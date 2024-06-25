От хаоса к контролю: как автоматизировать бизнес-процессы компании на 1С

Автоматизация помогает работать эффективнее как маленькому предприятию, так и огромному холдингу. Решения на базе 1С позволяют автоматизировать практически любой процесс в компании. Специалисты компании «ТРИО» помогут вам выбрать и внедрить систему 1С: они уже 17 лет автоматизируют большой и малый бизнес.

О компании

«ТРИО» — компания, которая специализируется на разработке программных продуктов на платформе 1С и системной интеграции.

Специалисты «ТРИО» берутся за сложные проекты, где требуется опыт и мастерство. Компания работает по всей России и уверена, что расстояние не помеха для продуктивного сотрудничества.

Услуги компании «ТРИО»

Поддержка КОРП — экспертная поддержка крупных информационных систем ERP класса (УПП, КА, 1С:ERP 2). Мы отдаем приоритет клиентам уровня КОРП — в этой сфере работают наши самые сильные специалисты.

Разработка на платформе «1С:Предприятие 8» — внесение любых изменений в стандартную конфигурацию программы под индивидуальный запрос клиента.

Внедрение «1С:Предприятие 8» — профессиональное внедрение и запуск программы в вашей организации.

Переход на новую версию программы — чтобы идти в ногу со временем и получать новые возможности от автоматизации бизнеса. Специалисты разработают план перехода в виде коротких спринтов, чтобы внедрение прошло максимально комфортно и эффективно.

Комплексное сопровождение 1С — обновление, обучение, техподдержка — все это специалисты «ТРИО» возьмут на себя.

Попробуйте поддержку уровня КОРП в течение одного месяца бесплатно.

Продукты 1С

«1C:ERP 2 Управление предприятием» объединяет различные контуры учета в одну систему и позволяет комплексно управлять ресурсами компаниями. Решение для компаний любой отрасли и размера, особенно подходит для средних и крупных производственных предприятий.

«1С:Зарплата и управление персоналом» — Базовая, ПРОФ и КОРП конфигурации. Максимально удобные и современные инструменты для ведения кадрового учета и делопроизводства.

«1С:Бухгалтерия» — полная автоматизация процесса бухгалтерского и налогового учета на предприятии.

«1С: Комплексная автоматизация» — программное решение для создания единой информационной системы, охватывающей важные задачи управления и учета. Позволяет автоматизировать бухгалтерию, торговлю, склад, расчет зарплаты, кадровый учет.

Облачные решения — доступ к данным предприятия из любой точки мира 24/7.

Протестируйте облачные продукты от ТРИО уже сейчас. «1С:Готовое рабочее место» и «1С:Фреш» — с бесплатным доступом на 30 дней. Стоимость ИТС ПРОФ составляет 44 064 руб. / 12 мес., ИТС уровня Базовый — 18 600 руб. / 12 мес.

Зачем доверять автоматизацию сторонней компании, если можно нанять айтишника в штат

Можно нанять в штат айтишника и даже не одного, если у вас крупная организация. Но загрузка у таких специалистов неравномерная, а зарплату им нужно платить каждый месяц.

За год ваша экономия с Поддержкой КОРП по сравнению с собственным ИТ-отделом составит от 26 до 83%.

Фактически специалисты «ТРИО» выступают как внешний ИТ отдел компании, работать с которым удобнее, выгоднее и результативнее, чем с внутренним.

Какие преимущества дает поддержка КОРП:

Минимизация расходов. Помимо ФОТ, можно сэкономить на страховых взносах, оборудовании рабочего места и т.п. Индивидуальный подход. Все работы выполняются строго в соответствии с запросом клиента и исходя из стратегии, выбранной им. Мы предлагаем варианты развития системы, а также отслеживаем все критические события, влияющие на своевременную сдачу управленческой и регламентированной отчетности. Доступ к новым технологиям. Без значительных капитальных затрат можно получить доступ к современным технологиям, привлечь опытных экспертов и специалистов. Скорость реакции. Так как специалисты поддержки КОРП постоянно отслеживают все происходящие изменения, то гарантированно вы получите все нововведения в ближайшем обновлении. Гибкость. Любой, даже самый нестандартный и сложный вопрос может быть решен.

Почему «ТРИО»

Мы не просто учитываем пожелания клиента, но и самостоятельно вникаем в весь процесс работы организации, ищем слабые места, изучаем ценности компании, чтобы достичь нужного результата.

В своих решениях руководствуемся бизнес-ценностями. Обычно сначала разбираемся, «чего хочет бизнес», после чего предлагаем решение.

Внедрили десятки эффективных решений, за которые заказчики благодарны до сих пор, с некоторыми заключили стратегическое партнерство.

Мы собрали сильных специалистов из разных областей (бухгалтерия на уровне аудиторов, инженеры, программисты с богатым опытом реализации сложных проектов, аналитики), чтобы обеспечить бесперебойность работы сложных систем и внедрять новые ценности для бизнеса.

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