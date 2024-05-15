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Какие есть модули 1С:ERP и для чего они нужны

В любой сфере эффективное управление бизнесом все больше зависит от информационных систем. Конфигурация 1С:ERP обладает широкими возможностями благодаря разным модулям и расширениям, которые дополняют ее типовые функции. Рассмотрим их подробнее.
Какие есть модули 1С:ERP и для чего они нужны
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Зачем бизнесу 1С:ERP

1С:ERP — это инновационное решение, которое создано на основе передового опыта в области автоматизации бизнес-процессов. Этот продукт способен эффективно адаптироваться к различным вызовам современности, будь то необходимость перевода команды на дистанционный режим работы или оперативная трансформация корпоративных систем в рамках импортозамещения. 1С:ERP обеспечивает бесперебойную работу предприятия даже в самых сложных и непредсказуемых обстоятельствах.

1С:ERP — разработка для крупных предприятий, но и средние по размеру компании тоже активно ее используют. Программа позволяет:

  • оптимизировать производство с учетом загрузки оборудования и сотрудников;

  • обеспечить работу всех сотрудников компании в едином инфопространстве;

  • отслеживать основные показатели деятельности компании и принимать управленческие решения на их основании;

  • согласовывать работу разных подразделений при реализации планов продаж, производства и т.д.;

  • управлять деньгами компании и разрабатывать стратегии достижения финансовых целей;

  • повышать уровень клиентского сервиса;

  • получать детальную аналитику о себестоимости, доходах и убытках, эффективности деятельности.

Модули 1С:ERP

Модули 1С:ERP можно разделить на две группы:

  • Первая группа — это модули, которые внедряются в систему 1С:ERP и интегрируются с ее базовым функционалом.

  • Вторая группа — это отдельные программные продукты, которые можно подключить к 1С:ERP в качестве внешних систем и тем самым расширить ее функциональные возможности.

Модули, которые внедряются в 1С:ERP

Рассмотрим наиболее распространенные из модулей, которые расширяют функции программы и созданы специально для работы в определенных отраслях.

1С:CRM. Программа 1С:CRM нужна, чтобы автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами, повысить эффективность продаж и улучшить качество обслуживания. 1С:CRM помогает собирать и анализировать информацию о клиентах, автоматизировать продажи, управлять сделками и контролировать работу менеджеров. 

«1С:PM Управление проектами». Модуль нужен, чтобы эффективно планировать, контролировать и анализировать выполнение проектов, обеспечивать их успешное завершение в установленные сроки и в рамках бюджета. 1С:PM помогает руководителям проектов и участникам команд отслеживать задачи, сроки, ресурсы, улучшать процессы управления. 

«1C:Общепит». Помогает оптимизировать работу заведения общественного питания, повысить его эффективность и качество обслуживания клиентов, а также улучшить контроль над расходами. Автоматизирует процессы учета товаров, взаиморасчетов с поставщиками, складского учета, калькуляции блюд, составления меню, контроля остатков и другие. 

«1C:Производство алкогольной продукции». Автоматизирует процессы учета сырья, материалов, готовой продукции, расчетов с поставщиками и покупателями, складского учета на предприятиях, которые выпускают алкогольную продукцию.

«1C:Управление автотранспортом». Помогает наладить учет в компаниях, которые занимаются перевозками и эксплуатацией транспорта. Она позволяет оптимизировать работу автопарка, вести учет транспортных средств, технического обслуживания и ремонта, планировать маршруты.

«1С:Аренда и управление недвижимостью». Автоматизирует процессы учета объектов недвижимости, взаиморасчетов с арендаторами, планирования доходов и расходов, связанных с эксплуатацией недвижимости. 

«1С:Агропромышленный комплекс». Позволяет вести учет сырья, материалов, готовой продукции, вести взаиморасчеты с поставщиками и покупателями, складской учет, рассчитывать себестоимость на предприятиях, которые ведут деятельность в сельском хозяйстве.

«1C:Управление лесозаготовительным предприятием». Комплексное решение, которое предоставляет инструменты для учета процессов лесозаготовки и лесопиления, а также ведения других бизнес-процессов в компаниях этой сферы.

«1C:Молокозавод». Специальный модуль для предприятий молочной промышленности, который позволяет учитывать операции в производстве молочных продуктов и вести точный учет молока на всех этапах переработки.

«1C:Управление металлургическим комбинатом». Это программа, которая позволяет управлять металлургическим производством, дает возможность контролировать производственные операции и вести учет сырья на всех этапах выпуска продукции.

«1C:Управляющая компания ЖКХ». Программа позволяет вести учет объектов жилого и нежилого фонда, автоматизировать расчеты с подрядчиками, вести реестр собственников и работать с обращениями граждан, контролировать качество предоставляемых услуг и соблюдение сроков работ, анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в сфере ЖКХ, формировать отчетность.

Поддержка уровня КОРП от компании «ТРИО» — это комплексное сопровождение бухгалтерских и управленческих процессов. Наши специалисты не просто внедрят и будут поддерживать систему 1С — они помогут настроить учетную политику, проведут аудит и предложат решения, основанные на глубоких знаниях в области бухгалтерского учета.

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  • ценность, а не часы работы;

  • комплексное сопровождение. 

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Расширения, которые интегрируются с 1С:ERP

Эта группа программных решений — системы и расширения, которые можно интегрировать с 1С:ERP в качестве внешних систем. Таких расширений больше 30, приведем некоторые из них:

«1С:Управление холдингом». Это программное решение, которое предоставляет холдингам инструменты для управления распределенной структурой. Интеграция с 1С:ERP позволяет контролировать финансовые и операционные процессы во всех филиалах, упрощает учет, аналитику и принятие решений на всех уровнях холдинговой структуры.

«1С:Документооборот». Программа, которая автоматизирует управление документооборотом внутри организации. Она позволяет создавать, согласовывать, редактировать и хранить различные виды документов, такие как договоры, счета, накладные и т. д., обмениваться ими. Система помогает повысить эффективность работы с документами, сократить время на их обработку и обеспечить контроль над процессами документооборота.

«1С:PDM Управление инженерными данными 4 (PLM)». Позволяет управлять инженерными процессами: структурой изделий, этапами разработки, производства, эксплуатации и утилизации изделий, коллективно работать над проектами. 1С:PDM позволяет повысить эффективность работы инженерных служб, сократить время на разработку и внедрение продуктов, а также обеспечить контроль над процессами проектирования и производства.

«1С:Управление по целям и KPI». Система нужна, чтобы помочь компаниям в постановке, контроле и оценке ключевых показателей эффективности (KPI) сотрудников и подразделений. Программа позволяет формулировать цели и KPI, устанавливать связи между ними и отслеживать их выполнение, анализировать результаты.

«1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП». Облегчает компаниям соблюдение экологических стандартов. Программа отслеживает, как деятельность организации влияет на окружающую среду, помогает формировать отчетность по экобезопасности и обеспечивать соблюдение требований законодательства в области природоохраны.

«1C:Инвентаризация и управление имуществом». Автоматизирует процессы инвентаризации и учета активов, помогает оптимизировать их использование и тем самым увеличить эффективность управления активами, сократить затраты. 

«1C:WMS Логистика». Система создана, чтобы организовать работу склада. Позволяет управлять хранением, отгрузкой товаров, уменьшает вероятность ошибок в складских операциях.

«1C:TMS Логистика». Включает инструменты, которые позволяют планировать и отслеживать грузоперевозки в рамках единой мастер-системы 1С:ERP. Это помогает уменьшить время доставки и оптимизировать логистические процессы в организации.

«1C:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS». Позволяет контролировать местонахождение транспорта с применением систем ГЛОНАСС/GPS. Система помогает контролировать работу транспорта, выбирать оптимальные маршруты.

«1C:ERP Управление птицеводческим предприятием». Система, которая помогает рационально управлять птицеводческим бизнесом. Она включает набор инструментов для учета поголовья, планирования рациона, контроля заболеваемости и организации производства. 

«1C:ERP Управление мясоперерабатывающим предприятием». Помогает организовать учет мясопереработки, управлять качеством продукции, запасами, контролировать себестоимость и распределять продукцию.

«1С:Управление лизинговой компанией». Решение позволяет лизинговым компаниям осуществлять регистрацию обращений, следить за исполнением договоров лизинга, работать с базой клиентов и регулировать финансовые операции.

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