Хобби — это когда нравится. Бизнес — когда есть доход

Борис Мальцев, Юрий Мео и Наталья Гербиг

Юрий: А что ждут от тебя твои партнеры? Как мы оцениваем, что бизнес классный?

Наталья: Я отвечаю за деньги и за результат. Для чего мы делаем бизнес? Это же и отличает хобби от бизнеса. Хобби нам нравится, а бизнес должен в идеале приносить деньги. Иначе это не бизнес, должен быть доход в любом случае.

Борис: А сколько вы всеми бизнесами занимаетесь? Кажется, это большая нагрузка, я без партнеров 24 часа работаю. Это я с одним проектом. А как вы с несколькими проектами?

Наталья: На самом деле так звучит страшно – несколько проектов. Это как с сотрудниками, сначала один, потом второй. Про ассистентов тоже, первый – «не ассистент», второй тоже, и только с третьим я научилась поручать задачи и понимать, что конкретно мне нужно. То же с проектами, постепенно учишься распределять время и фокус. Это не волшебство. Сколько часов? Мало, неприлично. Два-четыре часа в неделю, если все сжать и посчитать.Сейчас меня заклюют в комментариях. У меня в основном все управление...

Борис: Это типа 30 минут в день.

Наталья: Да. Когда ты собственник, ты все равно 24/7 в контенте. Ресторанный бизнес богат на ЧП, кто-то порежется, поскользнется, плюс проверки, что угодно может случиться, это может произойти и в выходной. У меня нет отпуска, нет календаря, в который надо записаться. Я когда-то об этом страдала, а потом поняла, дело не в том, что кто-то должен дать разрешение, а в том, что нужно правильно настроить работу и качественно использовать время, чтобы все время был отпуск.

Борис: Но не в вашем случае, особо не устаете, я так понимаю, 30 минут в день.

Наталья: Я не устаю, потому что большая часть моей работы вне операционного контура – поиск инвесторов, арендной площади для нового проекта, встречи с арендодателями, обсуждение условий аренды, решение сложных ситуаций, с которыми не справляются сотрудники. У моего замечательного операционного директора иногда возникает ступор и здесь прихожу на помощь я. Я такая скорая помощь.

Борис: Что будет, если вы 8 часов потратили?

Наталья: Я вообще неправду сказала, у меня нет работы, на которую я приезжаю в 9 утра и уезжаю в 6 вечера. Может быть, у меня и нет работы. Вот это правда.

Я как к этому пришла? Это было не просто. Сначала я приходила в 8:00, уходила в 3–4 часа ночи. Потом постепенно 9 вечера, 8, 6… Потом 12:00. Я поняла, если сжать все до эффективного, нужно фокусироваться только на том времени, когда даешь крутой результат. Два-четыре часа в неделю.

Необязательно сидеть на работе. Можно читать книгу в другом месте и пока читаешь, приходит очень классная идея. Это же не запрещено? Это же в удовольствие, ты любишь то, что делаешь.