второе — у меня в бизнесе есть партнер, бывший подписчик. У нас был инвестиционный капитал, согласованный бюджет, много вкладывали в ресурсы, строили большую команду, поэтому получили большой результат за короткий срок.
Борис: Да, нужно сказать, Александр — член сообщества карполовов, Михаил из той же серии, спортивное рыболовство, есть чемпионства, можете про это рассказать?
Михаил: Чтоб ты понимал, как оценить степень влияния Александра на медийность. Александр — топ российского уровня, входит в топ‑5.
Александр: Мастер спорта международного класса по рыбной ловле, пятикратный чемпион России, чемпион и обладатель Кубка Евразии.
Михаил: Мы с Сашей — единственные, кто выиграли чемпионат России и в фидере, и в карпе.
Сначала ты ловишь рыбу, потом аудиторию
Борис: А как ты начал соцсети вести и зачем?
Александр: Все началось в 2009 году, тогда были форумы, не было сильных соцсетей. Первое место, где я публиковал отчеты с рыбалок, ресурс Карпер.ру. В 2009 году пришел в спорт, загорелся рыбалкой, стал ловить, делиться фото и отчетами, люди комментировали, появилась активная тусовка. Был в Карповом клубе «Кубанский», участвовал в турнирах и очных встречах.
Борис: Прерву на минуточку. Создатель форума Карпер.Ру — Михаил Иванович Лапушинский, известный серийный предприниматель. Я хотел спросить у этого визионера, где сейчас Карпер.ру?
Михаил: Он умирает. Я с интересом это наблюдаю. Должен был умереть еще лет пять назад, когда я прекратил писать.
Борис: Ты перешел из форума в собственные соцсети, стал их вести и нашел свою аудиторию?
Александр: Первые отчеты на Карпер.ру пользовались популярностью, люди комментировали, спрашивали советы. Появилась аудитория, начал считать себя экспертом, активно ворвался в рыбалку и спорт. В 2013 году зарегистрировал канал на YouTube, снимал и монтировал сам, людям нравилось, росли подписчики. Тогда же пришел работать в компанию, связанную с рыбалкой.
Первые два‑три года снимал сам, потом вместе с напарником стали развивать соцсети, привлекать операторов и монтажеров, инвестировали, поняли, что соцсети влияют на бизнес. Появились спонсорские контракты. Первый крупный — с немецкой компанией Sportix в 2013 году. После победы на этапе Кубка России компания полностью упаковывала нас удилищами, присылала прототипы для тестирования, советовалась по рынку, мы делали обзоры новинок.
Борис: Ты работал коммерческим директором в какой компании?
Александр: Компания «Фирма Миненко» — фамильный бренд, старая и известная компания. Мы были командой «Миненко Тим», тестировали ее продукцию на водоемах, снимали обзоры, показывали результаты, выигрывали. Спорт — двигатель прогресса и брендов, в том числе в спиннинге, фидере, поплавке. Все равно все смотрят на спортсменов.
После YouTube появился ВК, стали развивать соцсети, создали группу. Настраивали воронку, делали рекламу и анонсы, отслеживали переходы. В «Черную Пятницу» из ВК шел огромный трафик, смотрели, какая соцсеть приоритетная и куда делать акцент.
Как соцсети разгоняют продажи в сто раз
Михаил: А сколько это в деньгах? Например, в обычный день продажи «Фирма Миненко» миллион рублей, в «Черную Пятницу» с подключением соцсетей — больше? Давай в рублях, деньги нужно почувствовать хотя бы.
Александр: В обычный день продажи на 10 000 ₽, три‑пять заказов, в «Черную Пятницу» — миллион, два миллиона. Существенно, Х100, из‑за глубоких дисконтов.
Борис: (Михаилу) Для тебя удивление, что есть такое влияние в соцсетях?
Михаил: Не верю, что Х100 — думаю, врет. Но разбег большой.
Александр: Очень большой разбег. В «Черную Пятницу» на протяжении пяти лет делали Х2. Первая — 100 заказов на 200 000 ₽, средний чек — 2 000 ₽. На следующий год подключили маркетологов — стало 400 заказов, потом миллион, потом два.
«Два льва в клетке не уживаются»: почему пришлось уйти
Борис: Почему ты ушел от Миненко?
Александр: Это был отличный период, уходил с благодарностью, до сих пор с благодарностью. У каждой истории есть конец, была синергия, мы росли и развивались, но потом отношения стали рушиться. Возникло понимание, что нет развития, напряжение нарастало и в итоге взорвалось.
Я был коммерческим директором, последние три года не работал в компании — имел ИП, по договору оказывал консультационные услуги, физически не работал. Был на минимальном окладе и проценте от прибыли. В межсезонье мог уходить в минус, а в сезон получать большие зарплаты. Потом все начало перестраиваться.
Михаил: В чем больше влияние — ты вырос как предприниматель или бизнес остался на том уровне?
Александр: Я рос как предприниматель, постоянно учился, развивался, мы делали это вместе, и период совместной работы был эффективным. Проходили обучение у Михаила Гребенюка — четырехмесячный курс в Москве в межсезонье, за что благодарен. На следующий год бизнес вырос на 65 %. До этого, примерно в 2018‑м, отдел продаж состоял из двух менеджеров, не было CRM, телефонии, скриптов. Обучение и предпринимательская среда сильно влияли.
Михаил: То есть Миненко в него вложил, обучил, он забрал базу и ушел. Нашел инвестора и сделал клон.
Борис: Это правда?
Александр: Это провокационный вопрос, все сказано не так. Когда спрашивают, почему ушел, говорю: два льва в клетке не уживаются. У Петра был большой опыт, а медийную историю создавал и развивал я. Последняя точка — YouTube‑канал, он был на меня оформлен, я им занимался, но оставил целиком и ушел.
Борис: Почему оставил?
Александр: Я посчитал, что так правильно, канал «Миненко Тим» — это канал команды, а не компании и не мой личный. Мы 10 лет проловили вместе, и когда я ушел, решил, что канал должен остаться.
Михаил: Если бы не было инвестора, ты бы ушел?
Александр: Да. Решение уйти я принял до знакомства с инвестором. У меня уже была назначена встреча с человеком из Москвы, договорились за месяц, знакомство планировали на начало июля, а июль как раз был самым горячим месяцем расставаний. На тот момент я еще не объявил в компании об уходе, хотя внутренне понимал, что это вопрос времени. В последний день работы, 30 августа, после 10 лет в Миненко, встретился с партнером, и с этого началась наша история, которая сейчас длится.
Борис: Случайно так получилось, да, совпадение?
Александр: Да. Чтобы в жизнь пришло новое, надо не бояться отказаться от старого. Я принял решение уйти из компании, оставил канал, все отпустил, как при разводе взял чемодан и пошел. YouTube отдал целиком, передал все права, мы пожали руки, все хорошо. Формально еще работал последний день и в этот день встретился с партнером, с которым сейчас двигаемся.
«Мы торгуем кайфом»: зачем рыболовному бизнесу брендинг за миллион
Михаил: Как ты видишь позиционирование своей компании? В чем твое преимущество перед Миненко и другими брендами? В чем твоя стратегия, кроме того, что набрал 70 млн за счет инвестора и рычага?
Александр: Самое важное — я горю этой историей. Пришел в Миненко, потому что любил рыбалку, до этого работал в западной компании в продажах, потом меня схантили на более высокую позицию в компании локального уровня. Люблю рыбалку, снимать контент, медийность, поэтому, уходя от Миненко, понимал, что останусь в индустрии, хотя формат был еще неясен. Уходил со спокойной совестью, начал с чистого листа. У меня были большие соцсети, я умею писать, вижу красивую картинку и точно знал, что сделаю что‑то интересное, яркое, свое, с концепцией и идеей.
Михаил: Объясни нам концепцию.
Александр: Концепция простая, мы торгуем кайфом. Цель — доставлять удовольствие клиенту на каждом этапе взаимодействия, а не только когда он поймал рыбу. У нас красивый бренд. Хороший опыт был с партнером, он предложил привлечь брендинговое агентство из топ‑3 и сразу заплатить миллион рублей, я увидел другую реальность — не карабкаться снизу, а зайти сверху и сделать сразу как надо.
В итоге выбрали мое название. Не всегда большие инвестиции дают результат без видения и концепции. Расторгли договор с агентством, заплатили 200 000 ₽, нашли других ребят, рассказал им свою идею и появился бренд. Первый бренд — Рыболовная банда. С агентством два месяца работали, дали восемь названий, но ничего не подошло. Потом позвонили партнеры из Китая: «Сань, китайцы хотят отправить тебе тестовое удилище, если хочешь, нанесу логотип».
Твои деньги, моя аудитория: бизнес на двоих
Борис: Сколько денег внес партнер? Как это партнерство в итоге выглядит?
Александр: 50 на 50. Не уверен, могу ли озвучивать целиком сумму инвестиций. Он инвестирует деньги, я весь свой социальный капитал, у меня были Instagram1, Facebook1, TikTok, совокупно было около 100 000 подписчиков.
Борис: Есть такая справка, примерные цифры говорю, 70 млн инвестиций за 100 000 подписчиков, прикольно социальная инвестиция.
Михаил: Ты сейчас догнал по числу подписчиков в YouTube Миненко?
Александр: Алгоритмы YouTube сейчас работают сложнее, чем раньше. Самый динамично растущий — TikTok, причем органически, у меня там почти 210 000 подписчиков. И запрещенныйGram тоже живее всех живых. В TikTok много аудитории, люди присылают фотки с продукцией: «Александр, мы ловим вашу продукцию».
Половина продаж на площадках, которыми ты не управляешь
Михаил: Давай перейдем от маркетинга к каналам продаж.Как ты 70 млн разделяешь?
Александр: Базово — маркетплейсы, их доля выросла. Есть B2B, отдел продаж, менеджер. Маркетплейсы — порядка 50 % продаж: Ozon — примерно 75 %, WB — 25 %. Аудитория мужская, рыболовная больше в Ozon. Потенциал WB не раскрыт, при этом он более маржинальный.
Михаил: Сколько потерял на WB?
Александр: Этот год самый сложный для бизнеса: вышли из периода инвестиций, зиму прожили на свои средства. Сильные сезонные колебания. Потери в несколько миллионов, рушатся каналы продаж. Перешли на ФБС со своих складов, это повлияло на локализацию и сроки доставки, маркетплейсы приучили к быстрой доставке, а теперь все торгуют со складов и продажи упали. Маркетплейсы обрушились в три раза. Традиционные рыболовные магазины тоже чувствуют себя некомфортно из‑за проблем с ГСМ.
Борис: А как ты пережил атаку БПЛА?
Александр: Сложно. Заходишь в приложения WB и Ozon каждый день по несколько раз, отслеживаешь динамику продаж. Какая‑то новость и все падает, как на рынке акций.
Михаил: Скажи, Ozon предлагал застраховать свои риски,
Александр: Мы застраховали, но от WB ничего не получили. От Ozon получили компенсацию — 50 000 рублей. В страховке интересная формулировка: страхуют убыток, скажем, на миллиард рублей на один распределительный центр или склад. Если убыток 100 млрд, получишь лишь свою долю от этого миллиарда. Я прикинул: даже если все сгорит, страховка нам дороже обойдется.
Маркетплейсы дают оборот. А что дает прибыль?
Михаил: Расскажи по рентабельности по разным каналам, какие лучше, какие хуже?
Александр: Лучше опт. Розница — самая маржинальная, но тяжело масштабируемая, приходится бороться за трафик, покупать кредиты, проводить семинары. Опт выгоднее, там меньше комиссий маркетплейсов, логистики и последней мили. По рентабельности на последнем месте маркетплейсы, из них самый невыгодный Ozon.
Михаил: Скажи, сколько по России интернет‑магазинов и офлайновых потенциальных клиентов?
Александр: У крупных дистрибьюторских компаний клиентская база до 10 000 магазинов. За два года мы наработали квалифицированную базу около 2,5 тысяч действующих магазинов, из них активно работаем с 300–350. Основную базу нарастили в прошлом году, сейчас рост медленнее. Крупные компании принимают решения в начале года: в феврале 2025‑го мы только начали строить отдел продаж, не успели сработать с крупными дилерами, которые уже закупились. В этом году уже с ними сработались.
Завод за семь миллионов и скидка за личный бренд
Борис: Из чего состоит твоя компания?
Александр: У нас есть собственное производство, бойловый цех: три линии, тестомесы, параконвектоматы, линии розлива, котлы. Производим бойлы для карпов. Все оборудование купили готовое, технологическую линию построили сами, стоит примерно 6–7 млн рублей.
Партнер вкладывал деньги, я — социальный капитал: медийку, бренд, операционную работу. Договорился с поставщиком бойловой линии (стоила 2 млн): буду продвигать их оборудование в рубрике «Бизнес с нуля», рассказывать, как запускаю производство. За это дали скидку 600 000, заплатил 1 400 000.
Производство 300 кв. м в Знаменском, рядом с трассой: сушильные камеры, оборудование. Там же офлайн‑магазин на 110 кв. м, выделяемся на рынке. Еще 400 кв. м склад: хранение продукции для опта и маркетплейсов, сборка заказов, сырьё. Суммарно около 800 кв. м.
Борис: А соцсети кто ведет?
Александр: У меня есть SMМ‑специалист, придумывает идеи, снимает, отвечает за контент. Есть маркетолог — администрирует и цензурит. Большой вклад делаю я: сам веду YouTube, выкладываю, придумываю названия. Плачу SMМщику 65 000 за объем рилсов и постов.
«Плывем против течения»: хватит ли бизнесу роста в 10 %?
Михаил: Что за история с магазином в Москве — филиал или франчайз? Как он качает по сравнению с офлайн‑магазином в Краснодаре?
Александр: Это тоже хорошая история. Открыли первый франшизный магазин в Москве с партнером, он мой подписчик, увлеченный рыбак, раньше занимался оптом. У нас готовое решение: бренд‑бук, шрифты, позиционирование. Договорились на взаимовыгодных условиях, помогаем с маркетинговой поддержкой. Магазин полностью забрендирован в нашем стиле, круто смотрится в ТЦ. Планирую развивать направление. На открытии была большая очередь.
Михаил: Ты готов масштабироваться сейчас по всей России?
Александр: Есть запросы на открытие магазинов под нашим брендом в разных регионах, планирую развивать это направление. Не у всех есть креативное мышление и видение, а у нас в каждом городе большая аудитория. Можно по аналитике выбрать территорию с высокой аудиторией, магазин под нашим брендом сразу выделится хоть новый, хоть после ребрендинга. Поддерживаем на открытии, я приезжаю заранее.
Борис: Этот год прогнозируешь увеличение оборота с учетом всего, что произошло?
Александр: Мы планировали за год вырасти в 2 раза к прошлому году — это оптимистичный прогноз, реальный был в 5 раз. Первые четыре месяца рост 1,6 к прошлому году. Но холодный и дождливый май сильно повлиял на сезон. Еще мешали перебои, в июне — бензин, в июле — WB, в августе бензин появился, но закончился Ozon, а в сентябре сезон завершился. По итогам первого полугодия плюс 10 % к прошлому году.
Михаил: В декабре закончатся инвесторские деньги, в январе остатки на складе. Вопрос Борису, через сколько месяцев он умрет? Сейчас рост 10 % год к году, но он стоит на месте, а инфляция больше 10 %. Он остановился. Форс‑мажор: либо умрет, либо пойдет вверх.
Борис: То есть, по‑твоему, 10 % — это супермаленький рост.
Михаил: Для него, да, он умирает.
Александр: Мы как пловцы, прыгнувшие в реку, плывем против течения, по метру в пять минут. Каждая кризисная ситуация сменяется ростом, потом опять стагнация, опять рост. А потом течение подует в спину и мы поплывем вверх с такой скоростью, что все будет нормально.
Борис: Саша, спасибо тебе. хорошая история.
Александр: Спасибо, что пригласили.
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