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ERP бюджетирование: возможности применения

Блок «Бюджетирование» в 1С:ERP предназначен для комплексного планирования, контроля и анализа финансовых потоков внутри организации.
ERP бюджетирование: возможности применения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С его помощью компании могут более точно прогнозировать доходы и расходы, оптимально распределять ресурсы, а также своевременно выявлять и устранять отклонения от плановых показателей. Это позволяет создавать гибкие и адаптивные финансовые стратегии, обеспечивающие устойчивое развитие бизнеса.

Благодаря гибкой настройке каждой отдельной статьи, вы можете создавать уникальные отчеты, точно соответствующие вашим требованиям и позволяющие детально отразить учет с нужной вам стороны.

В статье мы рассмотрим особенности настройки отчетов: Движение Денежных Средств (ДДС), Управленческий Баланс и Отчет о Прибылях и Убытках. Мы продемонстрируем, как с помощью блока «Бюджетирование» можно эффективно настраивать и адаптировать эти отчеты под специфические потребности вашего предприятия.

Отчет по движению денежный средств

Типовой отчет по движению денежных средств (ДДС) формируется в разрезе статей движения денежных средств. Эти статьи являются обязательным реквизитом для первичных документов, используемых для отражения банковских и кассовых операций. Кроме того, они служат основой для составления регламентированной отчетности.

Однако в реальности детализация статей по регламентированному учету зачастую отличается от управленческого учета. В регламентированном учете требуется строгое соблюдение классификаций и форм, установленных законодательными и нормативными актами. В то время как управленческий учет позволяет более гибкий подход, ориентированный на внутренние потребности компании и специфику ее деятельности.

Так выглядит Типовой отчет ДДС в ERP:

Так выглядит Отчет ДДС с использованием системы бюджетирования:

Так выглядит Настройка правил для статьи бюджета:

В правиле для статьи бюджета мы определяем, на основе каких данных формируется информация. В данном случае мы объединили две статьи ДДС: «Поступление оплаты от клиента» и «Возврат оплаты от клиента» с учетом обратного знака. 

Также мы установили фильтр, чтобы исключать операции с платежами от клиентов, относящиеся к статье ДДС «Выручка от реализации актива».

В статью «Прочие поступления» включили несколько видов операций:

Таким образом, мы получили более прозрачную отчетность, которая позволяет детально отслеживать финансовые потоки и принимать обоснованные управленческие решения. 

Эта гибкость позволяет вам адаптировать отчетность к изменяющимся условиям и специфике бизнеса, обеспечивая более точный и своевременный анализ финансового состояния компании.

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Управленческий баланс

Еще вариант использования системы бюджетирование: «Управленческий баланс». Типовой отчет ERP имеет ряд ограничений одно из них это отражение суммового остатка материальных ценностей только с учетом НДС. 

Отчет «Управленческий баланс» в системы бюджетирования был построен на основании данных рег. учета, в нашем случае управленческий учет и рег. учета ведутся на одном плане счетов:

Чтобы получить такой варианты, мы используем два вида настройки.

  • Первый. Там где данные по управленческому учету не отличаются от регламентированного мы используем сбор данных по счетам регламентированного учета.

  • Второй. По счетам, где существует отличие используем раздел источника данных «произвольные данные» и добавляем нужные нам условия отбора.

В текущей версии настройки бюджетирования мы не использовали получение данных по управленческому учету.

Таким образом, корректная настройка отчета «Управленческий баланс» в системе бюджетирования позволяет получить более точную и релевантную информацию для анализа, планирования и принятия управленческих решений.

Прибыли и убытки

Еще один вариант управленческого учета на базе бюджетирования покажем на примере отчета «Прибыли и убытки»:

Здесь для формирования результата по статьям используются различные варианты отбора по видам операций, статьям расходов и подразделений

Два вида операции. И отбор по статьям расходов, подразделению за исключение услуг оказанный собственными организациями.

Здесь мы получили анализ информации, в которой исключили внутригрупповые обороты компании и увидели реальные коммерческие цифры предприятия, которые уже не нужно перерабатывать в экселях, а сразу можно принимать решение.

Заключение

Мы показали отдельные возможности настройки статей бюджетирования и составления управленческого баланса. Конечно, возможности модуля значительно шире, чем мы смогли продемонстрировать в рамках этой статьи.

Используя гибкость настройки статей бюджетов в системе 1С:ERP, вы можете не только точно рассчитывать бюджеты, но и строить отдельные отчеты, которые будут учитывать все нюансы и специфику вашего предприятия. Эта гибкость позволяет адаптировать систему под ваши уникальные требования и обеспечивает более прозрачное и точное представление финансового состояния компании.

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