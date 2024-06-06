Сравниваем 1С:ERP и 1С:КА: что общего и в чем разница  

В современном бизнесе существует множество процессов, которые сложно проконтролировать вручную. Поэтому автоматизация становится не роскошью, а необходимостью. 1С — это не только система для ведения бухгалтерского учета, но и целое семейство программных продуктов, в том числе для комплексной автоматизации бизнеса. Сравним два продукта — 1С:ERP и 1С:КА.

Кому подойдут 1С:ERP и 1С:КА

«1С:ERP Управление предприятием» и «1С: Комплексная автоматизация» — как следует из названия, это два программных продукта на платформе 1С, а значит, оба имеют достаточно понятный интерфейс для всех, кто сталкивался с этой системой.

Они позволяют мониторить ключевые показатели деятельности, внедрять CRM — систему для управления взаимодействием с клиентами, контролировать закупки, склад, работать с казначейством и обслуживать продажи.

1С:КА подходит для небольших компаний, которые в основном заточены под торговлю или дистрибуцию, а также под небольших производственников. Ее выбирают компании с количеством пользователей 10–50.

1С:ERP обладает более широким функционалом и применима для любого бизнеса, от мелкого производства до крупных торговых компаний. Она отлично подойдет организациям с любым числом пользователей.

Общие возможности 1С:ERP и 1С:КА

Несмотря на различия, конфигурации имеют ряд общих возможностей, которые позволяют оптимизировать и автоматизировать большое число бизнес-процессов.

Учет финансового планирования . В обеих конфигурациях пользователь может настроить и вести финансовое планирование, применять систему финансовых бюджетов, вести планы продаж и закупок товаров.

Учет сделок с клиентами. В 1С:КА и 1С:ERP реализована функция учета по сделкам с конкретным клиентом. Благодаря ей можно отслеживать активность клиента, определять наиболее востребованные товары, формировать коммерческие предложения и даже заказы.

Учет соглашений с поставщиками . Обе конфигурации помогут вам в работе с поставщиками — можно составлять соглашения и учитывать условия закупок, вести учет запросов по каждому поставщику, анализировать причины отмены или невыполнения заказов поставщиками (например, если поставщик срывает сроки, можно прекратить с ним работу), запрещать закрывать неполные заказы и т.п.

Учет нескольких складов. В системах можно вести учет по нескольким складам (основной, адресный или ордерный), к тому же в нескольких режимах взаимодействия: автоматическая — расходные ордера на товары формируются после записи соответствующих документов (например, накладной на перевозку или заказа-наряда); кладовщик — заведующий складом может самостоятельно создать расходные ордера; менеджер — менеджер создает расходные ордера по распоряжению на отгрузку из списков заказов или накладных.

Кстати, для удобства работы сотрудники могут установить себе мобильное приложение с полным набором базовых функций.

Учет и формирование ресурсных спецификаций . Чтобы сформировать необходимый набор материалов для производства, в конфигурациях предусмотрена функция создания ресурсных спецификаций.

Учет заявок на расходование денежных средств. Система позволяет устанавливать лимиты по расходованию денежных средств, формировать платежный календарь, вести оплаты по платежным картам, переводить и принимать валюту.

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Различия 1С:ERP и 1С:КА

Бюджетирование. Обе системы позволяют вести бюджетный учет, однако в 1С:КА он более ограниченный, пользователям доступны перспективное финансовое планирование и лимитирование расхода денежных средств. А вот пользователям 1С:ERP также можно формировать цепочки зависимых бюджетов, ставить задачи на формирование бюджета автоматически, мониторить бюджетный процесс, проводить анализ результатов.

Управление производством. Так как под производство в основном заточена система 1С:ERP, то и все параметры управления производственным процессом есть именно в этой версии. В 1С:КА заложен незначительный урезанный функционал управления производством. Например, только в версии 1С:ERP можно использовать маршрутные карты для ведения схем технологических операций, производить расчет себестоимости продукции с детализацией по заказам, формировать этапы внутри цеха.

Также только в версии 1С:ERP есть возможность работать с давальческим сырьем, формировать замену материалов при работе с аналогами и создавать плановые калькуляции для изделий на заказ.

Управление ремонтами . В версии 1С:КА функционал управления ремонтом и ТО не реализован в принципе. В 1С:ERP можно создавать классы объектов эксплуатации, виды дефектов, общие виды ремонтов.

МСФО. В 1С:ERP имеется возможность готовить отчетность по Международной системе финотчетности.

Основное отличие версий кроется в управлении производственными процессами. В 1С:КА есть система управления производством, но в отличие от 1С:ERP, она сильно урезана и не отвечает требованиям, которые обычно предъявляются к производственным предприятиям.

1С:ERP позволяет автоматизировать гораздо больше процессов, чем 1С:КА. Но прежде чем принимать решение о покупке той или иной системы, ответьте на несколько вопросов:

Какой бизнес у вашей компании — торговля или производство?

Какие процессы вам важно автоматизировать?

Сколько пользователей будет в системе?

Когда вы ответите на данные вопросы, то сможете определить, какая конфигурация 1С соответствует вашим потребностям. Чтобы получить более подробную и детальную помощь в выборе программного продукта, обратитесь за консультацией в ТРИО. Мы также предлагаем быстрое внедрение и комплексное сопровождение ваших бухгалтерских и управленческих процессов. На консультации мы подберем оптимальный пакет услуг для вашей конфигурации 1С.

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