ERP бюджетирование: возможности применения

Блок «Бюджетирование» в 1С:ERP предназначен для комплексного планирования, контроля и анализа финансовых потоков внутри организации.

С его помощью компании могут более точно прогнозировать доходы и расходы, оптимально распределять ресурсы, а также своевременно выявлять и устранять отклонения от плановых показателей. Это позволяет создавать гибкие и адаптивные финансовые стратегии, обеспечивающие устойчивое развитие бизнеса.

Благодаря гибкой настройке каждой отдельной статьи, вы можете создавать уникальные отчеты, точно соответствующие вашим требованиям и позволяющие детально отразить учет с нужной вам стороны.

В статье мы рассмотрим особенности настройки отчетов: Движение Денежных Средств (ДДС), Управленческий Баланс и Отчет о Прибылях и Убытках. Мы продемонстрируем, как с помощью блока «Бюджетирование» можно эффективно настраивать и адаптировать эти отчеты под специфические потребности вашего предприятия.

Отчет по движению денежный средств

Типовой отчет по движению денежных средств (ДДС) формируется в разрезе статей движения денежных средств. Эти статьи являются обязательным реквизитом для первичных документов, используемых для отражения банковских и кассовых операций. Кроме того, они служат основой для составления регламентированной отчетности.

Однако в реальности детализация статей по регламентированному учету зачастую отличается от управленческого учета. В регламентированном учете требуется строгое соблюдение классификаций и форм, установленных законодательными и нормативными актами. В то время как управленческий учет позволяет более гибкий подход, ориентированный на внутренние потребности компании и специфику ее деятельности.

Так выглядит Типовой отчет ДДС в ERP:

Так выглядит Отчет ДДС с использованием системы бюджетирования:

Так выглядит Настройка правил для статьи бюджета:

В правиле для статьи бюджета мы определяем, на основе каких данных формируется информация. В данном случае мы объединили две статьи ДДС: «Поступление оплаты от клиента» и «Возврат оплаты от клиента» с учетом обратного знака.

Также мы установили фильтр, чтобы исключать операции с платежами от клиентов, относящиеся к статье ДДС «Выручка от реализации актива».

В статью «Прочие поступления» включили несколько видов операций:

Таким образом, мы получили более прозрачную отчетность, которая позволяет детально отслеживать финансовые потоки и принимать обоснованные управленческие решения.

Эта гибкость позволяет вам адаптировать отчетность к изменяющимся условиям и специфике бизнеса, обеспечивая более точный и своевременный анализ финансового состояния компании.

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Управленческий баланс

Еще вариант использования системы бюджетирование: «Управленческий баланс». Типовой отчет ERP имеет ряд ограничений одно из них это отражение суммового остатка материальных ценностей только с учетом НДС.

Отчет «Управленческий баланс» в системы бюджетирования был построен на основании данных рег. учета, в нашем случае управленческий учет и рег. учета ведутся на одном плане счетов:

Чтобы получить такой варианты, мы используем два вида настройки.

Первый. Там где данные по управленческому учету не отличаются от регламентированного мы используем сбор данных по счетам регламентированного учета.

Второй. По счетам, где существует отличие используем раздел источника данных «произвольные данные» и добавляем нужные нам условия отбора.

В текущей версии настройки бюджетирования мы не использовали получение данных по управленческому учету.

Таким образом, корректная настройка отчета «Управленческий баланс» в системе бюджетирования позволяет получить более точную и релевантную информацию для анализа, планирования и принятия управленческих решений.

Прибыли и убытки

Еще один вариант управленческого учета на базе бюджетирования покажем на примере отчета «Прибыли и убытки»:

Здесь для формирования результата по статьям используются различные варианты отбора по видам операций, статьям расходов и подразделений.

Два вида операции. И отбор по статьям расходов, подразделению за исключение услуг оказанный собственными организациями.

Здесь мы получили анализ информации, в которой исключили внутригрупповые обороты компании и увидели реальные коммерческие цифры предприятия, которые уже не нужно перерабатывать в экселях, а сразу можно принимать решение.

Заключение

Мы показали отдельные возможности настройки статей бюджетирования и составления управленческого баланса. Конечно, возможности модуля значительно шире, чем мы смогли продемонстрировать в рамках этой статьи.

Используя гибкость настройки статей бюджетов в системе 1С:ERP, вы можете не только точно рассчитывать бюджеты, но и строить отдельные отчеты, которые будут учитывать все нюансы и специфику вашего предприятия. Эта гибкость позволяет адаптировать систему под ваши уникальные требования и обеспечивает более прозрачное и точное представление финансового состояния компании.

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