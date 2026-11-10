Цель, метрика, план и движение от точки А к Б

Борис: Я восхищен. Двадцать три года, молодой предприниматель, делает бренд, что‑то интересное. Есть отклик, неважно цифры. Можно ли дать быстрый совет, куда Нине обязательно посмотреть?

Юрий: Слушай, быстрый совет был дан, при всей команде у тебя нет продавца, того, кто отвечает за то, сколько денег принесет. Ты даже не думала, сколько хочешь заработать через год или два. Если у фаундера этой цифры нет, значит вниз команду ты ее не спускаешь. И есть опыт, кейс, мероприятия, посадки в крутые бутики, но задачи ты себе не ставишь. Наверное, самой себе пока на первое время, поставить стойку в 10 магазинов. И даю на это неделю. Что для этого есть?

Борис: Или взять человека на эту позицию, который будет работать только с этим.

Юрий: И пока не дойдешь до определенного оборота, вся остальная работа может быть кому‑то поручена. А продажи – это упаковка, понимание клиента, это твое, и у тебя хорошо получается. Но ты живешь в каком‑то лайт‑режиме. Я про деньги спросил, потому что если капитал закончится через, год все нормально, если через два, тоже само срастется.

Борис: Нина, что думаешь? Советы от старых.

Нина: Я тоже согласна, это важно планировать и строить систему, в которой ты живешь, и понимаешь, что можешь рассчитывать на завтрашний день, на завтрашний месяц, на следующий год. Поэтому, спасибо, мы несомненно к этому прислушаемся.

Юрий: Скажи: «Я хочу, чтобы мой бизнес в двадцать седьмом году по итогам года принес столько‑то» и ставь цифру. Идеально в прибыли, если ее нет, то в обороте или другой рублёвой метрике, с датой: 30 декабря, должно быть столько‑то. Потом спускаешься шагами вниз, появляется задача на первый месяц. Пока цели нет, вся команда бегает по кругу, а не от точки A в точку Б. Все вовлечены, хлопают, обнимаются, но не двигаются к цели. Цель — самая главная. Сформулируй, напиши, повесь на стену и скажи всей команде: «Вот это наша цель».