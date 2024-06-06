₽ Заказать рекламу
ТРИО

Сравниваем 1С:ERP и 1С:КА: что общего и в чем разница  

В современном бизнесе существует множество процессов, которые сложно проконтролировать вручную. Поэтому автоматизация становится не роскошью, а необходимостью. 1С — это не только система для ведения бухгалтерского учета, но и целое семейство программных продуктов, в том числе для комплексной автоматизации бизнеса. Сравним два продукта — 1С:ERP и 1С:КА.
Сравниваем 1С:ERP и 1С:КА: что общего и в чем разница  
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кому подойдут 1С:ERP и 1С:КА

«1С:ERP Управление предприятием» и «1С: Комплексная автоматизация» — как следует из названия, это два программных продукта на платформе 1С, а значит, оба имеют достаточно понятный интерфейс для всех, кто сталкивался с этой системой.

Они позволяют мониторить ключевые показатели деятельности, внедрять CRM — систему для управления взаимодействием с клиентами, контролировать закупки, склад, работать с казначейством и обслуживать продажи.

1С:КА подходит для небольших компаний, которые в основном заточены под торговлю или дистрибуцию, а также под небольших производственников. Ее выбирают компании с количеством пользователей 10–50.

1С:ERP обладает более широким функционалом и применима для любого бизнеса, от мелкого производства до крупных торговых компаний. Она отлично подойдет организациям с любым числом пользователей.

Общие возможности 1С:ERP и 1С:КА

Несмотря на различия, конфигурации имеют ряд общих возможностей, которые позволяют оптимизировать и автоматизировать большое число бизнес-процессов.

  • Учет финансового планирования. В обеих конфигурациях пользователь может настроить и вести финансовое планирование, применять систему финансовых бюджетов, вести планы продаж и закупок товаров.

  • Учет сделок с клиентами. В 1С:КА и 1С:ERP реализована функция учета по сделкам с конкретным клиентом. Благодаря ей можно отслеживать активность клиента, определять наиболее востребованные товары, формировать коммерческие предложения и даже заказы.

  • Учет соглашений с поставщиками. Обе конфигурации помогут вам в работе с поставщиками — можно составлять соглашения и учитывать условия закупок, вести учет запросов по каждому поставщику, анализировать причины отмены или невыполнения заказов поставщиками (например, если поставщик срывает сроки, можно прекратить с ним работу), запрещать закрывать неполные заказы и т.п.

  • Учет нескольких складов. В системах можно вести учет по нескольким складам (основной, адресный или ордерный), к тому же в нескольких режимах взаимодействия:

    • автоматическая — расходные ордера на товары формируются после записи соответствующих документов (например, накладной на перевозку или заказа-наряда);

    • кладовщик — заведующий складом может самостоятельно создать расходные ордера;

    • менеджер — менеджер создает расходные ордера по распоряжению на отгрузку из списков заказов или накладных.

  • Кстати, для удобства работы сотрудники могут установить себе мобильное приложение с полным набором базовых функций.

  • Учет и формирование ресурсных спецификаций. Чтобы сформировать необходимый набор материалов для производства, в конфигурациях предусмотрена функция создания ресурсных спецификаций.

  • Учет заявок на расходование денежных средств. Система позволяет устанавливать лимиты по расходованию денежных средств, формировать платежный календарь, вести оплаты по платежным картам, переводить и принимать валюту.

Попробуйте поддержку уровня КОРП от компании «ТРИО» — полный спектр услуг по сопровождению бухгалтерских и управленческих процессов. Специалисты не только помогут с подбором и внедрением 1С, но и предложат оптимальные решения именно для вашего бизнеса. Вы приобретаете не часы, а ценность — гарантированное решение ваших задач благодаря многогранному опыту наших мастеров. 

Поддержка уровня КОРП

У нас вы приобретаете не часы, а ценность — гарантированное решение ваших задач благодаря многогранному опыту наших мастеров. Прокачайте свой бизнес, доверив его заботе нашего многофункционального отдела

Различия 1С:ERP и 1С:КА

  • Бюджетирование. Обе системы позволяют вести бюджетный учет, однако в 1С:КА он более ограниченный, пользователям доступны перспективное финансовое планирование и лимитирование расхода денежных средств. А вот пользователям 1С:ERP также можно формировать цепочки зависимых бюджетов, ставить задачи на формирование бюджета автоматически, мониторить бюджетный процесс, проводить анализ результатов.

  • Управление производством. Так как под производство в основном заточена система 1С:ERP, то и все параметры управления производственным процессом есть именно в этой версии. В 1С:КА заложен незначительный урезанный функционал управления производством. Например, только в версии 1С:ERP можно использовать маршрутные карты для ведения схем технологических операций, производить расчет себестоимости продукции с детализацией по заказам, формировать этапы внутри цеха.

Также только в версии 1С:ERP есть возможность работать с давальческим сырьем, формировать замену материалов при работе с аналогами и создавать плановые калькуляции для изделий на заказ.

  • Управление ремонтами. В версии 1С:КА функционал управления ремонтом и ТО не реализован в принципе. В 1С:ERP можно создавать классы объектов эксплуатации, виды дефектов, общие виды ремонтов.

  • МСФО. В 1С:ERP имеется возможность готовить отчетность по Международной системе финотчетности.

Основное отличие версий кроется в управлении производственными процессами. В 1С:КА есть система управления производством, но в отличие от 1С:ERP, она сильно урезана и не отвечает требованиям, которые обычно предъявляются к производственным предприятиям.

1С:ERP позволяет автоматизировать гораздо больше процессов, чем 1С:КА. Но прежде чем принимать решение о покупке той или иной системы, ответьте на несколько вопросов:

  • Какой бизнес у вашей компании — торговля или производство?

  • Какие процессы вам важно автоматизировать?

  • Сколько пользователей будет в системе?

Когда вы ответите на данные вопросы, то сможете определить, какая конфигурация 1С соответствует вашим потребностям. Чтобы получить более подробную и детальную помощь в выборе программного продукта, обратитесь за консультацией в ТРИО. Мы также предлагаем быстрое внедрение и комплексное сопровождение ваших бухгалтерских и управленческих процессов. На консультации мы подберем оптимальный пакет услуг для вашей конфигурации 1С.

Поддержка уровня КОРП

У нас вы приобретаете не часы, а ценность — гарантированное решение ваших задач благодаря многогранному опыту наших мастеров. Прокачайте свой бизнес, доверив его заботе нашего многофункционального отдела

Реклама: ООО «Трио», ИНН: 6322039268, erid: LjN8KJtth

Начать дискуссию

Маркетплейсы

Росаккредитация: маркетплейсы должны подтверждать качество всех товаров

20 маркетплейсов добровольно участвуют в сертифицировании товаров у Росаккредитации. Это требование хотят сделать обязательным для всех участников рынка.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Астрал
Локальные нормативные акты

Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году

Большинство работодателей должны принимать ЛНА, но не все из них обязательные. Рассказываем, какие ЛНА должны быть в каждой компании, и какие работодатели могут их не утверждать.

Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году
УСН

Комментарий дня. Про УСН

У нас на «Клерке» очень активные пользователи. А в диалогах рождается истина. Публикуем для вас самый интересный комментарий дня.

Комментарий дня. Про УСН

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

Даже дистанционным работникам на неполном дне положен оплачиваемый отгул на диспансеризацию

Роструд разъяснил предоставление дня освобождения от работы для диспансеризации сотрудника, работающего удаленно на неполной ставке.

Банкротство физических лиц

Должникам вернут оставшиеся после банкротства деньги на покупку жилья

Конституционный Суд постановил распространить иммунитет на деньги, полученные от продажи единственного ипотечного жилья банкрота. Остаток средств исключат из конкурсной массы, чтобы должник смог приобрести новое жилье.

Антон Свирякин
Налоговые изменения 2025

Налоговые перспективы на 2025 год. Налогообложение бизнеса

Какими будут налоговые ставки для бизнеса в 2025 году и останется ли у налогоплательщиков желание заниматься оптимизацией налогов.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Учет у ИП на ОСНО

ИП на ОСНО учитывают доходы и расходы по правилам от 2002 года

ИП на общем режиме платят НДФЛ. Доходы уменьшаются на профессиональный налоговый вычет. При этом размер вычета не может быть больше размера доходов. То есть убытки не учитываются.

Банки

Центробанк назвал платежный рынок России одним из самых технологичных в мире

Регулятор вместе с банками планирует усовершенствовать работу цифровых финансовых сервисов.

Ак Барс Банк
Кредитование

Как бизнесу оптимизировать кредитную нагрузку

Развитие бизнеса часто требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Многие предприниматели обращаются за кредитами, чтобы закупить новое оборудование или запустить инновационный проект. При этом важно знать, как оптимизировать кредитную нагрузку, чтобы эффективно использовать заемные средства и снизить риски неплатежеспособности.

Как бизнесу оптимизировать кредитную нагрузку
EasyDocs
ЭДО в кадровом учете

Отпуск при работе по совместительству

Разбираемся, чем отличаются совмещение и совместительство, какие есть правила оформления отпуска по совместительству и почему это удобно делать в системе КЭДО EasyDocs.

Отпуск при работе по совместительству
Банки

Мошенники заставляют заемщиков вкладывать кредитные средства в финансовые пирамиды

Сбер нашел мошенников, которые погашали кредиты сразу за нескольких заемщиков. Это позволило выявить новую схему финансовых пирамид.

Exnode
Криптовалюта

Как обменять криптовалюту на наличные в Москве и СПБ

С учетом постоянно меняющихся цен на криптовалюту, многие сегодня ищут способы не только купить, но и выгодно продать криптовалюту: за наличные. Прибыль от удачной перепродажи зачастую превышает 200–300%, и такой возможностью явно не стоит пренебрегать! К счастью, в России ее по-прежнему не заблокировали, и любой желающий может свободно обменивать коины, используя легальные онлайн- и офлайн-сервисы!

Как обменять криптовалюту на наличные в Москве и СПБ

Разборы законов

1 312
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Несчастные случаи на производстве

Пострадавшим на производстве не придется ждать страховые выплаты при затянувшемся расследовании

Минюст зарегистрировал изменения, которые Минтруд внес в Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования.

ТРИО

Сравниваем 1С:ERP и 1С:КА: что общего и в чем разница  

В современном бизнесе существует множество процессов, которые сложно проконтролировать вручную. Поэтому автоматизация становится не роскошью, а необходимостью. 1С — это не только система для ведения бухгалтерского учета, но и целое семейство программных продуктов, в том числе для комплексной автоматизации бизнеса. Сравним два продукта — 1С:ERP и 1С:КА.

Сравниваем 1С:ERP и 1С:КА: что общего и в чем разница  
Самозанятые

Что в работе с самозанятыми привлечет внимание ФНС и Минтруда

Налоговики будут искать признаки трудовых отношений в работе с самозанятыми, а также проводить проверки и запрашивать документы, которые обычно требуют по сделкам с другими контрагентами.

Платформа ОФД

«Платформа ЭДО» улучшила сервис для пользователей 1С

Электронный документооборот «Платформа ЭДО» стал еще удобнее для бухгалтеров и предпринимателей, пользующихся программным обеспечением 1С. Обновления улучшили пользовательский интерфейс Обработки 1С для ЭДО (интеграции 1С для ЭДО).

«Платформа ЭДО» улучшила сервис для пользователей 1С
Первая Экспертная Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины

Новые КБК в 2024 году по налогам и взносам

С 2024 года изменились коды бюджетной классификации для уплаты налогов и взносов. При заполнении платежных поручений и отчетности следует использовать новые КБК — разобрали с экспертом все нюансы, чтобы вы свели ошибки к минимуму.

Новые КБК в 2024 году по налогам и взносам
ОСАГО

В России и Белоруссии будут действовать единые полисы ОСАГО

Автомобилисты смогут беспрепятственно въезжать в Белоруссию, а в случае ДТП связь со страховщиками будет проходить в электронном формате.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи квартиры, если купила новую больше или дороже

Для семей с двумя и более детьми действует льгота при продаже жилья – при определенных условиях не будет НДФЛ при любом сроке владения.

Интересные материалы

Айрат Хаматов
Дробление бизнеса

Дробление бизнеса: когда есть риск?

НДС повысили, льготы по взносам отменили, конкуренты душат, спрос падает! Как можно в таких условиях законно платить ВСЕ налоги?

Дробление бизнеса: когда есть риск?