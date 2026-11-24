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Борис: С нами Наталья Гербиг, предприниматель, партнер ресторанных проектов, портфельный менеджер в венчурном семейном бизнесе. Что вы создали, а чем просто управляете?
Наталья: У меня рабочая часть жизни состоит из разных ролей, они существуют параллельно. Свою индустрию я нашла случайно, мне нужно было совмещать работу с первым высшим образованием, и я пошла подрабатывать в ресторан. Так оказалась в индустрии гостеприимства и работала с самой первой позиции помощника официанта.
Не все дорастают до собственников бизнеса, и не всем это нужно. Но мне это было интересно и необходимо, потому что я столкнулась с ограничением, я была готова принимать решения и брать ответственность, но не имела такой возможности, был другой собственник и другие руководители. Постепенно у меня появились инвесторы, которые предложили открыть проект. Сначала я открывала проекты с партнерами и инвесторами, потом их выкупала и открывала уже свои проекты.
La Carotte: 30 млн в месяц и 250 человек. Это не просто столовые
Борис: Совладелец сети La Carotte, да?
Наталья: Это сеть столовых, четыре заведения в бизнес‑центрах и организациях. Сначала в проект инвестировали партнеры, потом я выкупила.
Борис: А объем бизнеса можете сказать?
Наталья: Выручка около 30 млн рублей в месяц, примерно 250 сотрудников. Это сервисный бизнес, его ядро – сервис, поэтому требуется больше людей, чем в других сферах.
Бизнес меняется, открываем, закрываем, перевозим проекты. Сильно зависим от состава арендаторов, если иностранная компания уходит с рынка, освобождается площадь, уменьшается поток, а для моей модели это значимо. По сети мы кормим четыре тысячи гостей.
Борис: Второй бизнес, где вы управляете?
Наталья: Второй бизнес – я партнер, нас несколько. Бизнесы связаны с общественным питанием, управляем недвижимостью, пересдаем помещения, делаем концепты, есть несколько ресторанов, небольшой набор заведений.
Борис: Это те же самые партнеры?
Наталья: Нет, другие.
Борис: Как это получилось? У вас много свободного времени?
Наталья: Сейчас у меня намного больше свободного времени, я к этому шла, это было важно. Раньше 20 лет работала без выходных и отпуска, мне очень нравилось работать.
Три роли в одной жизни
Борис: Но обычно предприниматели фокусируются там над любимым продуктом.
Наталья: Состав партнеров разный, время распределяю между проектами. Еще распределяю и роли, где‑то собственник, где‑то партнер, где‑то наемный сотрудник, это заставляет развиваться с разных сторон, это не однообразная история.
Юрий: Расскажи про венчурный бизнес.
Наталья: Моя задача отслеживать, как работают инвестиции, и интересы собственника. Отвечаю за операционную команду, это самостоятельный бизнес со всей линейкой сотрудников и ответственности. Слежу, насколько деньги работают правильно.
Юрий: Ты бухгалтер или экономист над всеми ними?
Наталья: Моя роль – экспертная, индустриальная. Бухгалтеры сосредоточены на общих финансах и верят отчетам, а бумага стерпит все. Моя задача посмотреть, что не срабатывает, объяснить почему, можно ли повлиять, пообщаться с командой и понять, что исправить.
Борис: Откуда у вас эта глубина?
Наталья: Я изначально операционист, начинала с самых низов, понимаю бизнес от покупки помидора до продажи франшизы. Партнерство ценно, чужой взгляд дает новые идеи, другой фокус. Когда ты думаешь не только о себе, это всегда развивает, это всегда дает новые открытия. Если ты думаешь, что ты самый умный, это плохой путь, он приводит к грустным. маршрутам.
Партнерство — это про любовь с первого взгляда
Борис: Это такой же путь к конфликту. Зачем мне нужен партнер, если я все знаю, судя по тому, как вы рассказываете, вы все сами знаете.
Наталья: У партнера скорее всего есть какой-то взгляд разумный. Мы выбираем человека по параметрам, с кем интересно работать и сотрудничать. Мне интересны мысли других людей и, скорее всего, вам тоже, иначе не было бы этого подкаста.
Юрий: Наталья, из трех направлений где больше денег зарабатываешь?
Наталья: Наверное, в собственном бизнесе. Вторая строка – это партнерский бизнес. Третья – где сотрудник,
Борис: Я не согласен. Партнерство должно быть по любви, да? Вот мне понравился человек, давай замутим что-нибудь.
Наталья: Мы людей в жизни выбираем по любви, но не всегда складывается и не всегда с первого взгляда любовь случается. Конфликт возникает при любом соприкосновении людей, от этого не уйти. У меня были попытки вести самостоятельный бизнес, лет через семь после начала работы в индустрии открыла службу бронирования ресторанов, она работала успешно. Но когда ты один, меньше можешь узнавать и открывать, взаимодействие рождает больше.
В ресторанах быстро теряют иллюзии: как выкупала доли
Юрий: Ты выкупала доли партнеров, почему это произошло?
Наталья: Ресторанный бизнес очень эмоциональный, люди воспринимают его как что-то веселое, приходишь, тусишь, друзья заходят, а это просто такой же бизнес, как любой другой. Для тех, у кого нет опыта в этой сфере, он очень «манкий», поэтому инвестиционные деньги найти легко. Но потом люди понимают, это не IT, это обычный бизнес.
Первый месяц иллюзия, что друзья будут приходить каждый день, дальше все становится как с заводом. Большие косты, продукт со сроком годности. Тебе еще будут говорить, что твой ресторан не самый хороший. Прибыль небольшая, в столовых 10 % в лучшем случае.
Юрий: Это прибыль очищенная?
Наталья: Это 2,8%. Причем там большая операционка, много сотрудников, много взаимодействий с гостями. Проверяющие, безусловно, мы же живем в правовой среде.
Работать 4 часа в неделю — как это возможно?
Борис: Как устроена операционная работа? Я так понимаю, что вы мало времени этим занимаетесь?
Наталья: Сейчас да. Именно потому я и могу сейчас этому уделять мало времени, потому что я проводила слишком много времени изначально и долгие годы. И сейчас сотрудники работают многие больше десяти лет со мной. И это команда, которая уже на дистанции понимает, что я хочу, как я это вижу.
Борис: Как вы управляете, что это за контуры?
Наталья: Да, я управляю одним человеком операционным директором, она участвует в доле прибыли. И она управляет дальше всеми остальными. Сейчас так модель выглядит. Но я попробовала все варианты, иерархическая модель в привычном виде мне не очень подходит. Я не считаю, что людей нужно держать в парадигме запретов или страха, или давления. Мне кажется, я сама плохо реагирую, когда на меня давят или пытаются мотивировать негативно.
Борис: И она управляет этим всем бизнесом?
Наталья: И она управляет этим бизнесом. А я корректирую, поддерживаю, подсказываю, контролирую. У меня есть насмотренность, достаточно одного взгляда в P&L, чтобы понять, где проблема, почему и как ее разыскать. Это к вопросу про партнерство. Два взгляда лучше, когда ты постоянно в операционке, взгляд замыливается. Это со всеми. Не бывает человека, который всегда может трезво отстраниться и таким суровым взглядом сказать: «Что здесь не получается?»
Борис: То есть вы профессиональный партнер?
Наталья: Никогда не знала, что я профессиональный партнер, но спасибо, теперь я знаю.
Хобби — это когда нравится. Бизнес — когда есть доход
Юрий: А что ждут от тебя твои партнеры? Как мы оцениваем, что бизнес классный?
Наталья: Я отвечаю за деньги и за результат. Для чего мы делаем бизнес? Это же и отличает хобби от бизнеса. Хобби нам нравится, а бизнес должен в идеале приносить деньги. Иначе это не бизнес, должен быть доход в любом случае.
Борис: А сколько вы всеми бизнесами занимаетесь? Кажется, это большая нагрузка, я без партнеров 24 часа работаю. Это я с одним проектом. А как вы с несколькими проектами?
Наталья: На самом деле так звучит страшно – несколько проектов. Это как с сотрудниками, сначала один, потом второй. Про ассистентов тоже, первый – «не ассистент», второй тоже, и только с третьим я научилась поручать задачи и понимать, что конкретно мне нужно. То же с проектами, постепенно учишься распределять время и фокус. Это не волшебство. Сколько часов? Мало, неприлично. Два-четыре часа в неделю, если все сжать и посчитать.Сейчас меня заклюют в комментариях. У меня в основном все управление...
Борис: Это типа 30 минут в день.
Наталья: Да. Когда ты собственник, ты все равно 24/7 в контенте. Ресторанный бизнес богат на ЧП, кто-то порежется, поскользнется, плюс проверки, что угодно может случиться, это может произойти и в выходной. У меня нет отпуска, нет календаря, в который надо записаться. Я когда-то об этом страдала, а потом поняла, дело не в том, что кто-то должен дать разрешение, а в том, что нужно правильно настроить работу и качественно использовать время, чтобы все время был отпуск.
Борис: Но не в вашем случае, особо не устаете, я так понимаю, 30 минут в день.
Наталья: Я не устаю, потому что большая часть моей работы вне операционного контура – поиск инвесторов, арендной площади для нового проекта, встречи с арендодателями, обсуждение условий аренды, решение сложных ситуаций, с которыми не справляются сотрудники. У моего замечательного операционного директора иногда возникает ступор и здесь прихожу на помощь я. Я такая скорая помощь.
Борис: Что будет, если вы 8 часов потратили?
Наталья: Я вообще неправду сказала, у меня нет работы, на которую я приезжаю в 9 утра и уезжаю в 6 вечера. Может быть, у меня и нет работы. Вот это правда.
Я как к этому пришла? Это было не просто. Сначала я приходила в 8:00, уходила в 3–4 часа ночи. Потом постепенно 9 вечера, 8, 6… Потом 12:00. Я поняла, если сжать все до эффективного, нужно фокусироваться только на том времени, когда даешь крутой результат. Два-четыре часа в неделю.
Необязательно сидеть на работе. Можно читать книгу в другом месте и пока читаешь, приходит очень классная идея. Это же не запрещено? Это же в удовольствие, ты любишь то, что делаешь.
Партнерство — это как брак, на всю жизнь
Юрий: Я про партнеров еще хочу спросить. Как ты с первым партнером зашла в проект, тебе поверили?
Наталья: Ой, такая интересная история, кто-то порекомендовал, я даже не знаю кто. Но человек привез мне просто 5 млн ₽ в чемодане и сказал, что нужно открыть два ресторана в торговом центре. Через два месяца я открыла два ресторана. Это были не мои деньги, это был бюджет на открытие, я там работала. Так я столкнулась с тем, что тебе могут привести деньги, и ты можешь с ними работать.
А потом первый объект, это было случайно. Друг рассказал, что его друг открыл ресторан, у него закончились деньги, и нужна помощь. Меня попросили приехать и посмотреть, в чем дело. Я приехала, в итоге добавилась как партнер, нужен был человек, который операционно понимает.
Юрий: На каких условиях?
Наталья: Просто поделили доли. Нас было трое, по 33. Я зашла в долю без денег. Для ресторанного бизнеса это частый формат, экспертиза вместо денег, это не консалтинг, а работающий партнер. Другие с деньгами или с ресурсами. Эта экспертиза обычно тот самый ценный вклад. Обычно делят 50 на 50, у сильного операционного партнера может быть 60%.
Юрий: А чтобы выйти из доли, что нужно сказать?
Наталья: Я всегда остаюсь до конца. Коммитмент — это коммитмент. Как-то партнер одного проекта, после десяти лет, позвонил: «Наталья, вам надо выйти из проекта». Мне повезло, уверенность приходит с годами, матерость появляется.
Все мои партнеры мужчины старше меня, и когда строгим голосом в телефон говорят, думаешь: «Наверное, надо уйти». Я ответила: «Нет, вы знаете». Партнерство — это как брак, на всю жизнь. Но на самом деле, когда ты идешь в брак, думаешь, что это на всю жизнь. Но у меня уже третий брак.
Что я вижу в P&L
Борис: Есть различия между классическим рестораном и столовой?
Наталья: Да, существенное. Больше математики в столовой. И это меня привлекает, нравится доставлять что-то классное большому количеству людей, доступно, без сегментирования, для всех людей. В столовой сильно больше можно посчитать.
В ресторанах много вещей приходится улавливать кончиками пальцев, хотя это никакая не интуиция, это наш опыт, насмотренность, большое количество решений и ситуаций. С течением времени начинаешь чувствовать, но это не чувство. Это конкретный твой опыт.
Борис: Математика — это что такое все же?
Наталья: Это P&L, который ты можешь четко посчитать. Столовая – счет «от обратного»: площадь здания, количество офисов, класс (А, Б, В). Чем офис круче, тем больше метров на сотрудника. Был такой первый офис: «Главное, чтобы столы поместились». Считаем, сколько людей из этого числа могут прийти.
Если столовая там, куда надо добираться на оленях, конверсия большая. Если в конкурентной среде башня в Сити, 1200 человек, 24 концепции на этаже, то меньше. Примерно 30% для бизнес-центра – нормальная цифра хорошего качества. Можно делать плохую еду и жаловаться, что гостей мало, они просто не придут.
Борис: Где нужен маркетинг?
Наталья: В столовой – нет, в ресторанах нужен. Там надо о себе заявить, чем-то отличаться, делать уникальное. Рестораны больше про эмоции, и еда вообще про эмоции. Это сродни сексу, очень интимная вещь. Не всегда мы это формулируем, но это сакральное. Поэтому некоторые привозят еду из дома, которую приготовила жена или мама, они это называют по-другому, но это правильно.
А если посчитать чистую математику, экономия так себе, съездить в Ашан, все почистить, помыть, порезать, приготовить, привезти на работу, разогреть и остатки скорее всего будут отходами.
Могу управлять чем угодно
Борис: Но Наталья, у меня такой вопрос. А вы любым бизнесом можете управлять как профессиональный партнер? Просто заходите как управленец?
Наталья: Да, потому что у меня был опыт, разрабатывала проект доставки с командой разработчиков пилили проект, сайт, платформу, делали контрольные продажи. Вопрос в том, что мне сейчас интересно и насколько можно приложить мои знания. Если посмотреть на CEO крупных международных компаний, они сначала управляют автоконцерном, потом работают в Pepsi. Но CEO он и есть CEO, понимает, как работает структура.
Дальше, конечно, нужно потратить время, чтобы разобраться, из чего состоит бизнес и какие у него основные точки приложения. Нужно понять бизнес-модель и какой продукт ты доставляешь. А дальше, как управлять командой, и разные команды по-разному управляют.
Юрий: И на позицию операционного директора ты сколько будешь тратить времени в новом проекте?
Наталья: В новом проекте, конечно, это займет очень много времени. Но если это мне будет интересно.
Юрий: Как проект интересен, либо деньги интересны?
Наталья: Деньги не мотивируют. Грешно говорить, да, но мне интересны не деньги. Прикладывать свои знания. И про партнеров, если встретится человек, с которым действительно интересно работать и у которого есть чему научиться.
Борис: Перед нами получается сильный управленец, которому нужны партнеры.
Я научилась выбирать мужей
Юрий: Ты увлекаешься путешествиями, как появилась эта страсть?
Наталья: Мне всегда нравилось. Это про интерес к жизни, к людям, к миру. Не представляю людей, которым неинтересно путешествовать. Есть такие? 97-й год, меня отправили в Данию. Я была в шоке. Это произвело неизгладимое впечатление и я поняла, что хочу открывать новые места. Стараюсь каждый год открывать хотя бы одну-две страны. Я не люблю сильно лежать, люблю просто гулять. Мы с мужем можем гулять и разговаривать про бизнес, про жизнь, про все. Сейчас, к сожалению, приходишь в рестораны: пара приходит на свидание, а они не видят друг друга. Каждый сидит в своем телефоне.
У меня был опыт работы с мужем в одном из браков. Мы вывели формулу: я работаю с мужчинами и довольно жесткая в бизнесе. Это как профессиональный спорт, он жесткий, там сильно не разомнешься. И в бизнесе много жестких решений, увольнять людей, выбирать из двух плохих вариантов какой-то не очень хороший. Много сложностей, с которыми приходится работать. И я довольно жестко умею с этим справляться, наверное, поэтому у меня есть результаты.
Но мужу бы не понравилось, если бы он увидел меня в этом амплуа. С третьего раза я научилась, не умела выбирать мужчину и не понимала, для чего нужны отношения. На работе все так здорово получалось, что я не уделяла времени личным отношениям. Сейчас я поняла, что мужу нужна все-таки жена.
Борис: Как вы выбрали мужа?
Наталья: А вы знаете, что женщина выбирает мужчину. Я записала в заметках iPhone, какой он должен быть: профессиональный спортсмен, добрый, любит путешествовать. Это был такой новый проект. Мы познакомились в самолете, рейс из Перу в Амстердам, двенадцать часов. Смотрели друг на друга, улыбались. Он дал мне визитку в Амстердаме. Через неделю я прилетела в Берлин и у нас началась совместная жизнь.
Борис: А почему бывший профессиональный спортсмен было важно?
Наталья: Потому что я всю жизнь занимаюсь спортом. А спорт – это характер, дисциплина, умение наступать себе на горло, идти через боль и преодоление.
Я приеду за 50 000 ₽ в час, если интересно
Борис: Ваш рабочий час сколько стоит?
Наталья: Ну, трудно сказать. Вообще, я объявляю 50 000 ₽ в час, когда мне действительно интересно. Я не люблю говорить про объемы. Я честно говорю: «Я приеду за 50 000 ₽ в час и покажу все, контакты, что работает, что не работает». Это четкий час.
Борис: Много заказов?
Наталья: У меня нет задачи продавать. Мне позвонил «Хилтон», открывался ресторан, попросили посоветовать. Я консультировала «Хилтон» в Восточной Европе, два раза. И я им сэкономила $250 000 за час работы, показала, как по-другому построить всю зону питания.
Борис: А вам этот бизнес не интересен – консалтинг?
Наталья: Нет, прямо не люблю его.
Блиц
Борис: Самая дорогая ошибка в рублях?
Наталья: У меня был проект доставки, которым я управляла. Мы не смогли его продать, он замер. Это €2 млн. Мне кажется, это моя вина, я отвечала за этот проект.
Борис: Какое решение вы никогда не делегируете?
Наталья: Сложное.
Борис: За что уволите даже незаменимого сотрудника?
Наталья: Я думаю, что вообще не бывает незаменимых сотрудников. Даже я. Я считаю, бизнес должен быть так построен, что если ты убираешь любого сотрудника, любую должность, бизнес не падает. Иначе это плохо построенный бизнес.
Борис: В убыточной точке дадите второй шанс?
Наталья: Да.
Борис: Удвоить прибыль или сохранить свободное время?
Наталья: Имеется в виду: больше заработок или свободное время? Сейчас для меня – свободное время. Я считаю это в деньгах. За 300 000 ₽, я лучше посмотрю кино дома, на английском, чтобы тренировать речь.
Борис: А если три миллиона?
Наталья: Если будет интересно, я и за 200 000 схожу. Ну, правда.
Борис: Как вы свободное время проводите, вы сейчас обучаетесь?
Наталья: Путешествую и медицина. Свободное время по принципу Парето, 80% – медицина, это то, что я изучаю последние пять лет. Я учусь на пятом курсе, чтобы стать врачом. Первый месяц боялась рассказывать, что пошла учиться. Поступила в 39 лет. Я поняла, все, что хотела сделать, я сделала: открыть большой ресторан, много ресторанов, крутой ресторан. Я очень люблю эту сферу и до сих пор в ней работаю. Но в какой-то момент подумала: «А что еще?» Вспомнила, что мне всегда нравилась медицина, и я настроила режим так, что у меня есть время пойти и уделить этому внимание.
Борис: А потом, когда вы выучитесь, вы будете работать врачом?
Наталья: Этот вопрос задает мне муж. Говорит: «Наташ, ты достигла всего, сотрудники, мы в ресторане на Маврикии, бизнес работает. Ты реально потом пойдешь в больницу работать?» Я не могу ответить, мне еще учиться четыре года. Сейчас работаю как волонтер, бесплатно помогаю врачам, медсестрам, стажируюсь. Пока вижу, что буду в этом развиваться. Я развиваю один медицинский проект, небольшой стартап, и надеюсь в нем начать зарабатывать, потому что очень в него верю. Мы сделали ассистента на искусственном интеллекте, который помогает пациентам и врачам.
Борис: Последний вопрос, кого порекомендуете пригласить на интервью?
Наталья: Виталий Синяев. Сильный управленец.